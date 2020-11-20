29 способів дочекатися PS5 та не збожеволіти
© Sony Santa Monica
Затримали PS5? Тепер це не проблема.
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19 листопада в Україні мали стартувати продажі PS5. Та щось пішло не так --- консоль затримали майже усі українські магазини. Ми вирішили полегшити очікування всім, кому не пощастило, і склали список занять, які зроблять його кориснішим. Або хоча б не таким болісним.
1. Подихати за системою 4-7-8. Глибоко вдихаємо 4 секунди, потім затримуємо подих ще на 7, і видихаємо протягом 8. Повторити хоча б три-чотири рази. Працює завжди і всюди.
2. Пограти на старій консолі. Друже, твої PS4 або ПК ще не перетворились на гарбуза. А безліч нових ігор вийшло і для них також. Отут можна подивитись, у що ми граємо в листопаді.
3. Зайнятися наукою. З-за комп'ютера можна не вставати.
4. До речі, якщо ти геймер і багато сидиш за компом, то саме час зробити оці вправи.
5. Подивитися на серферів, яких нічого не бентежить, окрім розмірів хвиль.
6. Пройти наш тест, який визначить, яка ігрова платформа тобі підходить. Може й не треба тобі ту PS5?
7. Записати подкаст про те, як ти замахався чекати. Інструкції та поради від подкаст-профі отут.
8. Побігати хоча б 10 хвилин. Мозок буде вдячний. Ось пруф.
9. Подивитися на футбольні трюки з усієї планети.
10. Сходи поїж чогось смачного. Бо на вихідних все буде зачинено.
11. Пройти ще один наш тест про те, хто ти в офісі.
12. Зібрати друзів на гейм-найт та голосно на них покричати (бо з цими іграми інакше не вийде).
13. Спробувати Among Us, про яку всі так говорять. А коли набридне --- спробувати ще 5 ігор, які на неї схожі.
14. Послухати останній альбом Charli XCX. А потім дізнатися, чому вона така крута.
15. Навчитися літати на параплані. Ну хто його знає, які навички ще у житті знадобляться?
16. Десять присідань!
17. Так, прийшла черга фільмів. Почни з цих 7 документалок про темний бік спорту.
18. Або ось 10 фільмів та серіалів від Red Bull про рейви та клубну культуру.
19. Більше любиш Формулу-1? Клас, про неї в нас теж є круті фільми.
20. Перепливи океан на човні! Жартуємо. Але прочитай історію дівчини, яка реально це зробила.
21. Подивись на ці нереальні фотки підводних печер, яких не бачила жодна людина (ну майже). Круто, еге ж?
22. А ось ще люди влаштовують зйомки всередині льдовика, уявляєш? Ех...
23. Дізнайся, як почати займатися мотокросом. Бо ми вже не віримо, що ця PS5 приїде.
24. Ну серйозно, навіть отаке сальто між двома вантажівками зробити простіше, ніж її дочекатися (насправді, ні).
25. Згадай якийсь мультик, який показували по ICTV в дитинстві та передивись кілька серій.
26. Тільки не кажи, що тобі ще й працювати треба! Краще ось, є 15 ігор, з якими зручно імітувати роботу.
27. Або хоча б ввімкни цей плейлист українських пісень 2020-го, які варто почути.
28. Повтори 1 пункт.
29. Ми здаємося.