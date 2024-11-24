Поглянь, як водії Формули-1 приймають виклик NASCAR

Пілоти

та

є одними з найшвидших драйверів у світі, але чи придатні їхні навички на асфальті для ґрунту? Цунода і Лоусон зустрілися з гонщиками NASCAR

і

у Техасі, щоб випробувати свої сили за кермом серійних автомобілів напередодні

року.