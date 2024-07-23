Після чотирьох років одна з найпопулярніших змагальних ігор VALORANT нарешті отримує консольний порт. Хітовий шутер 5v5, випущений на ПК у 2020 році, надихнув натовпи професіоналів кіберспорту зануритися в гру. Надихаючи незліченну кількість турнірів, таких як Red Bull Home Ground та Red Bull Campus Clutch, VALORANT все ще регулярно збирає понад 5 мільйонів гравців щодня.
Офіційний анонс від Riot відбувся під час Summer Game Fest, першим етапом якого стала обмежена бета-версія, що стартувала 11 червня 2024 року. Повний реліз має відбутися до кінця 2024 року, але конкретної дати поки що не оголошено. Хоча між двома версіями будуть деякі зміни, наші поради про те, як стати професійним гравцем VALORANT, все одно стануть у пригоді.
01
Як приєднатися до консольної бета-версії VALORANT
Приєднання до бета-версії VALORANT на консолі вимагає декількох кроків, але варто трохи почекати, щоб потрапити в початок черги. Якщо у тебе є реферальне посилання від когось, хто вже бере участь у бета-версії, ти можеш скористатися ним, щоб приєднатися відразу - тоді пропускай цей крок і отримай свій код.
Якщо ти ще не забронював бету, не хвилюйтеся, Riot все ще приймає заявки на участь, просто перейдіть на сайт і введи свої дані. Хоча були натяки на те, що ця програма буде розширена, наразі ти маєш проживати в регіонах NA, EU або JP, щоб отримати право на участь. Також потрібно мати обліковий запис VALORANT без поточних заборон або призупинень, і, звичайно ж, Xbox Series X/S або PlayStation 5. Отримавши запрошення, активуй код і починайте завантаження.
02
Крос-платформенна гра у VALORANT
Як і слід було очікувати, VALORANT на консолі буде дещо відрізнятися від VALORANT, до якого ми звикли на ПК. Для початку, можна грати між консолями, але не з друзями на ПК, імовірно, через труднощі з відтворенням точності FPS за допомогою контролера над мишею. Riot заявили, що не запустять повну версію гри, доки їхні «сервери та код не будуть повністю завантажені», тож є ще багато простору для змін. Ігрові режими на початковому етапі будуть дещо відрізнятися, оскільки не буде змагальних черг. Ти все ще зможеш грати в усі основні, не змагальні режими гри, але рейтингові режими повернуться лише тоді, коли гравці звикнуть до консольного порту. Коли це станеться, ти отримаєш окремий ранг для консолі та ПК.
Однак деякі речі залишаться незмінними. Вміст твого акаунта буде доступним як для ПК, так і для консолі, тобто ти не втратиш жодних покупок, скінів, прогресу чи пропусків. Якщо ти використовуєш Xbox Game Pass для гри на ПК і маєш Xbox, то збережеш всі свої переваги VALORANT на консолі. Що неодмінно перенесеться з ПК на консоль — це розгалужений сленг VALORANT, яким спілкуються у грі як професіонали, так і аматори. Ознайомся з нашим посібником, щоб отримати фору.
03
Чи працює VALORANT на консолі?
Гра на консолі чудова з багатьох причин - зручніша, більш комунікабельна, доступніша - але є й недоліки. FPS-ігри на консолях традиційно не витримують конкуренції зі своїми комп'ютерними побратимами через труднощі з досягненням точного попадання за допомогою стиків і кнопок контролера. Riot спеціально заявили, що будь-яка спроба використання сторонніх периферійних пристроїв на консолях призведе до бану, тож доведеться добре освоїтися з контролером.
На щастя, фанати поки що підтримують новий порт. Гравці на сабредіті r/VALORANT кажуть, що гра «відчувається природно» і «досить плавна як для консольного порту». Загальний консенсус, здається, полягає в тому, що поки ПК-геймери можуть залишатися у своїй мильній бульбашці, грати в VALORANT на консолі буде дуже весело. Відгуки також були сприятливими, посилаючись на режим фокусування як на одну з ключових причин, чому в неї так весело грати.
Режим фокусування працює для підвищення точності
Новий режим фокусування — одна з найбільших змін у VALORANT для консолі. Режим фокусування працює для підвищення точності, мапуючи лівий тригер для швидкого зниження чутливості джойстика. Під час бігу та стрибків по карті, джойстик буде реєструвати досить швидкі та вільні рухи, дозволяючи з легкістю пересуватися по карті. Коли ти активуєш режим фокусування, перехрестя сповільнюється і стає більш точним — це нова революційна функція, яка може мати велике значення для консольних гравців. Якщо вимкнути «ходьбу в режимі фокусування», можна зберігати швидкість під час прицілювання.
Ця функція була введена замість допомоги при прицілюванні, а це означає, що VALORANT все ще залишається грою на вправність і точність, навіть на консолі. Звісно, наш посібник з покращення прицілювання у VALORANT також з цим допоможе.
04
Карти для консолі VALORANT
Обмежена бета-версія включить нові та старі мапи, змішавши їх, щоб гравці на етапі тестування змогли по-справжньому відчути новий порт. Офіційний анонс показав, що консольна та ПК-версії матимуть однакові мапи, але ми ще не впевнені, чи означає це, що однакова мета буде застосована до обох версій одночасно.