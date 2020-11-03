Чи є ефект від велотренажерів? Плюси й мінуси їзди на них
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Яких типів вони бувають та чи можуть замінити повноцінні велосипедні тренування
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Зимовий період — міжсезоння для велосипедистів. У кого є бажання й потреба, їде кататися та готуватися до нових стартів на закордонні збори, інші — час від часу тренуються на вулиці або відкладають велосипед до весни.
Не всі люблять кататися по снігу й холоду, а особливо на шосейних велосипедах, які стають менш контрольованими у зимову пору. Але тренування на вулиці можна замінити спеціальними велотренажерами, які допомагають підтримувати форму й рівень підготовки впродовж усієї зими, не вимагаючи виходу на вулицю.
Щоб розібратися в особливостях велотренажера, ми поспілкувалися з Юрієм Ганусяком, велосипедистом і засновником зборів на Кіпрі CyprusCamp.com.
Які бувають велотренажери
Одразу варто розділити: є велотренажери (bicycle trainer) і спін-байки. Якщо на других ти просто крутиш педалі й сидиш на стаціонарному тренажері, який схожий на велосипед, то велотренажери — це доповнення до твого велосипеда.
Велотренажери бувають двох типів:
- ролерний станок
- з кріпленням під заднє колесо
Ролерний станок — це те, що з чого починалися всі велотренажери. Принцип дуже простий: є три барабани, у які ти ставиш велосипед, і він по них їде, вільно балансує. Такий велотренажер раніше був дуже популярний.
Тренажер з кріпленням під заднє колесо. Принцип роботи: ти закріплюєш велосипед, він нерухомий, і починаєш рух.
Переваги й недоліки ролерного станка
Плюси:
- дозволяє зберегти відчуття балансу взимку, бо постійно треба балансувати, щоб не впасти;
- особливо корисний для новачків, які недавно купили велосипед. Дозволяє розвинути баланс, координацію й контрольованість велосипеда.
Мінуси:
- недуже широкий діапазон навантаження, значно менший, ніж у станка під заднє колесо. На деяких ролерних потужність на максимальній передачі не піднімається навіть до 300 ватт – це розминочна потужність для спортсменів;
- шумний.
Особливості, переваги й недоліки станка під заднє колесо
Принцип роботи єдиний: ти закріплюєш велосипед і починаєш їзду, але загалом станки під заднє колесо поділяються на два види за монтажем:
- Direct Drive (заднє колесо знімаєш, велосипед без нього вставляєш у тренажер, де вже є касета з зірочками; вони дорожчі)
- з фіксацією заднього колеса (велосипед фіксуєш у повітрі, у заднє колесо закріплюєш ролик, який регулює навантаження; дешевші)
Для станків, у які закріплюєш заднє колесо, потрібно купити спеціальну покришку. Це важливий і критичний момент. Бо якщо ти візьмеш звичайну покришку й почнеш «крутити» на ній, то вона швидко перетвориться на чорну гумову пилюку, яка розсіюється в діапазоні кількох метрів від велосипеда.
Ще один недолік звичайних покришок на такому станку: вони прослизають під час спринтів. Хороший вибір додаткової покришки – Continental Home Trainer. Їздив на ній 3 сезони, і вона не зіпсувалася, а загалом набагато краще підходить для тренувань, спринтів й інтервальної їзди.
Останнім часом стають популярнішими смартстанки, які моделюють віртуальну реальність їзди на велосипеді. Ти підключаєшся до одного з додатків, наприклад, Zwift, і наче їдеш на справжньому велосипеді. Коли ще й починається підйом на гору, станок піднімає навантаження — і навпаки. Таким чином ми імітуємо навантаження, що особливо важливо для людей, які не витримують дивитися в стіну чи в телевізор декілька годин під час їзди.
Плюси:
- смартстанки дозволяють отримати психологічне розвантаження, роблять катання цікавішим;
- наявність вимірювальних потужностей, які дозволяють аналізувати, з якою інтенсивністю та як довго ти крутив, які були пікові моменти й так далі;
- безшумні в порівнянні з ролерними станками.
Мінуси:
- втрачається відчуття балансу: перші виїзди після зими проходять невпевнено, велосипедиста кидає зі сторони в сторону;
- необхідність додатково купувати спеціальну покришку (лише на один з двох видів).
Чи можливо проводити повноцінні тренування на велотренажерах
Так. Ти отримаєш повноцінний аналог тренування за умови правильного планування роботи на тренажері. Якщо ти просто прийшов і крутиш педалі, нічого доброго не вийде. Потрібно складати програму, розуміти, з якою інтенсивністю ти хочеш займатися, і виконувати різні задачі.
Порада: за будь-якої можливості виїжджай взимку на вулицю
Якщо займатися на смартстанку, то можна з навантаженням проводити дуже близькі до реальності тренування. Та й загалом, на велотренажері можна зробити практично будь-яку роботу.
Але порада: за будь-якої можливості виїжджай взимку на вулицю. Особливо, якщо лежить сніг, світить сонце, а надворі не холодніше -5°C — це комфортна погода. Ти отримаєш катання на свіжому повітрі і на реальному велосипеді. А ще це їзда по нестабільному покриттю (сніг), доводиться балансувати, тому прокачуються навички координації й водіння.