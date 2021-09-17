А який у тебе фірмовий рух?
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Скейтбординг

Як проходив Фестиваль вуличних культур на ВДНГ

Урбан-парк ВДНГ нарешті запрацював офіційно. І не просто так, а одразу з голосним фестивалем. Згадуємо, як це було.
Автор Марія Паладі
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Урбан-парк ВДНГ — перша частина великого спортивного кластера, який з’явиться на ВДНГ уже цього року. Розробленням його концепції займається урбан-бюро Big City Lab, і раніше ми розповідали, які локації парку працюють вже зараз, а що з'явиться невдовзі.
Event-кар Red Bull качає
Event-кар Red Bull качає
© Анастасия Головаш
Можна просто спостерігати за батлами зі стритболу
Можна просто спостерігати за батлами зі стритболу
© Анастасия Головаш
Олександр Тітаренко допомагав у створенні паркур-частини парку
Олександр Тітаренко допомагав у створенні паркур-частини парку
© Анастасія Головаш
Стритбол 3х3
Стритбол 3х3
© Анастасия Головаш
Наступний буде триочковий
© Анастасия Головаш
Фестиваль зібрав велике ком'юніті різних вуличних культур
© Анастасия Головаш
Де його самокат?
© Анастасия Головаш
У парку є зона для воркауту
© Анастасия Головаш
Скейтерський екшн
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BMX-екшн
© Анастасія Головаш
Батл з брейкінгу
© Анастасия Головаш
У неділю, 12 вересня, в урбан-парку пройшов перший Фестиваль вуличних культур. Фестиваль присвятили об’єднанню молоді навколо масштабного руху вуличних культур. Протягом дня найкращі атлети з 20 міст України влаштовували батли з брейкінгу, скейтбордингу, ролерблейдингу, паркуру, фрірану, стритболу, bmx й футбольного фристайлу.
Загалом за два дні урбан-парк відвідало понад 25 000 гостей
Таким чином вони власним досвідом демонстрували гостям фестивалю, як саме мають працювати окремі споти урбан-парку. У стрітбольному споті відбувся фінал Української стрітбольної ліги.
Стріт воркаут
Стріт воркаут
© Анастасія Головаш
Вечірка, яка завжди з тобою
Вечірка, яка завжди з тобою
© Анастасія Головаш
Не обійшлось без батлів з ролерблейдингу
Не обійшлось без батлів з ролерблейдингу
© Анастасія Головаш
Діджей-сет у розпалі
Діджей-сет у розпалі
© Сергій Левицький
Урбан-парк відкритий вдень і вночі
© Сергей Гомон
Футбольний фристайл зібрав глядачів навколо
© Анастасія Головаш
Стритбол 3х3
© Анастасія Головаш
Брейкінг-зона збирає усіх
© Анастасія Головаш
Фестиваль тривав аж до вечора
© Анастасія Головаш
А який у тебе фірмовий рух?
© 5408de79-c975-4abd-9a2f-116ed65d68fd
У паркур-зоні також було гаряче. Особливо коли на фестиваль завітала українська зірка фрірану та паркуру Олександр Тітатернко.
«Було приємно бачити стільки людей, а ще радісно, що паркур розвивається далі», — коментує подію Тітаренко, який допомагав створювати паркур-локацію урбан-парку. «Цікаво поспілкуватися з молодими людьми, які захоплюються цими дисциплінами, коли видно, що у них від цього горять очі. Нова локація більше підходить для паркуру, аніж для фрірану, але головне тут — відчуття ком'юніті, коли різні дисципліни знаходяться поруч одне з одним», — додає Тітаренко.
Загалом за два дні, за даними пресслужби ВДНГ, урбан-парк відвідало понад 25 000 гостей, що є майже вдвічі більше ніж у перший вікенд тестової роботи локації.
Далі урбан-парк ВДНГ продовжує працювати у звичному режимі 24х7, вхід на всі локації — вільний.
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