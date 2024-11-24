Формула-1
Поглянь, як водії Формули-1 приймають виклик NASCAR
Юкі Цунода та Ліам Лоусон — профі, але як вони впораються з перегонами на серійних автомобілях на ґрунтовому треку?
Пілоти Формули-1 Юкі Цунода та Ліам Лоусон є одними з найшвидших драйверів у світі, але чи придатні їхні навички на асфальті для ґрунту? Цунода і Лоусон зустрілися з гонщиками NASCAR Шейном ван Гісбергеном і Коннором Зілішем у Техасі, щоб випробувати свої сили за кермом серійних автомобілів напередодні Гран-прі США 2024 року.
Хоча дует VCARB не новачки у майстерному досягненні максимальних швидкостей на змаганнях Формули-1, це нове випробування змусило їх забути майже все, що вони знали про керування аеродинамічно точними болідами Формули-1, щоб спробувати себе у перегонах на серійних автомобілях.
На щастя, їх підтримували два досвідчені наставники — ван Гісберген та Зіліш. Шейн ван Гісберген — триразовий чемпіон Австралії з суперкарів, який виступає у NASCAR Cup Series і нещодавно встановив рекорд найшвидшого кола на сучасному автомобілі серії, досягнувши швидкості 320,964 км/год на трасі Талладіга у 2024 році. Коннор Зіліш — уродженець Північної Кароліни з неймовірним досвідом, який включає чемпіонати в юніорських класах картингу, перемогу у марафоні «24 години Дайтони» та багато інших здобутків. Він дебютував у серії NASCAR Xfinity на початку цього року, виграв перший вікенд на Watkins Glen International і став другим наймолодшим переможцем в історії серії у віці 18 років.
Корективи, необхідні для керування серійним автомобілем замість боліда Формули-1, виходять за межі помітних відмінностей у вазі та покритті треку — є унікальні тонкощі в управлінні цими суто американськими машинами. Наприклад, такі автомобілі мають гальма лише на трьох із чотирьох коліс, що допомагає під час проходження поворотів. «Коли ти гальмуєш, це допомагає ввести машину в поворот, — пояснив Шейн ван Гісберген під час тренування дуету Формули-1. — Покладайся більше на гальма та дросель, аніж на рульове управління, щоб контролювати автомобіль».
Двоє видатних гонщиків NASCAR тренували Цуноду та Лоусона через низку завдань, зосереджених на позиціюванні автомобіля, правильному входженні в повороти та, зрештою, проходженні кваліфікаційного кола, щоб допомогти драйверам Формули-1 відчути себе комфортно за кермом своїх 500 к.с. V8 автівок. Після трьох раундів кваліфікаційних тестів вони разом вийшли на трасу для змагань віч-на-віч.
Як ці зірки Формули-1 виступили на ґрунтовому треку? Дивися повне відео вище, щоб дізнатися.
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