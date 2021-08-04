Ultra Gobi — найскладніший ультрамарафон у світі?

Сюаньцзан, буддистський монах з Китаю, у VII столітті здійснив паломництво маршрутом, який зараз відомий як «Шовковий шлях». Він описав пустелю Гобі так: «Тут немає нічого, крім пісків і висохлих річищ. Ночами зірки горять, немов багаття, запалені демонами... Тут немає води навіть на тоненьку травинку, і не побачиш ні птахів у небі, ні звірів на землі».

Подорожі Сюаньцзана, який прагнув відшукати сакральні буддистські тексти, стали одним з найвідоміших китайських творів «Подорож на Захід». Здається, що з того часу пустеля зовсім не змінилась. І тепер чернечий маршрут привернув пілігримів іншого штибу — ультрамарафонців.

Учасники на нічному старті ультрамарафона пустелею Гобі — Ultra Gobi © James Carnegie

Ультрамарафон Ultra Gobi уперше був проведений у 2015 році, він проходив маршрутом Сюаньцзана уздовж північного краю Тибетського нагір'я на заході Китаю. Раніше цей шлях називали Ганьсуйский коридор, він був єдиним, що через піски Гобі вів на північ, а через Тибетські гори — на південь.

Пелена в очах за скельцями сонячних окулярів під час переходу з каньйону на 4000-метрове нагір'я завжди буде нагадувати, як далеко йому вдалося зайти. Джеймс Карнегі

«Жар проходить крізь тебе немов полум'я, а вітер ріже плоть подібно до ножа», — писав про свій шлях Сюаньцзан. Назва перегонів китайською перекладається як «Маршрут Сюаньцзана: 800 лі текучих пісків». 800 лі (китайські милі) відповідають 400 км, що робить Ultra Gobi ультрамарафоном, який на 150 км перевершує найвідоміший у світі забіг пустелею — марокканський Marathon des Sables. Його учасники долають болісний гірський підйом на 4000 м до контрольної точки на середині шляху.

Подорож ченця тривала 17 років, а 50 учасникам Ultra Gobi потрібно близько 149 годин (близько 6 діб).

Британець Джеймс Пул був серед тих, хто вирішив подолати маршрут. Його супроводжував фотограф Джеймс Карнегі, що повинен був фіксувати хід ультрамарафону. Дізнавайся до чого це призвело, а також, як ці двоє витримали умови пустелі.

Джеймс Пул готується до старту грандіозного ультрамарафону © James Carnegie

Джеймс Пул : «Відсутність усього на світі, пустеля Гобі компенсує незмінно нерівними каменями, що загрожують покалічити ноги й прогризти дорогу через підошву ваших кросівок. Чисті шкарпетки й вміло приклеєний пластир можуть стати вирішальним фактором, що відокремлює тебе від перемоги або поїздки до фінішу на автобусі».

Так виглядали кросівки Джеймса після змагання © James Carnegie

Джеймс Карнегі : «Перед світанком другого дня, після понад 100 км і три години бігу з Джеймсом висохлими річищами річок і каньйонів, я зрозумів, наскільки марними стають пальці у такому страшному холоді. Було складно зловити настрій тотальної ізольованості. Джеймса кидало то у незв'язність нічного холоду та темряви, то у дикі галюцинації на світанку: він стверджував, що вже багато годин зі мною поруч біжить собака або що пагорби усіяні будинками і їх мешканці дивляться на нас звисока. Його розум був у повному роздраї».

Учасник Ultra Gobi біжить через піщану дюну в пустелі Гобі на півночі Китаю © James Carnegie

Пул : «Успіх залежав від здатності слідувати тонкій лінії на маленькому дисплеї. Старі батарейки або зламаний навігатор стали б катастрофою».

Учасник тримає GPS-навігатор під час марафону Ultra Gobi © James Carnegie

Карнегі : «На другу ніч мінусової температури Джеймс був близький до гіпотермії і був змушений зупинитися. Медичний персонал стежить за станом бігунів, так що його обклали грілками, але незабаром стало ясно, що китайське визначення гіпотермії відрізняється від британського».

Ультрамарафонець Джеймс Пул у висохлій долині на середині Ultra Gobi © James Carnegie

Пул : «Найнижча точка маршруту пішла практично відразу після 4000-метрового піка на середині шляху. Поспавши близько двох годин за два дні, у кущах мені ввижалися гноми, чорти й гобліни. Скелі здавалися поїздами з нескінченною низкою вагонів. Тіні в сутінках нагадували собачі пащі, що хотіли хапнути мене за литки. Коли до однієї з рятівних баз залишалося менш як 3 км, я вибіг до замерзлого озера з човнами, понтонними мостами й катерами. Прислухаючись, щоб лід не хруснув під ногами, я обережно подолав перешкоди. Через годину я дістався до пункту — з гіпотермією і зовсім без сил. Через сім годин я виповз із намету. На мій превеликий подив, озера там не виявилося. Це була лише гра уяви».

Пробігши лише чверть маршруту, у Пула почались галюцинації © James Carnegie

Карнегі : «Я навчився вистежувати Джеймса по його слідах на піску. Такі пошуки були випробуванням. З урахуванням величезних відстаней та ізольованості я зустрічав його раз на день у кращому випадку. Наш гід-всюдихід добре знав цю частину пустелі Гобі й міг запам'ятовувати маршрути через річища річок і між долинами, що перетинали шлях. Інше питання — чи був там хто-небудь. Наш супутниковий трекер часто фіксував, що бігуни робили незрозумілі маневри через дюни й сходили з маршруту».

Карнегі використовував сліди на піску, щоб вистежувати Пула © James Carnegie

Пул : «Через холод у ночі багато спортсменів страждали від гіпотермії, так що бігуни виходили з контрольних пунктів, обмотані спальними мішками. Вельми іронічно, що вітер — відомий як «фен» — грає важливу роль у китайській медицині. Вважається, що він викликає хвороби, але ніяк не гіпотермію. Поки учасники із Заходу боролися з холодом, натягуючи на себе весь одяг, китайські бігуни слідували за маршрутом тільки у шортах і футболках. Звичайно, під наглядом лікарів».

Джеймс Пул відновлюється на одній з останніх станцій відпочинку © James Carnegie

Карнегі : «Я ніколи не бачив, щоб хтось стояв так близько до краю, але при цьому не зупинявся. З власного досвіду участі в ультрамарафоні я знаю, що через 20 з гаком годин у мене не залишається терпіння на зйомки, розмови або щось окрім відпочинку і витрушування піску. При цьому Джеймс завжди відгукувався, коли я просив його попозувати для портрета. Підозрюю, що, коли я несподівано виникав у химерних і дивних місцях на маршруті, щоб сфотографувати його, він з полегшенням відпочивав від пустельної тиші та ізольованості».

Пул рухається вперед не зважаючи ні на що © James Carnegie

Пул : «Перед стартом кожному учаснику Ultra Gobi віддали незвичайний подарунок — половину статуетки тигра. Іншу половину ми отримували після успішного завершення перегонів. Військові стародавнього Китаю використовували ці статуетки як атрибути влади. Командувач прикордонного регіону, такого як Гобі, міг залишити половину статуетки у фортеці, а потім пред'явити іншу половину як доказ правдивості наказів. Залишаючи одну половину статуетки, ти даєш обіцянку повернутися».

Статуетка тигра, яку Джеймс Пул отримав за участь у Ultra Gobi © James Carnegie

Карнегі : «Щоб адекватно оцінити психічний стан Джеймса під час забігу, я звернувся до лікаря-дослідника Кріса Хоу з Кінгстонського університету, який займається вивченням фізіологічних, харчових і психологічних реакцій на ультрамарафони. За його порадою я пробував тестувати Джеймса у контрольних пунктах, використовуючи ряд відносно простих завдань. Але через 200 км у нього не було розумових сил, а у мене нахабства, щоб його мучити цим».

Фінішна лінія марафону Ultra Gobi © James Carnegie

Карнегі : «Після 93 години й 25 хвилин у пустелі, Джеймс перетнув фінішну лінію в Дуньхуані. Ультрамарафон завершився у фортеці-музеї, що була побудована недавно, аби туристи могли відчути «атмосферу Шовкового шляху». Персонал там одягнений у військове вбрання. Це повний космос, і я не уявляю, як було там опинитися після чотирьох днів у пустелі».

Ультрамарафонець Джеймс Пул через 400 км після старту © James Carnegie