7 порад, що покращать твій приціл у Valorant

Реєстрація на Red Bull Campus Clutch — найбільший у світі турнір з Valorant для студентів — проходить саме зараз. Достатньо лише перейти за посиланням . Бери участь у національних відбіркових матчах до 21 березня. А якщо твоїх скіллів буде достатньо, 11 квітня ти зіграєш в українському фіналі та отримаєш шанс представляти Україну (та свій університет) на міжнародному фіналі в Іспанії у червні.

Герої Valorant мають безліч абілок, щоб протистояти ворогам, але у підсумку саме твоя влучність та почуття гри визначить результат більшості зіткнень у шутері від Riot Games. Хоча здібності персонажів — ядро ігрової механіки, згодом ти помітиш, що Valorant має більше спільного з CS:GO, ніж з іншими героє-центричними шутерами на кшталт Overwatch.

Ми підготували поради, що допоможуть тобі влучніше відправляли опонентів на лаву запасних.team up to fight it out for prize money, a chance to move on to the National Finals and, if they’re good enough, the World Finals.

1. Сплануй розміщення прицілу

Розуміння, як краще розмістити приціл — без сумніву, найважливіший аспект, який допоможе тобі покращити показники у Valorant. Найголовніше — тримати ціль у центрі екрана, де під час переходу по карті з’являються голови суперників. Ідея у тому, щоб коли ти натрапиш на іншого гравця, мінімізувати час, необхідний для пострілу. Якщо «хрестик» уже на рівні голови, тобі залишається лише трохи переміститись по горизонталі. Якщо ти зловживаєш тим, щоб тримати приціл на землі або часто «дивишся» у небо, позбудься цієї звички і помітиш, як покращаться результати. Так, щоб перевчитись доведеться докласти зусиль, але це дасть величезний поштовх твоїм скілам.

2. Практика

Як каже стара приказка: щоб стати фахівцем у чомусь, потрібно присвятити цьому десять тисяч годин. Так, до фіналу українського відбору ми вже не маємо десяти тисяч годин, але це не скасовує того, що практикуватись варто. Не забувай шліфувати навички перед кожною грою: працюй над влучністю, відточуй рухи та тренуйся з різними видами зброї.

Хочеш стріляти з Оператора? Вперед. Але спочатку потрібно до нього звикнути. Знання того, чим відрізняється кожна зброя (наприклад, дальність стрільби, її сильні та слабкі сторони) — важливий фактор, що допоможе розібратись, яка з них тобі найбільше подобається. Не залишайся у режимі навчання занадто довго, ти ризикуєш втомитись і зіпсувати шанси на перемогу у справжній грі. Але регулярні 30-хвилинні тренування обов’язково призведуть до переконливих результатів.

3. Сиди прямо

Call of Duty та Battlefield навчили тебе багатьом навичкам, що не будуть корисними у цій грі. Спринт по карті, стрільба з автомата без прицілювання — це тільки фантазія, коли ти потрапляєш у Valorant. Твої постріли полетять куди завгодно, якщо ти намагатимешся поцілити під час бігу, навіть якщо робити це більш-менш правильно. Не поспішай бігти за поворот і сплануй свої кроки. Вандал може вбити ворога важким щитом, але лише якщо ти поцілиш йому в голову. Обережна рука виграє частіше, ніж швидка.

4. Приціл і ти

Декому це може здатись дрібним, але знайти приціл, який підходить саме тобі та твоєму стилю гри — важливо. Обрати колір, який не зливається з картами — велика допомога у грі. Це допоможе тобі орієнтуватись краще, якщо ти хочеш лупити хедшоти швидше і без зупинок. Щойно ти відкоригуєш приціл, будеш вражений результатами. Іншими словами: перехрестя повинно бути простим, маленьким, не відволікати від гри і не зникати. Завжди обирай фіксований, а не динамічний приціл, що адаптується під час бігу чи стрільби. Якщо твій приціл не буде послідовним, ти також не зможеш.

5. «Від стегна»

Стрілянина з стегна зазвичай не найкращий варіант для типових ситуацій. Прицілювання робить тебе більш точними, але зменшує швидкість. Тому стрілянина навмання може бути правильним вибором, коли треба швидко перевірити кути. Звичайно, це не стосується стрільби на далеку дистанцію, однак, під час рукопашного бою відсутність прицілювання дає кращий огляд місцевості та швидкість, коли за рогом на тебе чекає не лише Sage.

6. Перед тим, як грати

Усі ці поради є марними, якщо ти не встановив належні налаштування. Можливо, комусь ця порада здається дуже базовою, проте ми вважаємо її важливою. Ти маєш знайти чутливість, яка підходить саме тобі. Valorant — повільніша гра, ніж більшість інших у жанрі, тому може більш плавна чутливість може спрацювати. Налаштуй DPI, а потім обери свою чутливість. Ти можеш знайти кілька конвертерів в інтернеті, щоб визначити ідеальні налаштування для Valorant та всіх інших ігор. Більшість професійних геймерів грають зі швидкістю 400 або 800 DPI, але ти маєш обрати швидкість самостійно. Правильна мишка також допоможе покращити показники.

7. Продовжуй вдосконалюватись