Ферстаппен провчив суперників і тріумфував у Монці

Ферстаппен вкотре продемонстрував свою майстерність, проїхавши найшвидше коло на трасі Монца у суботній кваліфікації з часом 1:18,792, що також є найшвидшим колом за 75-річну історію Формули-1. Макс перевершив домінантні боліди McLaren, залишивши позаду їхніх пілотів — Ландо Норріса та Оскара Піастрі. Четверту стартову позицію зайняв Шарль Леклер з Ferrari, тоді як його партнер по команді Льюїс Гемільтон прибув п'ятим, але через штраф з минулих перегонів був переміщений на десяту позицію разом з Юкі Цунодою (Red Bull Racing), який посів дев'яте місце. Третій стартовий ряд дістався дуету Mercedes, Джорджу Расселу та Кімі Антонеллі, а четвертий — Ґабріелю Бортолето (Sauber) та Фернандо Алонсо (Aston Martin). Цунода та Гемільтон опинилися у п'ятому ряді, тоді як решту стартової решітки зайняли Олівер Берман (Haas), Ніко Хюлькенберг (Sauber), Карлос Сайнс (Williams), Алекс Албон (Williams), Естебан Окон (Haas), Ленс Стролл (Aston Martin), Франко Колапінто (Alpine) та Ліам Лоусон (Racing Bulls). Через модифікації болідів та використання додаткових компонентів силової установки Ісак Хаджар (Racing Bulls) та П'єр Гаслі (Alpine) мусили розпочати заїзд з піт-лейну.

Запекла боротьба після старту © Sam Bloxham/LAT Images)

Однак не все пішло за планом, оскільки під час розігрівального кола Хюлькенберга викликали в бокси через проблеми з болідом, тож він завершив свій виступ в Італії ще до старту перегонів.

Макс упевнено стартував, але відразу відчув шалений тиск від пілотів McLaren. Разом із Норрісом він вів жорстку боротьбу, зрізавши перший поворот. Цим скористався Леклер, випередивши Піастрі, та австралієць швидко повернув позицію.

Напружений перший поворот у Монці © Sam Bloxham/LAT Images

Однак Максу з боксів наказали поступитися лідерством Норрісу, щоб уникнути можливого штрафу. Згодом Леклер знову випередив Піастрі, і австралієць спробував взяти реванш на третьому колі, але водій Ferrari зміг захиститися.

Після старту Гемільтон піднявся на восьму позицію, а Антонеллі опустився на десяту.

Протистояння Ферстаппена та Норріса © Andy Hone/LAT Images

Гонщики проїжджали четверте коло, коли Ферстаппен вміло атакував Норріса, а потім обігнав його без допомоги DRS і повернув собі першість. Піастрі теж не здавався: на шостому колі він знову пройшов повз Леклера й опинився на третьому місці, з якого стартував.

Гемільтон продовжував їхати в хорошому темпі, і на сьомому колі він залишив позаду Бортолето, зайнявши шосту позицію.

До десятого кола Макс створив трисекундний відрив від Норріса. Тим часом Окона покарали п’ятьма секундами за витіснення Стролла з траси та неправомірне захоплення його 14-ї позиції. Лоусон під час піт-стопу змінив м'які шини на жорсткі.

Перша десятка після 10 кіл виглядала так: Ферстаппен, Норріс, Піастрі, Леклер, Рассел, Гемільтон, Бортолето, Алонсо, Цунода та Антонеллі.

Макс блискуче контролював хід перегонів, а на 15-му колі його перевага над Норрісом становила 4,2 секунди.

На 18-му колі Антонеллі обійшов Цуноду і піднявся на дев’яте місце. Наступним у бокси вирушив Берман, а ще за два кола — Цунода. Повернувшись на трасу, він опинився позаду Лоусона, після чого його атакував Окон і відтіснив на останню позицію.

Наступними в боксах були Бортолето та Алонсо, і іспанець виграв від швидшої заміни шин, опинившись попереду молодшого суперника на піт-лейні. Між спортсменами, коли вони поверталися на трасу, вклинився Лоусон, але незабаром пілот Sauber обігнав його і зайняв 16-ту позицію.

До 25-го кола Ферстаппен збільшив перевагу над Норрісом до 4,4 секунди, тоді як Піастрі відставав ще на шість секунд, а Леклер — приблизно на таку ж відстань від австралійця. На 25-му колі Алонсо через технічну несправність був змушений заїхати в бокси та завершити перегони. Причиною стало ламання підвіски, спричинене наїздом на бордюр, хоча це трапляється нечасто.

Рассел заїхав у бокси за новими шинами на 27-му колі першим з верхньої частини турнірної таблиці, а потім його напарник Антонеллі наслідував його хід.

Макс Ферстаппен лідирує © Steven Tee/LAT Images

На 30-му колі до першої десятки увійшли Ферстаппен, Норріс, Піастрі, Леклер, Гемільтон, Албон, Сайнс, Окон, Стролл і Хаджар. Макс без проблем утримував шестисекундну перевагу над Ландо.

Наступним у бокси заїхав Сайнс, тож Рассел повернувся до першої десятки й водночас встановив найшвидший час кола. Хаджар на 32-му колі змінив шини, отримавши новий комплект середніх. Невдовзі це зробив і Леклер, він перейшов із середніх на жорсткі. Після нього піт-стоп провів Колапінто, але лідери все ще залишалися на стартових комплектах шин, включно з Ферстаппеном. Його перевага над Норрісом скоротилася більш ніж на пів секунди. Тим часом Рассел продовжував прориватися вперед і на 36-му колі відібрав у Окона сьому позицію.

Наприкінці 37-го кола Макс заїхав у бокси, де його шини замінили за 2,3 секунди. Він отримав жорсткий комплект для їзди до кінця перегонів. Виїхавши на трасу, пілот опинився на третій позиції позаду дуету McLaren, і попереду Гемільтона, який на наступному колі також оновив гуму. Британець потім повернувся на трасу на дев'яте місце позаду Стролла.

На 40-му колі Антонеллі випередив Гаслі, увійшовши до десятки найкращих гравців за очками. На наступному колі Сайнс і Берман зіткнулися колесами, їх розвернуло на трасі, але вони продовжили заїзд.

Невдовзі після цього Гемільтон обігнав Стролла та Окона, просунувшись на шосту позицію. Албон заїхав у піт-лейн.

Макс проносився трасою з шаленою швидкістю © Clive Rose/Getty Images

Тим часом Ферстаппен витискав максимум зі свого боліда, наздоганяючи Піастрі та Норріса, які до того моменту не були в боксах. Було зрозуміло, що вони сподівалися на швидку зміну шин. У продовженні заїзду Албон обігнав Антонеллі й опинився на дев'ятому місці.

Піастрі нарешті заїхав у бокси наприкінці 45-го кола, і йому встановили м’які шини всього за 1,9 секунди. Наступним у бокси заїхав Норріс, але виникли проблеми з передньою лівою шиною, тож він втратив другу позицію. Після піт-стопів обох McLaren Ферстаппен повернувся на лідерське місце. З боксів йому повідомили, що він добре попрацював і тепер має лише довести болід до фінішу. У своєму стилі пілот відповів: «Без ризику, повний газ».

У піт-лейні McLaren відреагували: Піастрі наказали пропустити Норріса на другу позицію, і австралієць це зробив.

За два кола до фінішу Окон останнім зупинився для заміни шин. Тим часом Антонеллі отримав 5-секундний штраф (за з'їзд з траси), а Берман — 10-секундний (за спричинення зіткнення).

Ідеальний заїзд Макса Ферстаппена в Італії © Mark Thompson/Getty Images

Ферстаппен продовжував мчати вперед із перевагою понад 19 секунд, першим перетнув фінішну лінію та здобув заслужену перемогу в Монці після справді ідеального заїзду.

Заслужене святкування Макса Ферстаппена в Монці © Steven Tee/LAT Images

Разом з ним на подіумі опинилися Норріс і Піастрі, а очки здобули Леклер, Рассел, Гемільтон, Албон, Бортолето, Антонеллі та Хаджар.

«Це був чудовий день для нас. Мені не пощастило на першому колі, але до завершення перегонів я летів. Я бачив, що маю хороший темп, і швидко повернувся на першу позицію. Мені подобалося керувати болідом. Я також вчасно заїхав у піт-лейн, де вся команда виконала фантастичну роботу. Це був неймовірний вік-енд для нас», — сказав Ферстаппен, якого також обрали найкращим водієм перегонів.

01 Залік пілотів та конструкторів

Піастрі продовжує лідирувати в заліку пілотів із 324 балами. На другому місці — його напарник по команді Норріс (293), а Ферстаппен посідає третю сходинку з 230 балами. У заліку конструкторів McLaren уже недосяжна — 617 балів. Ferrari має 280, Mercedes — 260, а Red Bull Racing — 239.

02 Приготуйся до вузьких вуличок Баку

Наступний вік-енд перегонів Формули-1 заплановано на 19-21 вересня. Він відбудеться на вулицях Баку в Азербайджані. Програма, як завжди, включає два вільних тренування у п'ятницю, 19 вересня, о 10:30 та 14:00, третій вільний заїзд у суботу, 20 вересня, о 10:30, та кваліфікацію о 14:00. Гран-прі Азербайджану проходитиме в неділю, 21 вересня, з початком о 13:00.