15 відповідей на найпоширеніші запитання про VALORANT

Змагальний шутер 5v5 VALORANT від Riot залишається однією з найпопулярніших багатокористувацьких ігор на ПК, а тепер, з виходом на консолях, її відкриває для себе ще більше гравців. Гра інтенсивна, тактична та актуальна, вона захопила мільйони геймерів своїм геймплеєм.

Але визнаймо — це не найпростіша гра. Складні механіки VALORANT приносять задоволення, але потрібно багато чому навчитися, перш ніж ти досягнеш успіху в цьому шутері. Тому є немало поширених запитань, які регулярно виникають у початківців.

Незалежно від того, чи ти новачок у VALORANT, чи досвідчений гравець, у твоїх знаннях, найімовірніше, є кілька прогалин. Для того, щоб полегшити життя, ми зібрали деякі з найбільш поширених запитань в одному гайді.

01 Як завантажити VALORANT

Щоб почати грати у цей неймовірний шутер, перейди на офіційний сайт VALORANT і дотримуйся вказівок з розділу Play for free. Треба встановити лаунчер Riot Games та зареєструвати обліковий запис Riot, якщо у тебе його немає. Щоб грати на консолі, перейди на сторінку магазину та знайди VALORANT.

Агенти VALORANT © Riot Games

02 Як розблокувати нових агентів VALORANT

Коли ти зіграєш зі стартовими агентами, твоє перше питання, напевно, буде: як розблокувати інших персонажів з-поміж 26 агентів ? Є 3 способи: збираючи та витрачаючи кредити Kingdom в грі; беручи участь у вербувальних подіях; або купуючи бали VALORANT. У нашому посібнику з розблокування агентів VALORANT детально описаний кожний зі способів.

03 Як я можу отримати бали VALORANT

Бали VALORANT можна витратити на нових агентів, косметичний контент, скіни для зброї тощо. Але як їх накопичити та чи можна зробити це безкоштовно? Бали VALORANT купують за реальну валюту в ігровому магазині, тому будь обережним з тими, хто пропонує їх безплатно — це, імовірно, шахрайство.

04 Як змінити ім'я

Riot Games використовує універсальне ім'я користувача у всіх своїх іграх, включно з VALORANT, League of Legends, Teamfight Tactics тощо. Ти можеш змінити Riot ID у акаунті Riot. Але робити це дозволено лише кожні 90 днів.

05 Як застосувати remake у VALORANT

Якщо ти новачок у VALORANT, то, можливо, чув про remake. Ні, гра не заснована на забутому IP, мова йде про механіку, яка дозволяє перезапустити матч, якщо один із гравців вибуває. Щоб активувати remake, відкрий внутрішній чат і введи команду «remake». Після цього твої тіммейти мають проголосувати, чи варто перегравати матч. Щоб уникнути зловживань, існують певні умови, які потрібно виконати, щоб ця функція стала доступною.

06 Як змінити приціл

Ти можеш налаштувати приціл у VALORANT і зробити його більш помітним, що допоможе тобі покращити геймплей. Щоб змінити вид прицілу, просто зайди в налаштування і вибери розділ Display. Тут можна змінити параметри прицілу на свій смак. Якщо ти побачиш гравця з прицілом, який тобі сподобався, ти маєш змогу легко скопіювати його. Спостерігаючи за гравцем, відкрий чат і введи команду «crosshair copy» або «cc». Після цього дизайн прицілу з'явиться у випадаючому меню в налаштуваннях.

Karmine Corp на заході Red Bull Instalock © Mark Roe/Red Bull Content Pool

07 Як видалити VALORANT

Якщо ти хочеш відпочити від гри на ПК, ти можеш видалити VALORANT, переконавшись, що клієнт Riot Games закритий, а потім знайти VALORANT у пошуковому рядку Windows. Клацни правою кнопкою миші на іконці гри та обери «Видалити». Щоб видалити всі файли гри, знайди та видали теку VALORANT. На консолях можна видалити гру з бібліотеки ігор системи.

08 Як приховати рівень свого акаунта

Якщо не хочеш, щоб інші гравці бачили твій рівень акаунта у VALORANT, ти можеш його приховати через налаштування картки гравця. У грі зайди у вкладку Collections у меню, натисни на Player Cards, а потім перейди до Banners та Level Borders. На Level Borders знайди поле з текстом «Show my account level on my player card». Зніми цю опцію, і тільки друзі будуть бачити твій рівень.

Щоб опанувати VALORANT, тобі потрібно вивчити карти © Riot Games

09 Як перешіптуватися з іншими гравцями

Якщо ти хочеш відправити повідомлення іншому гравцю так, щоб його не бачили інші учасники матчу, ти можеш надіслати приватне повідомлення «пошепки». Для цього відкрий текстовий чат і натисни CTRL+Enter, щоб активувати режим шепоту. Введи ім'я гравця, а потім своє повідомлення та натисни Enter, щоб відправити.

10 Як збільшити FPS у VALORANT

Вища частота кадрів у секунду сприяє більш плавному ігровому процесу — і навіть може допомогти тобі здобути більше перемог. Частота кадрів у секунду залежить від потужності твого комп'ютера, але ти можеш оптимізувати налаштування, щоб отримати вищу частоту кадрів у секунду в налаштуваннях відео. На вкладці Graphics Quality спробуй змінити деякі графічні параметри на Medium або Low і вимкнути функції Improve Clarity, Experimental Sharpening, Bloom, Distortion та Cast Shadows. Закриття інших програм, запущених на твоєму комп'ютері, та оновлення графічних драйверів також може допомогти збільшити FPS.

11 Як використовувати спреї

Спреї — це мітки, схожі на графіті, які ти можеш наносити на карті у VALORANT. Вони не мають ніякої користі, але чудово підходять для самовираження під час матчів. Натисни клавішу T, щоб використати спрей, або утримуй її, щоб отримати доступ до інших доступних спреїв.

Чи можеш ти стати наступною зіркою кіберспортивної сцени VALORANT? © Mark Roe/Red Bull Content Pool

12 Як грати в VALORANT на Mac

На жаль, VALORANT поки що не перенесений на Mac. Однак ти можеш скористатися стороннім додатком, щоб встановити Windows на Mac, а потім встановити VALORANT за допомогою цього методу.

13 Як встановити Spike

Щоб вдосконалити навички з встановлення Spike у VALORANT, ознайомся з відповідним посібником .

14 Як покращити прицілювання у VALORANT

Якщо прагнеш покращити приціл, переглянь наш гайд з прицілювання у VALORANT .

15 Як стати хорошим гравцем у VALORANT

Тактичний шутер від Riot доволі складний для новачків, але з практикою та наполегливістю ти досягнеш успіху. Щоб навчитися грати з нуля, ознайомся з нашими загальними підказками по VALORANT .

Тепер, коли ти знаєш деякі менш очевидні деталі VALORANT, ти можеш сміливо вступати в матчі та покращуватися. Щасти і розважайтеся, агенти.