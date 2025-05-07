Ісак Хаджар Найновіший учасник Visa Cash App Racing Bulls, Ісак Хаджар, вже встиг заявити про себе у Формулі-2 і тепер з нетерпінням чекає на можливість показати, на що він здатен на найвищому рівні.

Майамі став особливим місцем для команди з моменту першої презентації лівреї у 2024 році. «Маямі займає особливе місце для Visa Cash App Racing Bulls, — сказав Пітер Байєр, генеральний директор. — Минулого року саме тут ми дебютували з нашою першою лівреєю як команда, і цей момент задав тон тому, ким ми є: сміливими, креативними та готовими розширювати межі. Після цього дебюту ми продовжуємо створювати хвилі. Ліврея Red Bull Summer Edition — це святкування всього, що представляє Майамі, і це ідеальна синергія між нами і Red Bull».