За лаштунками професійних фільмів про лижний спорт

Що насправді потрібно, щоб зняти лижний фільм? Не лише гігантські лінії, бездоганно виконані трюки й захопливі гірські краєвиди, а й незліченні виклики, компроміси, нерви й моменти, що відбуваються за камерою.

І, можливо, що важливіше, навіщо взагалі комусь проходити через це? Педді Грем досліджує це питання у своєму новому фільмі We Can’t Not.

01 Подорож у світ професійної зйомки лижних фільмів

Фрискаєр і кінематографіст Педді Грем усе своє життя знімав лижні фільми, але так ніколи до пуття й не зумів пояснити, навіщо. Тепер він перетворив це питання на окремий фільм. We Can’t Not — це 60-хвилинна подорож у світ професійної зйомки лижних фільмів, що пропонує незвично особистий погляд на те, що відбувається за лаштунками фільмів, які захоплюють фрискі-фанатів по всьому світу.

Створений упродовж двох років, проєкт стежить за Гремом і дібраною вручну командою елітних фрискаєрів, поки вони беруться за гори, за процес зйомки й за виклики, що приходять зі спробою вловити магію лиж на екрані. Серед команди мрії — Маркус Едер, Кай Петерсен, Фінн Білоус і австрієць Том Річ, а Аляска стає тлом для деяких із найбільших родзинок фільму.

02 Наближаючи глядачів до процесу як ніколи раніше

Знімальна група збирається в горах Чугач © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Але це не просто черговий лижний екшн-фільм. Поєднуючи справжні гірські кадри, закулісний матеріал і стилізований світ історії, створений усередині масштабної віртуальної LED-студії, відомої як Hyperbowl, We Can’t Not наближає глядачів до процесу створення лижного фільму як ніколи раніше. В особливо особистому повороті віртуальна студія приводить аляскинські гори у сцени з власною родиною Грема — тими самими людьми, яким він роками намагався пояснити свою пристрасть.

03 Голлівудський голос веде нас за лаштунки

Падді Грем і Люк Бредар ремонтують дрон © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

І хто ж краще проведе глядачів крізь цю подорож, ніж оповідач Шон Бін? Актор, який, як відомо, родом із рідного міста Грема — Шеффілда — і відомий своїми ролями у «Володарі перснів» і «Грі престолів», що породила його придатну для мемів фразу «Winter is coming», позичає фільмовій нарації свій безпомилковий голос і сухий гумор. Навіть не претендуючи на звання експерта з лиж, він стає ідеальним провідником у пошуку Грема зрозуміти одержимість, яку так важко висловити словами.

«Упродовж усієї своєї кар'єри я намагався пояснити друзям, родині й незнайомцям магію роботи професійним фрискаєром. Тепер ми беремо із собою й вас, — каже Грем. — Цей проєкт настільки близький, наскільки можна наблизитися до того, щоб приєднатися до нас за два роки створення нашого наступного лижного фільму».

Оригінальний Red Bull Енергетичний напій Red Bull Дізнатися Більше

04 Чому цей фільм варто подивитися кожному фанату фільмів про фріскі

Результат — це фільм, що виходить за межі завершених трюків і бездоганно скомпонованих кадрів, щоб показати людей, пристрасть і зусилля за ними. Для кожного, хто колись дивився лижний фільм і думав, що потрібно, аби ці моменти сталися, We Can’t Not пропонує рідкісну нагоду дізнатися.

Крістоф Торесен під час зйомок у «Гіпербоул» у Мюнхені © Hai Yen/Legs of Steel/Red Bull Content Pool Фінн Білоус блискуче виконує «корк-3» з льодовика © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Спродюсований Legs of Steel і Red Bull Media House, фільм дебютував 23 жовтня в Інсбруку, Австрія. Решта з нас тепер може приєднатися до подорожі з неділі, 1 листопада, — We Can’t Not доступний на Red Bull TV та YouTube .

Одне безсумнівно: якщо ти колись замислювався, чому лижники знову й знову повертаються по ще, цей фільм вартий перегляду.

05 «We Can't Not» коротко

Падді Грем © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool Адам Гендл © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool Фінн Білоус © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool Маркус Едер © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool Том Рітч © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool Кай Петерсен © Aina Punsola/Legs of Steel/Red Bull Content Pool

Назва: We Can’t Not

Формат: 60-хвилинний фрискі-фільм / закулісний документальний фільм

Дата релізу: 1 листопада 2026 року о 18:00 за центральноєвропейським часом (CET)

Де дивитися: Red Bull TV та YouTube

Продюсери: Тобі Райндль і Педді Грем

Режисер і сценарист: Адам Джендл

Оператор-постановник: Джоно Веріті

Режисер екшну (Аляска): Крістоф Торесен

Продакшн-компанії: Legs of Steel і Red Bull Media House

Оповідач: Шон Бін

За участю: Педді Грем, Маркус Едер, Кай Петерсен, Фінн Білоус і Том Річ

Оригінальний саундтрек: Cari Cari

Локації зйомок: Аляска (США), Вістлер (Канада), Арнталь (Італія), Гельсінкі (Фінляндія), Ванака (Нова Зеландія), Інсбрук (Австрія), Хоккайдо (Японія), Шеффілд (Велика Британія) і регіон Дан-дю-Міді (Швейцарія)