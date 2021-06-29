Як відеоігри можуть допомогти тобі в роботі?

Уяви, що ти знайшов роботу своєї мрії. Оновлюєш резюме, прописуєш усі навички та вміння, яких від тебе вимагають. Тоді радимо тобі залишити рядок, а може, і два, аби прописати свій досвід гри в Modern Warfare, NBA 2k, Battlegrounds, Total War чи FIFA. Навіть якщо ти не плануєш ставати розробником ігор або йти в ІТ.
Сьогодні все більше досліджень доводять, що навички, які ми використовуємо у відеоіграх, як-от зосередженість чи вміння розробити стратегію, можуть неабияк допомогти в роботі.
Ти досі не віриш, що твої епічні вбивства драконів чи здатність розбудувати місто можуть змусити мозок працювати ефективніше? Зараз усе пояснимо.
Відеоігри навчають працювати в команді
Практично в будь-якій роботі важливо вміти працювати в команді. Тому твої здібності слухати, співпрацювати та шукати спільні цілі керівництво має неабияк оцінити.
Так само і в багатьох відеоіграх потрібно бути командним гравцем. Якщо не працювати разом, то, скоріш за все, ти не пройдеш місії або тебе й взагалі виб’ють із гри ще до того, як устигнеш навіть розігрітися. Тому варто розвиватися в цьому напрямку. Вчитися слухати, розробляти стратегії та вести переговори. Якщо ти навчишся робити це у відеоіграх, то потім легко зможеш перенести ці навички на робоче місце.
Навіть ігри з мультиплеєром, як ті ж Modern Warfare або No Man’s Sky, допоможуть тобі навчитися комунікувати зі спільнотою. Це важливий елемент, який потрібен тобі як людині і точно зробить тебе кращим як працівника.
Відеоігри прокачують мозок
Окей, ти досі не віриш, що твої навички в Grand Theft Auto, Animal Crossing чи Call of Duty зроблять тебе кращим за інших працівників? А от комп’ютер вірить. Ось це дослідження 2019 року показало, що хірурги, які в певний момент життя приділяли відеоіграм хоча б три години на тиждень, виконували операції краще, ніж лікарі без подібного досвіду.
Більше того, деякі ігри, як-от легендарний Super Mario 64, можуть прокачати ту частину мозку, яка відповідає за пам’ять, орієнтацію в просторі та стратегічне планування.
Відеоігри покращують грамотність та творче мислення
Гра у відеоігри допомагає позбутися когнітивного спаду, розвиває моторику, зменшує тривожність, підвищує стійкість і навіть розслабляє в моменти стресу (звісно, якщо ти не граєш у жорстокі екшени, від яких шалено скаче адреналін).
Вони заохочують мислити творчо, особливо коли на тебе тиснуть. І також дослідження доводять, що ігри підвищують грамотність і навички спілкування.
Поки ти поєднуєш улюблені відеоігри з прогулянками на свіжому повітрі, фізичними навантаженнями та здоровою дієтою, ти точно отримаєш від них купу переваг. І саме ці переваги допоможуть тобі досягти успіху на робочому місці. Це вже не припущення, а доведений наукою факт!