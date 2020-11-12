Коли вечірки скасовано: 10 фільмів і серіалів про рейви та клубне життя

Клубна культура виникла у середині 80-х, коли Чикаго і Детройт подарували світу хаус і техно. Але, судячи з цих фільмів, навіть через 35 років бажання піти в клуб і відірватися залишається незмінним.

Сьогодні, звичайно, зробити це складніше. Але якщо б ми влаштовували головну вечірку просто зараз, то точно б пригнали туди новий івент-кар, який найближчим часом, сподіваємося, буде гучно лунати на кращих подіях країни.

Red Bull Rockit виглядає отак © Red Bull

Red Bull Рокіт --- це спеціальний проект LMX TAURUS, побудований на потужностях австрійського ательє Lagermax, на базі легендарного американського пікапа DODGE RAM 1500 LAREMIE. Автомобіль оснащений двигуном HEMI об'ємом 5,7 л і потужністю 360 к.с, повним приводом, лебідкою і підвіскою для трофі-рейдів, щоб можна було влаштувати вечірку буквально де завгодно. А ще там є усе, що має бути на правильній вечірці: від діджейського пульту Pioneer Nexus 2 до PlayStation та автономної бензинової електростанції.

Ну а поки ми мріємо про власний Tomorrowland (або Primavera Sound, в залежності від вподобань), саме час подивитися круті фільми та серіали про вечірки та клубне життя. Усі фільми та серіали мають субтитри. Їх можна включити за допомогою кнопки «СС» в правому нижньому кутку плеєра.

1. Сон прийде завтра

Сон прийде завтра

Французький хаус прославився на весь світ завдяки Daft Punk, Cassius та Etienne de Crécy. Однак це сталося не відразу — протягом багатьох років ця культура розвивалася поза мейнстримом.

Париж знову в центрі уваги завдяки новому поколінню рейверів, промоутерів і діджеїв, які влаштовують вечірки у найнесподіваніших місцях, створюючи альтернативу мейнстримній клубній культурі. Фільм Жерома Клемана-Вільца «Сон прийде завтра» (Sleep Comes Tomorrow) розповідає про колектив Pas-Sage, що працює у форматі free-party. Зйомки пройшли під час підготовки чергового масштабного івенту.

2. Далеко після опівночі

Карибський дансхолл

«Далеко після опівночі» (Way Past Midnight) — це багатосерійний фільм про тусовщиків, танцюристів, діджеїв, хіп-хоп MC, організаторів вечірок, про всіх людей, чия активність набирає обертів, коли інші лягають спати. У першій частині ми потрапляємо на Ямайку, де активно розвивається дансхолл-сцена, а те, що відбувається бачимо очима DANCA.

Гуднайт, Бруклін!

Goodnight Brooklyn

Квартал Вільямсбург сильно змінився за останні 20 років: забудовники і багатомільйонні компанії все частіше перебираються у райони, де колись розміщувались дрібні компанії та арт-інституції. Серед тих, хто кілька років тому був змушений покинути район, — Death By Audio, музична арт-комуна, названа на честь компанії, яка випускає гітарні педалі і обладнання, наприклад, для Nine Inch Nails і U2.

У 2007 році у цьому просторі почали влаштовувати шоу, в основному, представники інді-рок-андеграунду, у тому числі Ty Segall, Dirty Projectors, Thurston Moore, Future Islands, Dan Deacon і багато інших. У «Гуднайт, Бруклін!» (Goodnight Brooklyn) менеджер майданчика Метт Конбой розповідає про останні дні цієї комуни і ставить питання: що буде з незалежною культурою без таких місць?

4. Після рейву

Ібіца: Острів нескінченної вечірки

На сьогоднішній день рейв-культура (EDM) існує вже понад 35 років і має яскраву, насичену історію, що заслуговує вивчення. Але з чого почати? У серіалі «Після рейву» (After The Raves) ветеран діджеїнгу і продюсер Томмі Саншайн (Tommie Sunshine) подорожує дев'ятьма містами світу, щоб дізнатися, як в них розвивалася танцювальна музика і в якому напрямку вона рухається зараз.

Серед міст — Амстердам, де Томмі зустрічається з Afrojack і Don Diablo; Манчестер, де Fatboy Slim розповідає про спадщину клубу «Асьенда»; Ібіца з її монументальною клубної сценою, де виступають діджеї минулого і сьогодення, — Hardwell, DJ Alfredo і Paul Oakenfold; а також сучасні модні EDM-місця Лос-Анджелеса, Майамі і Лас-Вегаса.

5. Сяйво північного диско

Сяйво північного диско

Середовище і умови, у яких живуть музиканти (від панків з британських передмість до техно-продюсерів Детройта), майже завжди впливають на їхню творчість. Просто запитайте про це підлітків з норвезького Тромсе, які стояли біля витоків культури спейс-диско на початку 2000-х.

«Сяйво північного диско» (Northern Disco Lights) розповідає історію про те, як група відрізаних від світу підлітків придумала нове звучання диско у арктичному місті, яке тепер асоціюється з такими іменами, як Bjørn Torske, Lindstrøm, Prins Thomas і Todd Terje, а також лейблами Smalltown Supersound і Full Pupp.

6. Натхнення ночі

Las Vegas

За кожною неймовірною вечіркою стоїть команда промоутерів, організаторів та інших чарівників, які працюють, не опускаючи рук, щоб забезпечити гостям незабутні враження.

Група «Натхнення ночі» (Inspire The Night) подорожує світом — від Нью-Йорка і Лос-Анджелеса до Мексики, Бразилії і Китаю, — щоб зустрітися з тими, хто відповідає за організацію вечірок і клубних виступів, рухаючи клубну культуру вперед.

7. Hardwell

I Am Hardwell

Якщо ти коли-небудь ставив питання, як невідомий діджей може вийти на світовий рівень, то фільм про Hardwell — те, що тобі треба.

Протягом двох з половиною років кінорежисер Робін Пайрі їздив з Hardwell (справжнє ім'я якого — Роберт ван де Корпут) по всьому світу. Він зафіксував вершину кар'єри Hardwell, коли той від перспективного голландського діджея злетів до рівня міжнародної суперзірки EDM, а у 2013 і 2014 роках був визнаний діджеєм №1 у світі.

Фільм Пайрі показує, скільки радості приносить здійснення дитячих мрій, але також і те, що доводиться платити за світову славу.

8. 24 години з Кідді Смайл

24 години з Кідді Смайл

Для Кідді Смайл (Kiddy Smile), що виріс у бідному паризькому передмісті, життя не було легким. Злочинність і насильство були всюди, а от можливостей проявити себе — не дуже багато. Порятунком для нього стали заняття танцями, де він відкрив диско, хіп-хоп і фанк. Врешті-решт Смайл знайшов себе у жіночній пластиці, знявся у кліпах Джорджа Майкла і Yelle, а також виступав з The Gossip і LCD Soundsystem.

Однак вирішальний момент настав, коли Смайл познайомився з ЛГБТ і вог-сценою (voguing), а також паризьким відділенням культового нью-йоркського вог-дому The House of Ninja, створеного уродженкою Гарлема, танцівницею Лассейндрою Нінджа. Смайл знайшов визнання у цьому танцювальному середовищі, і почав говорити про себе за допомогою музики, змішуючи жанри і напрямки, і в результаті записав дебютний альбом One Trick Pony.

9. Рейв та опір

Рейв та опір

«Рейв і опір» (Rave and Resistance) — захоплююча розповідь про те, як хаус і техно з'явилися у Південній Африці на початку 90-х — у вирішальний для країни момент. Нація тоді переживала великі зміни через закінчення апартеїду, а музиканти і тусовщики опинились по різні боки барикад через сегрегацію за кольором шкіри. Танцювальна музика давала можливість розкритись і створити щось нове, що може об’єднати людей.

Документальний фільм Занді Тісані розповідає про клубну культуру Йоганнесбурга і великі соціальні зміни того часу, повертаючи нас у 1989 рік та юнацькі переживання учасників бунту. У фільмі багато відеохроніки та інтерв'ю з піонерами південноафриканської хаус-культури Vinny Da Vinci, DJ Christos, Trompies, Lebo Mathosa і Boom Shaka.

10. Fuse

Fuse

Коли Пітер Декюйпер вирішив відкрити «притулок» для бельгійських прихильників техно у 1994 році, це був крок на випередження. Легендарний брюссельський клуб Fuse, що розміщений у колишньому кінотеатрі 1920-х років, спочатку переживав нелегкі часи і ніяк не міг знайти свою публіку. Але разом з тим, як техно ширилось світом, Fuse перетворився на один із найбільш шанованих клубів Європи. За час його існування клуб відвідали багато знаменитостей — від Карла Крейга, Річі Хотина, Роберта Гуда і Aphex Twin до Daft Punk, Бьорк і Пеггі Гу.