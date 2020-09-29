Летючий голландець: 5 моментів Макса Ферстаппена

Маючи 9 перемог, 38 подіумів та дві поул-позиції у 22 роки, Макс вже багато досяг у Формулі-1. Голландська зірка змагається з чотирьох років і попереду у нього ще багато цікавого. Ми наздогнали Макса, щоб розпитати які п'ять моментів у кар'єрі він вважає найважливішими за весь час.

Ти також любиш швидкість та вважаєш, що для Формули-1 твоїх скілів було б достатньо? Тоді грай у гру Red Bull Pit Stop Challenge , встановлюй новий рекорд швидкості піт-стопу, і головне: вигравай за це призи! А тепер переходимо до головних моментів Макса Ферстаппена.

1. Перемога на Чемпіонаті світу 2013 року

Ферстаппен перемагає у чемпіонаті з картингу © Архів Макса Ферстаппена

Трек: Варенн-сюр-Альє, Франція

Рік: 2013

Передумови : Макс вже виграв два чемпіонати Європи з картингу в 2013 році, чемпіонат KZ 125 куб. См (з коробкою передач) і чемпіонат KF (без коробки передач), перш ніж вирушити на чемпіонат світу KZ, який є окремою подією. Сама гонка була наповнена професіоналами з картингу, але, здається, це не вплинуло на Макса, коли він стартував у першому ряду стартової сітки.

Макс каже : «Ця гонка завжди буде виділятися. Це була легка перемога для мене. Я відірвався і не відчував жодного тиску. Розуміння усієї важкої роботи, яка була проведена до цього, зробило гонку задоволенням. Це кінцева мета — виграти чемпіонат світу з картингу. Ще більш особливим було те, що мій тато був моїм тюнером двигуна, робити це разом було дивно».

2. Три перемоги на F3 у Спа в 2014 році

Макс у Формулі-3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Трек: Спа, Бельгія

Рік: 2014

Передумови : У 2014 році Макс їздив на змагання Van Amersfoort Racing у F3. Кожен раунд мав три гонки протягом вихідних. У перших чотирьох турах Макс претендував лише на дві поул-позиції та одну перемогу. Але у п’ятому раунді в Спа він знищив усіх своїх суперників, взявши три перемоги в раунді.

Макс каже : «Три перемоги поспіль у Спа зробили дуже позитивний тиждень. Я багато чому навчився, бо їх нелегко було отримати, і мав кілька хороших протистоянь під час перегонів. Зараз я не можу згадати перегони повністю, але все ще пам’ятаю важливі моменти. Гонки дуже відрізняються від гонок Формули-1 у Спа, але я все ще час від часу думаю про них і про те, наскільки вони були конкурентними».

3. Другий хет-трик, який започаткував його кар'єру у Формулі-1

Макс і чергова перемога у Формулі-3 © Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool

Трек: Норісринг, Німеччина

Рік: 2014

Передумови : Безпосередньо після Спа у 2014 році відбувся Норісрінг. І в черговий раз Макс домінував під час вікенду, але цього разу він не лише здобув усі три перемоги в перегонах, але й проїхав найшвидший круг у кожному з них, зайнявши дві з трьох поул-позицій. Домінування Макса на Норісрингу призвело до виклику, який змінить його кар'єру.

Макс каже : «Після Спа наступний раунд був на Норісрінгу, і я також виграв усі три гонки там, тобто виграв шість разів поспіль. В основному через це нам зателефонував Гельмут [Марко], що призвело до моєї першої угоди F1. Мій тато говорив з ним. І через те, до чого призвели ці перегони, це завжди буде особливий момент».

4. Встановлення рекорду в F1

Перша несподівана перемога Ферстаппена у F1 © Dan Istitene/Getty Images/Red Bull Content Pool

Трек: Каталунья, Іспанія

Рік: 2016

Передумови : Після початку сезону з Torro Rosso, Макс був підвищений до Red Bull Racing, що означало дебют у старшій команді на Гран-прі Іспанії. У кваліфікації Макс здобув четверте місце, відставши від Ніко Росберга та Льюїса Хемілтона з команди Mercedes та його тодішнього товариша по команді Даніеля Ріккардо. Хемілтон і Росберг зіткнулися один з одним, закінчивши гонку, в той час як Макс зміг заявити про свою першу перемогу в F1, випередивши на 0,616 секунди Кімі Райкконена, що зробило його наймолодшим переможцем гонки в історії F1.

Макс каже : «Моя перша перемога у F1 в Іспанії була особливою, бо була абсолютно несподіваною. Це завжди мрія — виграти гонку F1, і коли це сталося, це було дуже емоційно для мене і мого тата. У дитинстві я дивився з ним F1, і я завжди сподівався, що зможу стати на подіум — особливо на першу сходинку. Це був чудовий день. Ми усі були шалено щасливі; але я думаю, що все, що я зміг вимовити, коли переступив фініш, було: "Так!"».

5. Перемога у ювілейному Гран-прі 70-річчя F1

Макс перемагає у ювілейному Гран-прі 70-річчя Формули-1 © Володимир Рись

Трек: Сільверстоун, Велика Британія

Рік: 2020

Передумови : Це була друга гонка поспіль на Сілверстоуні. Макс щойно випустив перемогу напередодні, коли гума Льюїса Гамільтона не витримала на останньому колі. На другій гонці шини знову зіграли важливу роль. Ідеальна стратегія зміни шин дозволила Максу відірватися від Mercedes Хемілтона і Боттаса в останній третині гонки та перетнути фінішну пряму на 11 секунд раніше. Це була велика перемога для команди, оскільки Макс випередив домінуючий дует Mercedes і здобув дев'яту перемогу у F1.