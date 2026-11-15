Том Рітч високо стрибає над засніженим схилом під час сесії стрибків у глибокому снігу для зйомок фільму «We Can't Not» у Шампері, Швейцарія, у лютому 2026 року.
© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool
Лижі

За лаштунками професійних фільмів про лижний спорт

Ми звикли бачити видовищні трюки й захопливі лінії, але що відбувається за камерою? У We Can’t Not Педді Грем розкриває реальність створення лижного фільму.
Автор Томас Пітерс
Читати 4 хв.Published on

Частина історії

Paddy Graham

A fun-loving and adrenaline-chasing athlete who loves catching big air, Paddy Graham has long been Great Britain's top freeskier.

ВеликобританіяВеликобританія

Markus Eder

A hugely versatile Italian freeskier, Markus Eder is at home on the top of contest podiums as he is nailing standout video parts.

ІталіяІталія

Finn Bilous

Whether it's surfing, shredding at the park or sending some of the biggest lines on the Freeride World Tour, New Zealander Finn Bilous always wears a smile.

Нова ЗеландіяНова Зеландія

Резюме

  1. 1
    Подорож у світ професійної зйомки лижних фільмів
  2. 2
    Наближаючи глядачів до процесу як ніколи раніше
  3. 3
    Голлівудський голос веде нас за лаштунки
  4. 4
    Чому цей фільм варто подивитися кожному фанату фільмів про фріскі
  5. 5
    «We Can't Not» коротко
Що насправді потрібно, щоб зняти лижний фільм? Не лише гігантські лінії, бездоганно виконані трюки й захопливі гірські краєвиди, а й незліченні виклики, компроміси, нерви й моменти, що відбуваються за камерою.
І, можливо, що важливіше, навіщо взагалі комусь проходити через це? Педді Грем досліджує це питання у своєму новому фільмі We Can’t Not.
01

Подорож у світ професійної зйомки лижних фільмів

Фрискаєр і кінематографіст Педді Грем усе своє життя знімав лижні фільми, але так ніколи до пуття й не зумів пояснити, навіщо. Тепер він перетворив це питання на окремий фільм. We Can’t Not — це 60-хвилинна подорож у світ професійної зйомки лижних фільмів, що пропонує незвично особистий погляд на те, що відбувається за лаштунками фільмів, які захоплюють фрискі-фанатів по всьому світу.
Створений упродовж двох років, проєкт стежить за Гремом і дібраною вручну командою елітних фрискаєрів, поки вони беруться за гори, за процес зйомки й за виклики, що приходять зі спробою вловити магію лиж на екрані. Серед команди мрії — Маркус Едер, Кай Петерсен, Фінн Білоус і австрієць Том Річ, а Аляска стає тлом для деяких із найбільших родзинок фільму.
02

Наближаючи глядачів до процесу як ніколи раніше

На знімку зображено знімальну групу, яка зібралася на засніженому хребті під покритими льодовиками схилами в горах Чугач під час зйомок фільму «We Can't Not» в Алясці, США, у квітні 2026 року.

Знімальна група збирається в горах Чугач

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Але це не просто черговий лижний екшн-фільм. Поєднуючи справжні гірські кадри, закулісний матеріал і стилізований світ історії, створений усередині масштабної віртуальної LED-студії, відомої як Hyperbowl, We Can’t Not наближає глядачів до процесу створення лижного фільму як ніколи раніше. В особливо особистому повороті віртуальна студія приводить аляскинські гори у сцени з власною родиною Грема — тими самими людьми, яким він роками намагався пояснити свою пристрасть.
03

Голлівудський голос веде нас за лаштунки

Падді Грем і Люк Бредар ремонтують дрон у снігу, поки навколо них працює знімальна група під час зйомок фільму «We Can't Not» в Алясці, США, у квітні 2026 року.

Падді Грем і Люк Бредар ремонтують дрон

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

І хто ж краще проведе глядачів крізь цю подорож, ніж оповідач Шон Бін? Актор, який, як відомо, родом із рідного міста Грема — Шеффілда — і відомий своїми ролями у «Володарі перснів» і «Грі престолів», що породила його придатну для мемів фразу «Winter is coming», позичає фільмовій нарації свій безпомилковий голос і сухий гумор. Навіть не претендуючи на звання експерта з лиж, він стає ідеальним провідником у пошуку Грема зрозуміти одержимість, яку так важко висловити словами.
«Упродовж усієї своєї кар'єри я намагався пояснити друзям, родині й незнайомцям магію роботи професійним фрискаєром. Тепер ми беремо із собою й вас, — каже Грем. — Цей проєкт настільки близький, наскільки можна наблизитися до того, щоб приєднатися до нас за два роки створення нашого наступного лижного фільму».

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04

Чому цей фільм варто подивитися кожному фанату фільмів про фріскі

Результат — це фільм, що виходить за межі завершених трюків і бездоганно скомпонованих кадрів, щоб показати людей, пристрасть і зусилля за ними. Для кожного, хто колись дивився лижний фільм і думав, що потрібно, аби ці моменти сталися, We Can’t Not пропонує рідкісну нагоду дізнатися.
Крістоф Торесен під час зйомок фільму «We Can't Not» у «Hyperbowl» у Мюнхені, Німеччина, у травні 2026 року.

Крістоф Торесен під час зйомок у «Гіпербоул» у Мюнхені

© Hai Yen/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Фінн Білоус виконує трюк «корк 3» з льодовика під час зйомок фільму «We Can't Not» в Алясці, США, у квітні 2026 року.

Фінн Білоус блискуче виконує «корк-3» з льодовика

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Спродюсований Legs of Steel і Red Bull Media House, фільм дебютував 23 жовтня в Інсбруку, Австрія. Решта з нас тепер може приєднатися до подорожі з неділі, 1 листопада, — We Can’t Not доступний на Red Bull TV та YouTube.
Одне безсумнівно: якщо ти колись замислювався, чому лижники знову й знову повертаються по ще, цей фільм вартий перегляду.
05

«We Can't Not» коротко

Падді Грем позує для портрета під час зйомок фільму «We Can't Not» в Алясці, США

Падді Грем

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Режисер Адам Гендл позує для портрета під час зйомок фільму «We Can't Not» в Алясці, США.

Адам Гендл

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Фінн Білоус позує для портрета під час зйомок фільму «We Can't Not» в Алясці, США.

Фінн Білоус

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Маркус Едер позує для портрета під час зйомок фільму «We Can't Not» в Алясці, США.

Маркус Едер

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Том Рітч

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Кай Петерсен

© Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

  • Назва: We Can’t Not
  • Формат: 60-хвилинний фрискі-фільм / закулісний документальний фільм
  • Дата релізу: 1 листопада 2026 року о 18:00 за центральноєвропейським часом (CET)
  • Де дивитися: Red Bull TV та YouTube
  • Продюсери: Тобі Райндль і Педді Грем
  • Режисер і сценарист: Адам Джендл
  • Оператор-постановник: Джоно Веріті
  • Режисер екшну (Аляска): Крістоф Торесен
  • Продакшн-компанії: Legs of Steel і Red Bull Media House
  • Оповідач: Шон Бін
  • За участю: Педді Грем, Маркус Едер, Кай Петерсен, Фінн Білоус і Том Річ
  • Оригінальний саундтрек: Cari Cari
  • Локації зйомок: Аляска (США), Вістлер (Канада), Арнталь (Італія), Гельсінкі (Фінляндія), Ванака (Нова Зеландія), Інсбрук (Австрія), Хоккайдо (Японія), Шеффілд (Велика Британія) і регіон Дан-дю-Міді (Швейцарія)

Частина історії

Paddy Graham

A fun-loving and adrenaline-chasing athlete who loves catching big air, Paddy Graham has long been Great Britain's top freeskier.

ВеликобританіяВеликобританія

Markus Eder

A hugely versatile Italian freeskier, Markus Eder is at home on the top of contest podiums as he is nailing standout video parts.

ІталіяІталія

Finn Bilous

Whether it's surfing, shredding at the park or sending some of the biggest lines on the Freeride World Tour, New Zealander Finn Bilous always wears a smile.

Нова ЗеландіяНова Зеландія
Лижі
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