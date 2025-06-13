Світові лідери VALORANT: команди, які домінуватимуть на VCT у 2025 році

VALORANT Champions Tour 2025 у самому розпалі: після міжнародного старту на початку року, кульмінацією якого став VALORANT Masters Bangkok у лютому, ми вже наближаємося до наступної великої події в календарі VCT — VALORANT Masters Toronto.

Усі чотири регіони — Америка, Китай, EMEA та Тихоокеанський — завершили перший етап своїх ліг. Три найсильніші команди з кожного регіону здобули путівки на турнір у Канаді. З призовим фондом у 1 мільйон доларів США та важливими балами VCT, VALORANT Masters Toronto стане вирішальним етапом для 16 команд.

Змагання стартували 7 червня, а Гранд-фінал відбудеться 22 червня, тож протягом місяця на нас чекає безліч подій VALORANT — але хто ж змагатиметься, і які команди претендують на перше місце? Ось кілька найкращих команд, за якими варто стежити.

Що таке VALORANT Masters Toronto 2025 і чому це важливо?

VALORANT Masters Toronto 2025 — друга подія серії Masters у межах VALORANT Champions Tour 2025 від Riot Games. Після перемоги T1 на VALORANT Masters Bangkok на початку сезону, у червні команди отримають ще одну нагоду поборотися за міжнародну славу й заробити більше VCT-очок. Усі ці зусилля спрямовані на те, щоб вибороти місце на VALORANT Champions наприкінці сезону.

Другий турнір Masters цього року відбудеться в Торонто, Канада, де команди змагатимуться в Enercare Centre. VALORANT Masters Toronto проходитиме з 7 по 22 червня, швейцарський етап стартує з 7 по 11 червня, а з 13 по 22 червня відбудеться плей-оф до Гранд-фіналу.

Турнір складається з двох етапів: швейцарського та плей-офу. Чотири з 12 команд уже гарантували собі місце в плей-офі, ставши переможцями своїх регіональних ліг на першому етапі. Решта учасників змагатимуться у швейцарському форматі, щоб здобути шанс потрапити до турнірної сітки з подвійним вибуванням.

Призовий фонд турніру складе 1 млн доларів США, а також будуть розіграні мішки очок VCT. Ось як розподіляться призовий фонд та очки VCT:

Місце Призові кошти Поінти VCT 1-ше $350,000 USD 7 поінтів 2-ге $200,000 USD 5 поінтів 3-тє $125,000 USD 4 поінти 4-те $75,000 USD 3 поінти 5-те/6-те $50,000 USD 2 поінти 7-ме/8-ме $35,000 USD - 9-те/10-те $25,000 USD - 11-те/12-те $15,000 USD -

Знайомся з командами, на які варто звернути увагу

VALORANT стрімко розвивається як конкурентна дисципліна та вже об’єднав велику кількість команд, які співпрацюють із лігами по всьому світу. Чимало легендарних організацій закріпилися у VCT, водночас новачки отримали шанс проявити себе завдяки лігам VALORANT Challengers та міжнародному турніру VALORANT Ascension.

Хоча очки VCT можуть показати тобі, хто наразі є лідером, багато команд, які прагнуть слави, мають більше, ніж здається на перший погляд — погляньмо на деякі з найкращих команд, які претендують на перше місце.

01 Fnatic

Fnatic прагнуть домінувати на світовій арені © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Регіон: EMEA

Склад:

Джейк 'Boaster' Хоулетт

Емір 'Alfajer' Бедер

Тимофій 'Chronicle' Хромов

Каєтан 'kaajak' Харемський

Остін 'crashies' Робертс

Виступаючи на VALORANT Masters Toronto як провідна команда регіону EMEA, Fnatic одразу потрапить до плей-оф і спробує скористатися своєю винятковою формою, продемонстрованою під час завершального етапу Ліги EMEA. Під керівництвом енергійного Джейка 'Boaster' Хоулетта команда показала швидкий та агресивний стиль гри. Їхня злагодженість на полі бою свідчить про міцний командний зв’язок, загартований у найзапекліших змаганнях.

Хоча Fnatic відмінно провели 2024 рік у регулярному сезоні, на міжнародній арені вони зазнали невдачі й не змогли перетворити свою домашню майстерність на світову славу. Чи зможе Boaster та його команда виправити ситуацію та повернути собі славу, яку вони продемонстрували у 2023 році, посівши перше місце на VALORANT Masters Tokyo?

02 G2 Esports

jawgemo налаштований вражати © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Регіон: Америка

Склад:

Джона 'JonahP' Пуліс

Трент 'trent' Кернс

Джейкоб 'valyn' Батіо

Натан 'leaf' Орф

Александр 'jawgemo' Мор

Хоча G2 Esports більше відома в Європі, за останні кілька років Америка стала для неї справжнім випробувальним майданчиком у VALORANT. Організація перейняла більшість гравців із The Guard — команди, що перемогла на турнірі VCT 2023: Ascension Americas. Упродовж 2024 року G2 зарекомендувала себе як потужна сила, з якою слід рахуватися. Під керівництвом Джейкоба ‘valyn’ Батіо команда здобула друге місце в кожному регулярному сезоні та завершила рік на 7–8 позиції на турнірі Champions.

Цього року склад G2 має чітку мету — здобути перемогу. Команда забезпечила собі перший посів, блискуче стартувавши в сезоні вже на першому етапі. G2 Esports пройшли всі п’ять тижнів без жодної поразки. Хоча у плей-оф Sentinels відправили їх до нижньої сітки, G2 зуміли прорватися крізь такі команди, як 100 Thieves, Evil Geniuses і MIBR, щоб дістатися до захопливого фінального матчу-реваншу проти Sentinels. Цього разу G2 вразили потужною грою, перемігши з рахунком 3:1 та здобувши путівку на VALORANT Masters у Торонто. Зі стрімким вітром у вітрила, G2 довели, що є однією з найяскравіших команд VCT. Та чи зможуть вони перетворити успіх у регулярному сезоні на міжнародне визнання?

03 Sentinels

Sentinels тут, щоб підняти прапор Північної Америки © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Регіон: Америка

Склад:

Захарій 'zekken' Патроне

Амін 'johnqt' Уарід

Джордан 'Zellsis' Монтемурро

Шон 'bang' Безерра

Маршалл 'N4RRATE' Мессі

Ясін 'reduxx' Абулалазм (заміна)

Sentinels — справжній символ північноамериканської сцени VALORANT і одна з найстаріших команд у грі, заснована ще 2020 року. Відтоді колектив постійно змагається на найвищому рівні та регулярно бере участь у міжнародних турнірах.

Амін 'johnqt' Уарід очолює чинний склад команди, яка посіла друге місце в регулярному сезоні першого етапу американської ліги, і прагне привести свою команду до слави на північноамериканській землі. Sentinels прагнутимуть довести свою міць на швейцарському етапі, де вони зустрінуться зі своїм першим суперником, китайською командою Wolves Esports. Чи стане 2025 рік роком Sentinels?

04 Team Heretics

Чи зможе benjyfishy та його команда піднятися на вершину? © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

Регіон: EMEA

Склад:

Річардас 'Boo' Лукашевічюс

Бенджі 'benjyfishy' Фіш

Домінікас 'MiniBoo' Лукашевічюс

Енес 'RieNs' Ецірлі

Мерт 'Wo0t' Алкан

Team Heretics була частиною європейської сцени VALORANT майже від самого її заснування. Попри численні зміни у складі команди протягом років, жага до суперництва з найсильнішими у світі ніколи не згасала. Особливо минулий рік показав, що Team Heretics — це сила, з якою варто рахуватися.

У чинному складі під керівництвом Річардаса ‘Boo’ Лукашевічюса, до якого приєдналися його брат Домінікас ‘MiniBoo’ Лукашевічюс та колишня зірка Fortnite Бенджі ‘benjyfishy’ Фіш, команда продемонструвала послідовність і холоднокровність, програвши лише дві карти.

Посівши другі місця на VALORANT Masters Shanghai та VALORANT Champions минулого року, Team Heretics прагнутимуть зробити ще один крок вперед.

05 XLG Esports

Регіон: Китай

Склад:

Тенг 'happywei' Мін-вей

Колін 'coconut' Чанг

Ран 'Viva' Ліфан

Це були шалені дванадцять місяців для XLG Esports — китайської команди, яка здобула перший номер посіву на VCT China. Рік тому вони ще змагалися у VALORANT China National Competition North Division, і міжнародна слава здавалася лише далекою мрією. Проте перемога на VCT Ascension China 2024 забезпечила їм місце в лізі VCT China на 2025 рік, а виступ на першому етапі поставив їх в один ряд із провідними організаціями регіону.

Під проводом Рана ‘Viva’ Ліфана, XLG, які посіли друге місце на груповому етапі, розпочали свій шлях до плей-оф з верхньої частини турнірної сітки. Вони впевнено перемагали своїх суперників — Nova Esports, EDward Gaming та Wolves Esports — перед фіналом проти Bilibili Gaming. Уже маючи гарантовану участь у плей-оф, команда прагне випробувати себе у змаганні з найкращими у світі.

І хоча п’ятий гравець команди ще не підтверджений для участі в турнірі в Торонто, недооцінювати найкращу команду Китаю не варто. Подивимося, чи зможуть вони гідно конкурувати з рештою світу.