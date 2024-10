15 відповідей на найпоширеніші запитання про VALORANT

Щоб почати грати у цей неймовірний шутер, перейди на офіційний сайт VALORANT і дотримуйся вказівок з розділу Play for free. Треба встановити лаунчер Riot Games та зареєструвати обліковий запис Riot, якщо у тебе його немає. Щоб грати на консолі, перейди на сторінку магазину та знайди VALORANT.

Riot Games використовує універсальне ім'я користувача у всіх своїх іграх, включно з VALORANT, League of Legends, Teamfight Tactics тощо. Ти можеш змінити Riot ID у акаунті Riot. Але робити це дозволено лише кожні 90 днів.

