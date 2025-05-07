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Формула-1
Visa Cash App RB представила кастомну ліврею для Формули-1 Маямі
Ліам Лоусон та Ісак Хаджар із Visa Cash App Racing Bulls, виступатимуть на Гран-прі Маямі 2025 року в яскравій лівреї, натхненній літнім виданням Red Bull Summer Edition.
Команда Формули-1 Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) підготувалася до Гран-прі Маямі, дебютувавши в унікальній лівреї. Яскравий дизайн був представлений на піску клубу Joia Beach на острові Джунглів, де приголомшлива кастомна ліврея VCARB 02 відсвяткувала яскраву енергію сезону.
Як і годиться влітку, презентація лівреї зібрала спортсменів, творців, журналістів та вболівальників, які зібралися на узбережжі, щоб побачити, як VCARB 02 оживає, коли сонце почало сідати на горизонті Маямі.
Нова ліврея поєднує яскраві тропічні тони з витонченими аеродинамічними лініями, передаючи дух Майамі та майбутнього гоночного вікенду. Це перша ліврея, виконана під впливом банки Red Bull.
Майамі став особливим місцем для команди з моменту першої презентації лівреї у 2024 році. «Маямі займає особливе місце для Visa Cash App Racing Bulls, — сказав Пітер Байєр, генеральний директор. — Минулого року саме тут ми дебютували з нашою першою лівреєю як команда, і цей момент задав тон тому, ким ми є: сміливими, креативними та готовими розширювати межі. Після цього дебюту ми продовжуємо створювати хвилі. Ліврея Red Bull Summer Edition — це святкування всього, що представляє Майамі, і це ідеальна синергія між нами і Red Bull».
Пілоти Ліам Лоусон та Ісак Хаджар вийдуть на трасу Міжнародного автодрому Майамі цього вікенду в спеціальних пурпурних гоночних костюмах, що відповідають лівреї, а гараж і паддок VCARB будуть повністю перетворені на тропічну тематику. За межами треку новий дизайн автомобіля вийде на воду 1 травня, подорожуючи водними шляхами Маямі в рамках загальноміського святкування.
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