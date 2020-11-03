Чи є ефект від велотренажерів? Плюси й мінуси їзди на них

Зимовий період — міжсезоння для велосипедистів. У кого є бажання й потреба, їде кататися та готуватися до нових стартів на закордонні збори, інші — час від часу тренуються на вулиці або відкладають велосипед до весни.

Не всі люблять кататися по снігу й холоду, а особливо на шосейних велосипедах, які стають менш контрольованими у зимову пору. Але тренування на вулиці можна замінити спеціальними велотренажерами, які допомагають підтримувати форму й рівень підготовки впродовж усієї зими, не вимагаючи виходу на вулицю.

Щоб розібратися в особливостях велотренажера, ми поспілкувалися з Юрієм Ганусяком , велосипедистом і засновником зборів на Кіпрі CyprusCamp.com.

Які бувають велотренажери

Одразу варто розділити: є велотренажери (bicycle trainer) і спін-байки. Якщо на других ти просто крутиш педалі й сидиш на стаціонарному тренажері, який схожий на велосипед, то велотренажери — це доповнення до твого велосипеда.

Велотренажери бувають двох типів:

ролерний станок

з кріпленням під заднє колесо

Ролерний станок — це те, що з чого починалися всі велотренажери. Принцип дуже простий: є три барабани, у які ти ставиш велосипед, і він по них їде, вільно балансує. Такий велотренажер раніше був дуже популярний.

Тренажер з кріпленням під заднє колесо. Принцип роботи: ти закріплюєш велосипед, він нерухомий, і починаєш рух.

Переваги й недоліки ролерного станка

Плюси:

дозволяє зберегти відчуття балансу взимку, бо постійно треба балансувати, щоб не впасти;

особливо корисний для новачків, які недавно купили велосипед. Дозволяє розвинути баланс, координацію й контрольованість велосипеда.

Мобільний велотренажер © Red Bull

Мінуси:

недуже широкий діапазон навантаження, значно менший, ніж у станка під заднє колесо. На деяких ролерних потужність на максимальній передачі не піднімається навіть до 300 ватт – це розминочна потужність для спортсменів;

шумний.

Особливості, переваги й недоліки станка під заднє колесо

Принцип роботи єдиний: ти закріплюєш велосипед і починаєш їзду, але загалом станки під заднє колесо поділяються на два види за монтажем:

Direct Drive (заднє колесо знімаєш, велосипед без нього вставляєш у тренажер, де вже є касета з зірочками; вони дорожчі)

з фіксацією заднього колеса (велосипед фіксуєш у повітрі, у заднє колесо закріплюєш ролик, який регулює навантаження; дешевші)

Direct Drive без заднього колеса © Tacx

Для станків, у які закріплюєш заднє колесо, потрібно купити спеціальну покришку. Це важливий і критичний момент. Бо якщо ти візьмеш звичайну покришку й почнеш «крутити» на ній, то вона швидко перетвориться на чорну гумову пилюку, яка розсіюється в діапазоні кількох метрів від велосипеда.

Ще один недолік звичайних покришок на такому станку: вони прослизають під час спринтів. Хороший вибір додаткової покришки – Continental Home Trainer. Їздив на ній 3 сезони, і вона не зіпсувалася, а загалом набагато краще підходить для тренувань, спринтів й інтервальної їзди.

Останнім часом стають популярнішими смартстанки, які моделюють віртуальну реальність їзди на велосипеді. Ти підключаєшся до одного з додатків, наприклад, Zwift, і наче їдеш на справжньому велосипеді. Коли ще й починається підйом на гору, станок піднімає навантаження — і навпаки. Таким чином ми імітуємо навантаження, що особливо важливо для людей, які не витримують дивитися в стіну чи в телевізор декілька годин під час їзди.

Отримуй задоволення від тренувань © Zwift

Плюси:

смартстанки дозволяють отримати психологічне розвантаження, роблять катання цікавішим;

наявність вимірювальних потужностей, які дозволяють аналізувати, з якою інтенсивністю та як довго ти крутив, які були пікові моменти й так далі;

безшумні в порівнянні з ролерними станками.

Їзда на смартстанку з додатком Zwift © Zwift

Мінуси:

втрачається відчуття балансу: перші виїзди після зими проходять невпевнено, велосипедиста кидає зі сторони в сторону;

необхідність додатково купувати спеціальну покришку (лише на один з двох видів).

Чи можливо проводити повноцінні тренування на велотренажерах

Так. Ти отримаєш повноцінний аналог тренування за умови правильного планування роботи на тренажері. Якщо ти просто прийшов і крутиш педалі, нічого доброго не вийде. Потрібно складати програму, розуміти, з якою інтенсивністю ти хочеш займатися, і виконувати різні задачі.

Порада: за будь-якої можливості виїжджай взимку на вулицю Юрій Ганусяк

Якщо займатися на смартстанку, то можна з навантаженням проводити дуже близькі до реальності тренування. Та й загалом, на велотренажері можна зробити практично будь-яку роботу.

Фітнес допомагає тренуванням © Dave Mackison