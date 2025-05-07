Visa Cash App Racing Bulls представили нову ліврею Red Bull Summer Editon у Маямі, штат Флорида, США, 30 квітня 2025 року.
© Robert Snow/Red Bull Content Pool
Формула-1

Visa Cash App RB представила кастомну ліврею для Формули-1 Маямі

Ліам Лоусон та Ісак Хаджар із Visa Cash App Racing Bulls, виступатимуть на Гран-прі Маямі 2025 року в яскравій лівреї, натхненній літнім виданням Red Bull Summer Edition.
Автор Емілі Руні
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Частина історії

Ліам Лоусон

Висхідна зірка юніорської команди Red Bull, новозеландець Ліам Лоусон наразі виступає в Чемпіонаті Суперформули.

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Ісак Хаджар

Найновіший учасник Visa Cash App Racing Bulls, Ісак Хаджар, вже встиг заявити про себе у Формулі-2 і тепер з нетерпінням чекає на можливість показати, на що він здатен на найвищому рівні.

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Команда Формули-1 Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) підготувалася до Гран-прі Маямі, дебютувавши в унікальній лівреї. Яскравий дизайн був представлений на піску клубу Joia Beach на острові Джунглів, де приголомшлива кастомна ліврея VCARB 02 відсвяткувала яскраву енергію сезону.
Як і годиться влітку, презентація лівреї зібрала спортсменів, творців, журналістів та вболівальників, які зібралися на узбережжі, щоб побачити, як VCARB 02 оживає, коли сонце почало сідати на горизонті Маямі.
Спеціальна ліврея Visa Cash App Racing Bulls для Гран-прі Маямі сфотографована в Маямі, штат Флорида, США, 28 березня 2025 року.

Приваблива нова ліврея VCARB для Гран-прі Маямі

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Нова ліврея поєднує яскраві тропічні тони з витонченими аеродинамічними лініями, передаючи дух Майамі та майбутнього гоночного вікенду. Це перша ліврея, виконана під впливом банки Red Bull.
Майамі став особливим місцем для команди з моменту першої презентації лівреї у 2024 році. «Маямі займає особливе місце для Visa Cash App Racing Bulls, — сказав Пітер Байєр, генеральний директор. — Минулого року саме тут ми дебютували з нашою першою лівреєю як команда, і цей момент задав тон тому, ким ми є: сміливими, креативними та готовими розширювати межі. Після цього дебюту ми продовжуємо створювати хвилі. Ліврея Red Bull Summer Edition — це святкування всього, що представляє Майамі, і це ідеальна синергія між нами і Red Bull».
VCARB 02 у кастомній рожевій лівреї для Гран-прі Маямі 2025.

Нова ліврея має чіткий зв'язок з Маямі

© Red Bull Technology/Red Bull Content Pool

Боліди VCARB 02 у кастомній рожевій лівреї для перегонів Майамі GP 2025.

VCARB 02 поєднує тропічні тони з витонченими аеродинамічними лініями

© Red Bull Technology/Red Bull Content Pool

Пілоти VCARB Ісак Хаджар і Ліам Лоусон з директором команди Лораном Мекісом і генеральним директором Пітером Байєром під час прес-конференції перед Гран-прі Майамі 30 квітня 2025 року.

Ісак Хаджар, Ліам Лоусон, Лоран Мекі та Пітер Байєр

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Кастомна ліврея Racing Bulls для Гран-прі Маямі сфотографована в Маямі, штат Флорида

Ліврея натхненна банкою Red Bull Summer Edition

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Пілоти Ліам Лоусон та Ісак Хаджар вийдуть на трасу Міжнародного автодрому Майамі цього вікенду в спеціальних пурпурних гоночних костюмах, що відповідають лівреї, а гараж і паддок VCARB будуть повністю перетворені на тропічну тематику. За межами треку новий дизайн автомобіля вийде на воду 1 травня, подорожуючи водними шляхами Маямі в рамках загальноміського святкування.

Частина історії

Ліам Лоусон

Висхідна зірка юніорської команди Red Bull, новозеландець Ліам Лоусон наразі виступає в Чемпіонаті Суперформули.

Нова ЗеландіяНова Зеландія

Ісак Хаджар

Найновіший учасник Visa Cash App Racing Bulls, Ісак Хаджар, вже встиг заявити про себе у Формулі-2 і тепер з нетерпінням чекає на можливість показати, на що він здатен на найвищому рівні.

ФранціяФранція
Формула-1
Formula Racing