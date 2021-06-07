Балканський скейт-тур Мадарса Апсе

Навряд чи хтось у світі настільки любить кататися на скейті, як Мадарс Апсе. Він — один з найяскравіших представників своєї справи. Цей латвієць із тих, хто точно знає, що на професійному шляху може чекати не тільки успіх, а ще й неабиякі труднощі.

Наприклад, далеко не під час кожного скейт-туру зустрічаєш миротворців ООН у Європі, робиш милиці зі швабри чи милуєшся місцями, де розташовані останні воєнні бункери колишньої тоталітарної диктатури. Йому ж вдалося здійснити одразу всі три пункти в рамках туру Unknown Treasures.

Наразі це його найновіший великий скейт-тур перед локдауном. 13-денна подорож Апсе і його друзів — Веса Кремера, Бена Скржипека, Йожефа Скотті і Тіно Арена — у фургоні від Чорногорії до Албанії. Складно навіть уявити, скільки незвіданих раніше місць траплялося їм на шляху.

Дані Мілан і Гастон Франциско зняли цю подорож на відео, аби потім поділитися з нами. Після того, як усе було змонтоване і готове, ми поговорили з Апсе про те, які враження на нього справив цей тур і як взагалі у нього справи сьогодні.

Мадарс Апсе в Косові © Gaston Francisco

Ти робив колись глибокий вдих перед однією з таких подорожей і питав себе, наскільки це хороша ідея?

Іноді, коли я думаю, що подорож буде не така вже й проста. Та загалом я сподіваюся дослідити кожен куточок цієї планети. Особливо з такою командою! Гастон, до прикладу, відвідав більше країн, ніж усі ми разом узяті!

Тобі сподобалися місця для скейтингу в Скоп’є?

Вони прекрасні, без сумнівів. Завжди приємно зустрічатися зі скейтбордистами в новому місці. Вони всі ще йтакі привітні. Після 12 днів у дорозі це було перше придатне для скейтингу місце. До цього нам таких небагато траплялося.

Напевно, як профі тобі дуже приємно поєднувати відпочинок і скейтбординг у різних країнах. Та чи є в тебе якісь правила, аби зберігати баланс між відпочинком і катанням на скейті?

Під час подорожей я намагаюся зустрічатися з місцевими, а не просто кататися вулицями на самоті, як це деколи буває. В дитинстві я був у захваті від того, як мої улюблені скейтери просто тусили і каталися. Саме завдяки їм я повірив, що зможу кататися на скейті і подорожувати різними країнами.

Як тобі балканська кухня?

Я люблю поїсти. У всіх місцях, де ми були, просто неймовірні сніданки і вечері. А качамак, це каша з кукурудзяної крупи, взагалі був моєю улюбленою стравою.

Ти знаєш, що Косово було гарячою точкою? Певно, було незвично бачити авто ООН у континентальній Європі?

Я не знав ситуації до кінця. Уже після відвідин цих місць, зрозумів, що відбувається. Деякі кордони охороняють особливо пильно, є міста, поділені на дві частини. Навіть на початку 2000-х ситуація в Косові не була стабільною.

+3

Ти бачив кілька тисяч бункерів, побудованих Енвером Ходжею в Албанії. Там є якісь особливості пляжного відпочинку? Враховуючи, що країна в 240 км від Італії, а її територія вся всипана бункерами?

Насправді, пляжний відпочинок там мало відрізняється від італійського. Хіба в Албанії все значно дешевше. Взагалі, ця країна може стати дуже крутим туристичним напрямком.

Яке місце вразило тебе найбільше протягом подорожі?

Усі країни мені сподобалися. Ми відвідали купу класних місць. У Будві ходили на пляж, дуже гарний. Ми ще всі домовилися повернутися туди в рамках якогось «туру возз’єднання». Щось типу возз’єднання задля крутого відпочинку на пляжі.

Вес Кремер — Nosebump © Gaston Francisco Їдучи розділеним Косовом © Gaston Francisco Тіно Арена виконує Mayday © Gaston Francisco Мітровіца, Косово © Gaston Francisco Архітектурні пейзажі в Пріштіні © Gaston Francisco Мадарс Апсе виконує Backside Flip © Gaston Francisco Вес Кремер виконує Ollie Shifty © Gaston Francisco

Якби тобі довелося обрати лише одне улюблене місце з усіх, де ти катався на скейті, що б це було?

Їх дуже багато, але я за Каліфорнію. Це батьківщина скейтбордингу і там усе на найвищому рівні: класні люди, круті режисери, ідеальні місця для катання, завжди приємна погода і неймовірна культура.

Як проводиш час і чим взагалі займаєшся зараз?

Усе дуже круто: я багато катаюся на скейті, знімаю другий сезон Skate Tales, катаючись вулицямиях, знімаю також нову частину фільму для Element Skateboards — він вийде якраз до 30-річчя компанії. Зараз живу в Португалії, але час від часу буваю в Латвії.

Досліджуй усі найцікавіші куточки Балкан разом із Мадарсом Апсе і його командою!

Балканський регіон Європи — найменш відома і водночас чи не найцікавіша частина континенту. Балкани є найбільш східним із трьох найбільших півостровів Європи.

Попри те, що термін «Балкани» часто асоціюють саме з країнами колишньої Югославії — а це Хорватія, Сербія, Словенія, Боснія і Герцеговина та Чорногорія, — до балканських країн зараховують також Болгарію, Румунію, Албанію та Північну Македонію.