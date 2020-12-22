Серхіо Перес буде пілотом Red Bull Racing у 2021
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Лайн-ап на новий сезон Формули-1 затверджено.
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Команда Red Bull Racing підтвердила, що Серхіо Перес приєднається до команди та їздитиме пліч-о-пліч з Максом Ферстаппеном у сезоні F1 2021.
Нинішній водій Алекс Албон залишається важливим членом команди і бере на себе роль тестового та резервного водія Red Bull Racing з основним акцентом на розробки 2022 року, роботі на симуляторі та випробуванні шин.
Серхіо дебютував у Гран-прі в 2011 році і з тих пір став одним із найпослідовніших та завзятих пілотів у перегонах. А нещодавній тріумф на Гран-Прі Гран-прі Сахіру у Бахрейні досі не виходить у нас з голови. Тоді мексиканець піднявся на 1 місце після старту в кінці стартової решітки.
Не поспішаючи оцінити всі відповідні дані та характеристики, ми вирішили, що Серхіо є правильним драйвером та партнером Макса на 2021 рік.
Серхіо також дав свій коментар: «Я неймовірно вдячний Red Bull за те, що він дав мені можливість змагатись за Red Bull Racing у 2021 році. Шанс змагатись за команду, яка претендує на чемпіонство --- це те, на що я сподівався з моменту приєднання до Формули-1, і вийти на старт поряд з Максом буде моментом гордості».