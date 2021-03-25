Valheim став третьою за популярністю грою на платформі Steam. Непогано як для інді-гри, яка усе ще не вийшла з дочасного доступу. Сьогодні, маючи понад 370 000 одночасних гравців (їхня кількість продовжує зростати), Valheim — найбільш вірусний хіт у Steam. Як це пояснити?

Перша відповідь, що спадає на думку — масовий ажіотаж від великих стримерів на Twitch, як це часто буває з такими хітами. Але якщо вірити графікам SteamDB, люди не лише дивляться стріми, а й самі активно грають у Valheim. Поки ми не проґавили хвилину слави Valheim, саме час розібратися, що це за гра, і чому навколо неї стільки галасу?

Не лише будівництво, але й історія

Valheim — це той випадок, коли історія пояснює ігрові механіки. Тут гравці керують мертвими вікінгами, душі яких були перевезені валькіріями у Вальхайм, Десятий Світ. Місія — перемогти найбільших ворогів Одіна, хранителя цього чистилища.

Загадковий світ призводить до багатьох складних ситуацій, і смерть чекає за кожним деревом. Для душі смерть не несе великих ризиків: ти просто відроджуєшся ні з чим і повинен вийти у похід, щоб відновити запаси. Місце, де ти загинув, позначено надгробним каменем, і всі предмети чекатимуть на тебе (за умови, що ти переживеш поїздку).

Це той тип наративу, який підкупає гравців. Прогрес повільний і часом важкий, але це тому, що у тебе є весь час на світі. Твій герой мертвий! Боси — давні суперники Одіна, яких він ще не зміг убити. Час іде, але у Вальхаймі дні ніколи не закінчуються. Ти можеш робити те, що заманеться, але для цього потрібно працювати.

Геймплейна петля

Освітлення у грі — це те, що нікого не лишає байдужим © Iron Gate

Найкращий спосіб розповісти про ігровий процес Valheim — це переглянути конкретний досвід. Можна провести кілька реальних нічних сеансів, досліджуючи свій світ, очищаючи дерева та борючись із Грейлінгами (найнижчою формою карликового ворога). І при цьому не відходити далеко від базового табору.

Елементарних ремісничих речей (каміння, дерево) недостатньо для тривалого виживання, скільки б дерев ти не зрубав. Але тут на допомогу приходить покинута халупа, у якій можна оселитися, хоча спочатку вона не захищає від стихій. А щоб подолати першого боса, краще об'єднати зусилля з кимось. Після складного поєдинку, ти отримуєш артефакт — наприклад, ріг Ейктіра, який потім дозволить тобі виготовляти кирки.

Усе це захоплює. У тебе є можливість змінювати ландшафт — наприклад, вирівняти гору — і це відкриває багато різних дверей для гри. А нові предмети, які ти отримуєш у результаті, натякають на те, які випробування чекають далі.

Пригоди соло або компанією

Будуй власну вікінгську базу у Valheim © Iron Gate

Грою можна насолоджуватися і одинакам. Але, як це часто буває, — з друзями Valheim відкривається по-новому. Хтось може займатися притулком, хтось збором ресурсів, а усі разом — вирішувати складні випробування.

Звичайно, тим, кому важливий вилизаний геймплей без багів, проблем з балансом та дивних рухів камери, краще почекати повноцінного релізу. Але навіть у early access статусі Valheim дає значно більше, ніж деякі ігри на момент релізу.