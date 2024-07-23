Офіційний анонс від Riot відбувся під час Summer Game Fest, першим етапом якого стала обмежена бета-версія, що стартувала 11 червня 2024 року. Повний реліз має відбутися до кінця 2024 року, але конкретної дати поки що не оголошено. Хоча між двома версіями будуть деякі зміни, наші

Приєднання до бета-версії VALORANT на консолі вимагає декількох кроків, але варто трохи почекати, щоб потрапити в початок черги. Якщо у тебе є реферальне посилання від когось, хто вже бере участь у бета-версії, ти можеш скористатися ним, щоб приєднатися відразу - тоді пропускай цей крок і отримай свій код.

Приєднання до бета-версії VALORANT на консолі вимагає декількох кроків, але варто трохи почекати, щоб потрапити в початок черги. Якщо у тебе є реферальне посилання від когось, хто вже бере участь у бета-версії, ти можеш скористатися ним, щоб приєднатися відразу - тоді пропускай цей крок і отримай свій код.

Приєднання до бета-версії VALORANT на консолі вимагає декількох кроків, але варто трохи почекати, щоб потрапити в початок черги. Якщо у тебе є реферальне посилання від когось, хто вже бере участь у бета-версії, ти можеш скористатися ним, щоб приєднатися відразу - тоді пропускай цей крок і отримай свій код.

і введи свої дані. Хоча були натяки на те, що ця програма буде розширена, наразі ти маєш проживати в регіонах NA, EU або JP, щоб отримати право на участь. Також потрібно мати обліковий запис VALORANT без поточних заборон або призупинень, і, звичайно ж, Xbox Series X/S або PlayStation 5. Отримавши запрошення, активуй код і починайте завантаження.