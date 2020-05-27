19 науково доведених прийомів для досягнення успіху в навчанні

Ми, люди, схильні думати, що знаємо абсолютно все, хоча, зазвичай, якраз навпаки. Це настільки велика проблема, що психологи дали їй назву --

(ефект підвищеної самовпевненості). Тож… завжди вчи більше, ніж вважаєш за потрібне.