Для новачка вагові навантаження можуть здатися надто складними. Що робити, якщо ти недостатньо сильний? Що робити, якщо ти надто сильний? Що робити, коли починаєш виглядати як Халк?

Для початку пояснимо. Термін «силове тренування» означає вид тренування, в якому для створення опору використовується вага. Для обтяження застосовуються гантелі, гирі або штанги (та будь-які подібні предмети). Також може використовуватися вага власного тіла — присідання, випади, віджимання тощо. При правильному підході силові тренування сприяють покращенню фізичної форми та досягненню кращих результатів у різних видах спорту.

01 Силові тренування можуть допомогти будь-кому

Силові тренування зміцнюють спортсменів у різних дисциплінах © Harrison Barden/Red Bull Content Pool

«Тренери з силових видів спорту навчають усіх спортсменів правильній техніці (силових вправ), щоб вони були ефективнішими», — пояснює персональний тренер Джо Піт .

Він зазначає, що просто підіймати вагу — це лише частина процесу. Те, як ти тренуєшся, теж дуже важливо. «Є взаємозв'язок між силою та швидкістю, — каже він. — Олімпійська важка атлетика та пліометрика доволі популярні серед силових тренерів. Роби все повільно, і будеш повільними на полі; тренуйся швидше і станеш сильнішим.

На мою думку, ключовим є те, щоб зробити тренування індивідуальним для атлета. Силові тренування, як у бодибілдерів, навряд чи вплинуть на спортивні результати, тоді як ривки, підйоми та присідання, як було доведено, покращують спринтерські результати. Разом з вдосконаленням цим результатів, підняття ваги також значно знизить ризик травм у всіх видах спорту».

02 Тренування з обтяженнями не зроблять тебе великим (якщо ти до цього не прагнеш)

Багато людей уникають силових тренувань, боячись, що це призведе до небажаного збільшення м'язової маси. Однак, м'язистий вигляд професійних бодибілдерів — це результат не лише інтенсивних тренувань, а й надлишку калорій, тобто споживання більшої кількості калорій, ніж організм витрачає. Якщо ж ти дотримуєшся здорової, збалансованої дієти та забезпечуєш організм достатньою кількістю білка після тренування для відновлення, ти станеш сильнішим та витривалішим, не набираючи надмірної м'язової маси. Не переймайся, що виглядатимеш, як Халк.

« Нарощування маси — це набагато більше, ніж просто підняття штанги, — пояснює тренерка Лора Хоггінс . — Ти повинен тренувати групи м'язів часто й у великому обсязі, з правильним планом харчування, надлишком калорій і високим вмістом білка. Жінкам особливо важко стати більшими (повір мені!)».

Обсяг тренувань також впливає на розмір м'язів, як пояснює Піт:

«Якщо мета не в тому, щоб стати більшим, то краще тренуватися в діапазоні повторень від 1 до 5 підходів. Поглянь на деяких важкоатлетів на Олімпійських іграх: деякі дівчата у вагових категоріях 56 кг і 62 кг мають світові рекорди в ривку 138 кг і 153 кг.

Легкоатлети займаються інакше: силові тренування в діапазоні від 1 до 5 повторень, з більшою вагою, як правило, тренують нервову систему і нарощують міцність сухожиль (без збільшення розміру м'язів). Бодибілдери зазвичай виконують від 8 до 12 повторень, що збільшує розмір м'язів».

03 Силові тренування можна використовувати як для фітнесу, так і для розвитку сили

Силові тренування можуть бути гарною альтернативою кардіо © Filip Nagy/Red Bull Content Pool

Силові тренування можуть бути корисними, навіть якщо ти не сильно переймаєшся покращенням силових показників. Якщо лише думка про 20-хвилинну пробіжку викликає у тебе страх, можливо, тобі сподобається більш динамічний і захватний спосіб підтримувати себе у формі — робота з вагами.

«Популярним підходом є "тренування щільності", — пояснює Піт. — Він став відомим завдяки тренеру старої школи бодибілдингу Вінсу Жиронді, який щотижня проводив тренування з великими обтяженнями й скорочував час відпочинку впродовж тренувального блоку. Однією з його ефективних систем було 8 підходів по 8 повторень однієї вправи. Він починав перший тиждень з 60-секундного відпочинку між підходами та щотижня зменшував перерву на 10 секунд — деякі з його найкращих атлетів скорочували перерву до 10 секунд між підходами! Варто використовувати однакову вагу для всіх підходів і збільшувати її лише після виконання всіх повторень».

Інший, більш поширений метод силових тренувань для покращення фізичної форми — кругові тренування. «Зазвичай в одному колі виконується від 8 до 10 вправ, — каже Піт. — Виконуй кожну вправу протягом хвилини та 30 секунд відпочивай між ними».

Хоггінс погоджується, що кругові тренування можуть бути чудовим способом покращити фізичну форму, втім, як і у випадку зі тренуванням щільності, акцент слід робити на «невеликому відпочинку, щоб підтримувати підвищений пульс протягом усього заняття».

04 Силові тренування допоможуть тобі схуднути

Йоганна Гольцманн займається силовими тренуваннями вдома © Helge Roeske/Red Bull Content Pool

Для вищезгаданих кардіофобів є гарна новина: силові тренування можуть спалювати калорії, так само як і біг, плавання або їзда на велосипеді. Але є і погана новина: ти маєш бути готовим старанно працювати.

«Більшість людей хочуть бути "в тонусі", а для цього потрібно нарощувати м'язи та прибирати жирові відкладення — силові вправи є найкращим способом зробити це», — пояснює Піт.

«Щоб позбутися жирових відкладень, необхідно створити дефіцит калорій, тобто спалювати більше калорій, ніж ти споживаєш. Кардіотренування допомагають спалювати калорії під час занять спортом, але силові тренування мають ще одну важливу перевагу — вони підвищують рівень метаболізму в стані спокою (англ. resting metabolic rate, RMR), тобто кількість калорій, що спалюється, коли ти неактивний. Окрім того, силові тренування стимулюють термогенез без фізичних навантажень (англ. non-exercise activity thermogenesis, NEAT), що також збільшує кількість спалених калорій протягом дня. Завдяки цьому твоє тіло буде більше спалювати калорії навіть у стані спокою.

Занадто багато кардіотренувань призведе до втоми й руйнування м'язів, тому слід зосередитися на силових вправах, як-от присідання, станова тяга, підтягування, жим штанги лежачи та штовхання лежачи».

Збільшувати навантаження слід повільно

Важливо збільшувати навантаження поступово © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool

Як і в будь-якому виді фітнесу, для твоєї безпеки, прогресу і, якщо мова йде про важкі ваги, гідності, важливо збільшувати навантаження поступово.

«Якщо ти новачок, я б радив почати з 2-3 сетів на тиждень, — каже Піт. — Об'єм можна повільно збільшувати, але це також залежить від твого віку: якщо приходить молодий хлопець без травм, радитиму йому займатися 3 рази на тиждень. 50-річна жінка, яка не має досвіду занять з вагою, має починати з меншого. Не варто поспішати!»

Хоггінс також каже, що початківцям слід зосередитися на якості занять, а не на кількості. «Як новачок, я б почала з тренувань 2-3 рази на тиждень, — каже вона. — Переконайся, що даєш своєму тілу час на відновлення між тренуваннями».

05 Форма важливіша за інтенсивність

Ті ж правила стосуються і ваги, яку ти обираєш: підіймай легку вагу і збільшуй її лише тоді, коли впевнений, що маєш для цього достатню силу.

«Форма і техніка важливіші за інтенсивність, — каже Хоггінс. — Переконайся, що опанував усі рухи, перш ніж збільшувати вагу. Знайди місце, де можна поспілкуватися з професіоналами, і запитай, чи потрібно внести корективи у свою програму».

Піт погоджується: «Не варто поспішати з об'ємом та інтенсивністю. Як правило, я рекомендую новачкам працювати в діапазоні від 8 до 12 повторень, оскільки вага складатиме близько 65% від максимальної здатності на одне повторення, — каже Піт. — Ексцентрична фаза (опускання ваги) має бути повільною та контрольованою — приблизно до 4 секунд. 3-4 підходи на вправу буде цілком достатньо.

Останнє, чого ти хочеш — пошкодити сполучні тканини. Як тренер я часто бачу людей, які перевантажують себе вагою, до якої не готові їхні тіла. Якщо ти травмуєш зв'язки, сухожилля або спровокуєш запалення в суглобах, на тебе чекають місяці реабілітації та великий рахунок з лікарні! Починай тренуватися повільно, контролюй вагу і намагайся збільшувати інтенсивність на 1-2 кг на тиждень. Це все прогрес!»

Хоча важливо пам'ятати, що ти не Арнольд Шварценеггер. Тобі потрібно тренуватися з достатньою вагою, щоб від цього була користь — це, втім, дуже суб'єктивно.

«Вага, яку ти обираєш, сильно залежить від індивідуальних особливостей, — каже Хоггінс. — Варто підіймати таку вагу, яка стає викликом на останніх кількох повтореннях, коли в тебе лишається 1-2 підходи».

06 У тебе все вийде!

Просто почни! © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Для новачка спортзал може здатися страшним місцем, але Хоггінс підкреслює, що всі з чогось починають, і, що важливіше, нікого не хвилює, що ти робиш!

«Випусти свого внутрішнього задиру і наберися впевненості, щоб зайти в зал і зробити це, — каже вона. — Навряд чи хтось звертатиме на тебе увагу; усі вони займаються собою! Тож не хвилюйся про те, що не можеш підняти найбільшу вагу або не впевнений у деяких вправах, які робиш!»