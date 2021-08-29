Новий урбан-парк на ВДНГ: що вже працює?

Урбан-парк — це перша частина цілого спортивного кластера, який частинами відкриватиметься на ВДНГ. Розробленням концепції займалася компанія із трансформації міських просторів Big City Lab разом з литовським урбаністом Тадасом Йонаускісом, співавтором концепції розвитку ВДНГ на 40 років. До проєкту також долучилася команда Street Culture під керівництвом Єгора Матюхіна, в активі якої вже є схожий проєкт у Харкові.

Відкриття було заплановане на 26 серпня з урочистостями, але через дощ церемонію довелося перенести. Втім, вільний доступ до урбан-парку вже відкрито. Тож коротко розповімо, що у ньому є вже зараз.

Скейт-парк

Вид на скейт-парк © ВДНГ

За словами Єгора Матюхіна зі Street Culture, будівництво скейт-парку було одним з найскладніших та найцікавіших челленджів. До створення долучилися спеціалісти з понад 10 країн. До того ж, скейт-парки — це завжди крафтове виробництво з нуля, бо для скейтерів важливо, щоб спот був унікальним.

«Бетонний парк складно змоделювати так, аби всім було цікаво їздити, щоб він не набридав. Складно побудувати — виливати ці чаші, пули. Це дуже кропітка робота, і без людей, які на цьому розуміються, цього не зробиш якісно. Також важливо, щоб він не розсипався через сезон, а був стійкий до усіх погодних умов», — додає CEO Big City Lab Вікторія Тітова.

Майданчики для баскетболу, стритболу та вуличних видів спорту

Панорама баскетбольного майданчику © ВДНГ

Єгор Матюхін каже, що у новому парку важлива синергія різних видів спорту та дисциплін. Тож особливу увагу приділили баскетболу, стритболу (який також став олімпійською дисципліною) та іншим ігровим видам спорту.

Команда надихалася таким собі збірним образому «атлета вуличних культур». «Як це працює: приходить сім'я. У неї є футбольний та баскетбольний м'ячі, скейт, самокат. Пограли у футбол — набридло, пішли пострибали паркур, пішли грати 3х3, покаталися на скейті і т.д.»

Майданчик для вуличних танців

У планах — зробити так, аби усім було чим зайнятися © ВДНГ

На відміну від інших видів спорту, за словами організаторів, у вуличних танців взагалі немає окремих відкритих спотів. Усі танцюють хіп-хоп, брейк та інші вуличні танці в залах або клубах, де проводяться батли.

Для обладнання денс-зони організатори везли покриття з Греції, де є спеціальний завод, який виробляє гладке покриття, яке витримує воду, сонце, сніг та інші погодні примхи. Матюхін коментує, що для нього це також особистий виклик, бо він сам займається брейком та є носієм його культури.

Воркаут та паркур-майданчики

Візуалізація майбутнього парку © ВДНГ

За стріт-воркаут у новому парку також відповідали профі, які самі знаходяться у контексті спорту. Завдяки цьому для воркаут-зони підібрали обладнання з «заліза», яке буде зрозумілим і новачкам, але і залишили більш професійну зону. Тож у цій зоні можна займатися як звичайним фітнесом, так і вивчати більш складні елементи.

Схожа історія з паркуром. «Якщо неправильно спроєктувати паркур, то він не буде працювати, — каже Єгор. — Тож за нього взялася цілка команда з архітектором. Паркур — це як смуга перешкод. Якщо спроєктовано погано — там просто будуть бавитися діти. Важливо до кожної історії залучати лідера, консультанта, який допомагає зробити круто».

Що далі?

Окрім того, що вже працює, у майбутньому тут з'являться:

бігові та велодоріжки з професійним покриттям;

локації для занять TRX, кросфітом, йогою і фітнесом;

столи для настільного тенісу;

басейн з трампліном;

футбольний майданчик;

скеледром;

Творці простору додають, що особливий пріоритет у концепції спортивного кластера приділють безбар'єрності. Тож майбутній спортивний кластер буде зручним для літніх людей та людей з інвалідністю.