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Формула-1

Поглянь, як водії Формули-1 приймають виклик NASCAR

Юкі Цунода та Ліам Лоусон — профі, але як вони впораються з перегонами на серійних автомобілях на ґрунтовому треку?
Автор Райлі Хантер
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Частина історії

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія

Ліам Лоусон

Висхідна зірка юніорської команди Red Bull, новозеландець Ліам Лоусон наразі виступає в Чемпіонаті Суперформули.

Нова ЗеландіяНова Зеландія

Connor Zilisch

A top talent who's proven his skills across the world of racing, Connor Zilisch is ready to take the world of NASCAR by storm.

СШАСША

Shane van Gisbergen

New Zealand's Shane van Gisbergen is a supremely talented driver and V8 Supercars legend that was born to be behind the wheel.

Нова ЗеландіяНова Зеландія
Пілоти Формули-1 Юкі Цунода та Ліам Лоусон є одними з найшвидших драйверів у світі, але чи придатні їхні навички на асфальті для ґрунту? Цунода і Лоусон зустрілися з гонщиками NASCAR Шейном ван Гісбергеном і Коннором Зілішем у Техасі, щоб випробувати свої сили за кермом серійних автомобілів напередодні Гран-прі США 2024 року.
Пілот Формули-1 Юкі Цунода сідає за кермо серійного автомобіля.

Пілот Формули-1 Юкі Цунода сідає за кермо серійного автомобіля

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

Хоча дует VCARB не новачки у майстерному досягненні максимальних швидкостей на змаганнях Формули-1, це нове випробування змусило їх забути майже все, що вони знали про керування аеродинамічно точними болідами Формули-1, щоб спробувати себе у перегонах на серійних автомобілях.
На щастя, їх підтримували два досвідчені наставники — ван Гісберген та Зіліш. Шейн ван Гісберген — триразовий чемпіон Австралії з суперкарів, який виступає у NASCAR Cup Series і нещодавно встановив рекорд найшвидшого кола на сучасному автомобілі серії, досягнувши швидкості 320,964 км/год на трасі Талладіга у 2024 році. Коннор Зіліш — уродженець Північної Кароліни з неймовірним досвідом, який включає чемпіонати в юніорських класах картингу, перемогу у марафоні «24 години Дайтони» та багато інших здобутків. Він дебютував у серії NASCAR Xfinity на початку цього року, виграв перший вікенд на Watkins Glen International і став другим наймолодшим переможцем в історії серії у віці 18 років.
Гонщики NASCAR Шейн ван Гісберген і Коннор Зіліш навчають Юкі Цуноду і Ліама Лоусона.

Шейн ван Гісберген та Коннор Зіліш дають поради Цуноді та Лоусону

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

Корективи, необхідні для керування серійним автомобілем замість боліда Формули-1, виходять за межі помітних відмінностей у вазі та покритті треку — є унікальні тонкощі в управлінні цими суто американськими машинами. Наприклад, такі автомобілі мають гальма лише на трьох із чотирьох коліс, що допомагає під час проходження поворотів. «Коли ти гальмуєш, це допомагає ввести машину в поворот, — пояснив Шейн ван Гісберген під час тренування дуету Формули-1. — Покладайся більше на гальма та дросель, аніж на рульове управління, щоб контролювати автомобіль».
Водій NASCAR Коннор Зіліш показує гонщику Формули-1 Юкі Цуноді унікальні деталі свого автомобіля.

Коннор Зіліш показує Юкі Цуноді унікальні деталі свого авто

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

Пілот Формули-1 Ліам Лоусон сидить у своєму серійному автомобілі.

Пілот Формули-1 Ліам Лоусон у своєму серійному автомобілі

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

Гонщики Формули-1 Юкі Цунода та Ліам Лоусон змагаються на серійних авто.

Гонщики Формули-1 Юкі Цунода та Ліам Лоусон змагаються на серійних авто

© Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Юкі Цунода та Ліам Лоусон вперше спробували себе у перегонах на серійних авто.

Цунода та Лоусон вперше спробували себе у перегонах на серійних авто

© Garth Milan/Red Bull Content Pool

Двоє видатних гонщиків NASCAR тренували Цуноду та Лоусона через низку завдань, зосереджених на позиціюванні автомобіля, правильному входженні в повороти та, зрештою, проходженні кваліфікаційного кола, щоб допомогти драйверам Формули-1 відчути себе комфортно за кермом своїх 500 к.с. V8 автівок. Після трьох раундів кваліфікаційних тестів вони разом вийшли на трасу для змагань віч-на-віч.
Як ці зірки Формули-1 виступили на ґрунтовому треку? Дивися повне відео вище, щоб дізнатися.

Частина історії

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія

Ліам Лоусон

Висхідна зірка юніорської команди Red Bull, новозеландець Ліам Лоусон наразі виступає в Чемпіонаті Суперформули.

Нова ЗеландіяНова Зеландія

Connor Zilisch

A top talent who's proven his skills across the world of racing, Connor Zilisch is ready to take the world of NASCAR by storm.

СШАСША

Shane van Gisbergen

New Zealand's Shane van Gisbergen is a supremely talented driver and V8 Supercars legend that was born to be behind the wheel.

Нова ЗеландіяНова Зеландія
Формула-1
Formula Racing