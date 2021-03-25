Як це: літати на лижах над пустим гірськолижним курортом

Якщо стосується спідрайдингу, для Валентина Деллюка немає нічого неможливого, і це стає абсолютно очевидним після перегляду відео Moonline , де він здійснює нічний політ над гірськолижним курортом Шамоні.

Тепер 28-річний французький спортсмен вирішив відвідати затишний Авор'я, щоб політати над пустими вуличками. Дивись відеоролик From Avoriaz with love , щоб побачити приклад ідеальної альпійської пригоди. А ми розкажемо, як Валентину це вдалося.

Валентин Деллюк готується до польоту © Oliver Godbold

«Це місце знайоме мені з дитинства, і мені завжди хочеться тут бувати, — каже Деллюк. — Я літав тут у 2016 році, і саме тоді відчув потенціал цього місця. А коли підйомники закрили для масового відвідування через пандемію, ми подумали: тепер можна зробити тут щось більш неймовірне і круте».

У традиціях фрістайлу

За дві хвилини Валентин Деллюк встигає політати між готелями курорту, поджиббити на тросах крісельного підйомника, стрибнути з трамплінів і заїхати на кілька вол-райдів на стінах будівель. Такий фрістайл вимагає підготовки, причому не лише у плані техніки, але й логістики. «Коли я був молодший, то займався фрістайлом набагато більше, і зараз мені захотілося додати деякі його деталі у спідрайдинг», — каже Деллюк.

«Цього разу для створення усіх модулів знадобилося більше технічних і людських ресурсів», — пояснює він. — Зазвичай я тренуюся на природі, а тут ми маємо справу з міською інфраструктурою, тому потрібно було більше зусиль для організації».

І додає: «Ми отримали спеціальний дозвіл, щоб мати можливість ковзати по дахах будівель і взаємодіяти з інфраструктурою, тому місця для виконання трюків були визначені заздалегідь. Я почав робити тренувальні польоти з січня, щоб зрозуміти, де краще поставити трампліни і вол-райд. Я намагався зробити процес зйомок настільки комфортним і простим, наскільки це було можливо».

Speedring in style © Oliver Godbold/Red Bull Content Pool 01 / 04

«У тренуваннях потрібно було вийти на абсолютно новий рівень технічної підготовки, адже раніше у мене не було можливості виконати всі трюки, які я планував здійснити у цьому проєкті. Потрібно було відпрацювати моменти приземлення і торкання елементів, переконатися, що мій кайт має достатню потужність, щоб я міг ковзати по тросах або відштовхнутися від них».

Серед проєктів Деллюка, цей, мабуть, найцікавіший, адже у ньому атлет показав абсолютно новий набір трюків. «Я вже ковзав по тросу підйомника, але ніколи не виконував такого трюку з тросом, до якого прикріплені крісла, — сказав атлет. — Найскладнішим моментом було піднімання ніг, щоб не зачепитися за кріплення крісел. Коли відриваєшся від поверхні троса, необхідно підтримувати швидкість за допомогою крила, адже, якщо вона буде недостатньою, не вийде піднятися на достатню висоту і виконати трюк».

Результат захоплює, але Деллюк визнає, що йому довелося використати максимум навичок спідрайдингу у цьому проєкті. «У мене був справжній стрес на волл-райді: я переживав, що крило може за щось зачепитися, — сказав він. — На одній зі стін, по якій я ковзав, був балкон, і мені довелося перемістити крило у сторону, щоб не зачепитися за нього».