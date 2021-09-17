Як проходив Фестиваль вуличних культур на ВДНГ

Урбан-парк ВДНГ — перша частина великого спортивного кластера, який з’явиться на ВДНГ уже цього року. Розробленням його концепції займається урбан-бюро Big City Lab, і раніше ми

, які локації парку працюють вже зараз, а що з'явиться невдовзі.