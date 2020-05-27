19 науково доведених прийомів для досягнення успіху в навчанні
© Erwin Polanc/Red Bull Content Pool
Хочеш легко закрити сесію чи отримати довгоочікуваний диплом? Виконуй ці прості поради й підказки для навчання, які допоможуть тобі досягти потрібного результату.
1. Остерігайся завеликої самовпевненості
Ми, люди, схильні думати, що знаємо абсолютно все, хоча, зазвичай, якраз навпаки. Це настільки велика проблема, що психологи дали їй назву -- Overconfidence Effect (ефект підвищеної самовпевненості). Тож… завжди вчи більше, ніж вважаєш за потрібне.
2. Закріплюй знання одразу після лекції
Запам'ятати нові знання простіше, якщо переглядати матеріали й перечитувати конспекти впродовж години після завершення лекції. Зустріч з друзями може почекати...
3. Жуй жувальну гумку
Серйозно? Так, але короткими періодами. Жувальна гума підвищує концентрацію уваги на аудіо- й візуальних завданнях, це доведено в дослідженні 2013 року.
4. Роби візуальні нотатки
Необов'язково має бути 52 різнокольорові маркери й 13 рost-it закладок на сторінці, але створення mind-mapping концептів допоможе тобі краще запам'ятовувати. Дослідження показало, що 65% людей краще сприймають візуальну інформацію. До того ж це й виглядає цікавіше, хіба ні?
5. Забань те, що тебе відволікає
Включно з інтернетом. Використовуй блокатори сайтів, або ж роби невеликі (!) перерви. І щоб не забути, час від часу вимикай телефон.
6. Слухай музику
Спершу потрібно переконатися, що музика доповнює, а не заважає тобі сконцентруватися. Але загалом щось, що грає на фоні, може підвищити концентрацію. І йдеться про звичайну музику, ти можеш слухати навіть звук дощу або щось інше, що буде драйвити й спрямує енергію в правильному напрямі.
7. Спи
Ти повинен спати, до того ж сон відновлює розум і тіло. Насправді доведено, що хороший сон допомагає мисленню й когнітивній функції. Тож іди спати.
8. Влаштовуй регулярні паузи
Спробуй метод Pomodoro: безперервне навчання / робота 25 хвилин, а тоді 5 хвилин перерви. Постав таймер і дивися, як результати йдуть угору.
9. Керуй своїм робочим місцем
Нічого зайвого – хороше освітлення, жодних дивних запахів чи чогось, що буде відволікати. І якщо для цього тобі доведеться «переїхати» в сусіднє кафе з безкоштовним wi-fi, то зроби це!
10. Навчайся зранку
Прокрастинація -- злодій усіх хороших намірів (і вдалих результатів на іспитах), тож не відкладай перевірку знань до пізньої ночі. І пам'ятай: якщо ти щось відкладаєш сьогодні, список справ на завтра лише накопичуватиметься.
11. Пиши нотатки від руки
Занотовувати щось на лептопі -- це хороша ідея, але щоб пригадати чи запам'ятати інформацію, використовуй папір і ручку. Зроби нотатки візуально важливими! Дослідження, опубліковане в Scientific American у 2014 році, показало, що студенти, які використовували власні ручки для нотаток, більше запам'ятовували й мали краще розуміння матеріалу.
12. Персоналізуй
Ідея self-reference (посилань на себе) означає використання емоційного зв'язку, а також твої формулювання й висловлювання для того, аби зробити предмет навчання більш релевантним і таким, що запам'ятається.
13. Детально плануй
Довгострокове планування напередодні іспитів дозволить бути більш гнучким у короткостроковій перспективі: ти визначаєш, що робитимеш у конкретний час.
14. Тренуйся, займайся спортом
Твій фізичний стан позитивно (або негативно) впливає на твої розумові здібності. Доведено, що тренування знімають стрес та освіжають мізки, тож вимикай комп'ютерні ігри й іди на спортивний майданчик.
15. Їж регулярно й правильно
Швидкі вуглеводи можуть зробити втомленим і дратівливим. Вибір їжі важливий для того, аби підтримувати тебе на оптимальному рівні – старайся їсти те, що мінімально підвищує рівень цукру в крові.
16. Навчайся безпосередньо перед сном
Ти знаєш, як це буває: о 8 вечора очі самі заплющуються, але, коли приходить час іти в ліжко, ти готовий робити будь-що, але не спати. Подібні речі трапляються з усіма, тож чому б не використати цей час активності на навчання? Усе, що вивчено перед нічним сном, запам'ятовується краще: доведено дослідженням Університету Нотр-Дам.
17. Позитивне перетворення
Ще одне дослідження цього разу від Університету Каліфорнії в Берклі у 2018 році довело, що мозок реструктуризує себе, щоб більш ефективно повторювати закономірності поведінки, які викликають відчуття хорошого настрою. І якщо використовувати цю дію, то ти з більшою ймовірністю досягнеш успіху.
18. Міняй підходи та стилі навчання
Змінюй речі навколо себе. Різні дослідження показали, що навчання короткими інтервалами (наприклад, техніка Помодоро) допомагає мозку краще запам'ятовувати інформацію, ніж монотонний навчальний марафон.
19. Знай, що ти ще маєш, куди розвиватися
Коли самовпевненість є небезпечною, усвідомлення справжнього потенціалу є дуже важливим елементом, якщо ти прагнеш досягти успіху в університеті й не тільки. Якщо володієш, як його прийнято називати, «мисленням росту», то можеш розвивати свої таланти завдяки навчанню й працелюбності. Тож, коли вважаєш, що межа вже близько, насправді ти ще не підійшов до неї.