Маттіас Дандуа показує Париж, яким ми ніколи його не бачили

Це відео передає ту ж атмосферу, що і сюжет , знятий на початку минулого року в Нью-Йорку, де він гуляє по спорожнілих вулицях «Великого яблука», зачиненого на локдаун. Маттіас Дандуа вирішив скористатися карантинними обмеженнями і віддати данину поваги ще одному значущому для нього місту — Парижу.

В результаті вийшла дещо меланхолійна поїздка, під час якої ми разом з восьмиразовим чемпіоном світу з BMX у дисципліні Flatland переміщаємося на безлюдні вулиці французької столиці.

Більш амбітний проект

Matthias Dandois is in town (on his own) © Vincent Perreaud 01 / 04

«Для сольного проєкту в Нью-Йорку я здійснював зйомку на штатив у вертикальному форматі, але мені хотілося зробити відео ще кращим, — пояснює Дандуа. — Дізнавшись, що в Парижі оголошено локдаун, я подумав, що це хороша можливість. Однак у перший день після введення режиму ізоляції на вулицях все ще знаходилося багато людей, неможливо було здійснити задумане, оскільки для цього потрібно було, щоб місто повністю спорожніло. Одного вечора я пізно прийшов додому з тренування, на вулицях абсолютно не було людей. І тоді я зрозумів, що ми повинні знімати відео вночі».

Опівночі у Парижі

Єдиний день без людей на Монмартрі © Vincent Perreaud

Протягом п'яти ночей Дандуа і його команда гуляли вулицями сонної столиці і знімали її найбільш знакові місця: Ейфелеву вежу, Монмартр, Єлисейські поля і навіть сцену палацу Гарньє (одне з його улюблених місць), на якій він дав невеликий виступ. «У моєму виді спорту є танцювальна складова, тому можливість покататися на BMX всередині цієї будівлі здавалася чимось абсолютно неймовірним, — каже він. — Це фантастичне місце, де час буквально зупинився. І ти можеш відчути атмосферу іншої епохи. Це був унікальний і приголомшливий момент».

Легенда (BMX байка)

Приголомшлива — одне з тих слів, яке найточніше описує цю незвичайну нічну зйомку. «Для мене це був навіть більш захоплюючий досвід, ніж в Нью-Йорку, тому що я виріс у Парижі, — каже Дандуа. — Я ніколи не бачив вулиці столиці настільки безлюдними. Зазвичай навіть о 4 годині ночі в середині зими на вулицях буває багатолюдно. Цього разу не було людей, і мені дуже сподобалася ця неймовірна обстановка. Атмосфера і енергетика була такою ж, як і в Нью-Йорку, вона трохи нагадувала ту, що була у [фільмі з Уїллом Смітом] "Я - легенда"».

Я — легенда (BMX) © Pierre Blondel

Але, на відміну від Уїлла Сміта, нашу «легенду», на щастя, не переслідували зомбі, хоча Дандуа зізнається, що привернув увагу і викликав цікавість у деяких людей. «Зйомка вночі не дуже практична, тому що потрібне якісне світло, — пояснює він. — Ми встановили на вулицях три великі світлодіодні панелі. Але оскільки ми були одні на вулицях, вогні привернули багато уваги, тим більше що вони перебували у центрі кільцевої розв'язки Єлисейських полів!»

«У нас був дозвіл [на зйомку], але ми іноді потрапляли у безглузді ситуації, і нам доводилося пояснювати поліції, чому ми їздимо на байках о 4 годині ранку вулицями Парижа. На щастя, нам траплялися тільки тактовні хлопці, деякі не хотіли нас відпускати тільки тому, що їм було дуже цікаво подивитися на те, що ми робимо. Швидше за все, їм просто було трохи нудно!»