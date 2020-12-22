Серхіо Перес буде пілотом Red Bull Racing у 2021

Нинішній водій Алекс Албон залишається важливим членом команди і бере на себе роль тестового та резервного водія Red Bull Racing з основним акцентом на розробки 2022 року, роботі на симуляторі та випробуванні шин.

Нинішній водій Алекс Албон залишається важливим членом команди і бере на себе роль тестового та резервного водія Red Bull Racing з основним акцентом на розробки 2022 року, роботі на симуляторі та випробуванні шин.

Нинішній водій Алекс Албон залишається важливим членом команди і бере на себе роль тестового та резервного водія Red Bull Racing з основним акцентом на розробки 2022 року, роботі на симуляторі та випробуванні шин.

Серхіо дебютував у Гран-прі в 2011 році і з тих пір став одним із найпослідовніших та завзятих пілотів у перегонах. А нещодавній тріумф на Гран-Прі Гран-прі Сахіру у Бахрейні досі не виходить у нас з голови. Тоді мексиканець піднявся на 1 місце після старту в кінці стартової решітки.

Серхіо дебютував у Гран-прі в 2011 році і з тих пір став одним із найпослідовніших та завзятих пілотів у перегонах. А нещодавній тріумф на Гран-Прі Гран-прі Сахіру у Бахрейні досі не виходить у нас з голови. Тоді мексиканець піднявся на 1 місце після старту в кінці стартової решітки.

Серхіо дебютував у Гран-прі в 2011 році і з тих пір став одним із найпослідовніших та завзятих пілотів у перегонах. А нещодавній тріумф на Гран-Прі Гран-прі Сахіру у Бахрейні досі не виходить у нас з голови. Тоді мексиканець піднявся на 1 місце після старту в кінці стартової решітки.

Не поспішаючи оцінити всі відповідні дані та характеристики, ми вирішили, що Серхіо є правильним драйвером та партнером Макса на 2021 рік.

Не поспішаючи оцінити всі відповідні дані та характеристики, ми вирішили, що Серхіо є правильним драйвером та партнером Макса на 2021 рік.

Не поспішаючи оцінити всі відповідні дані та характеристики, ми вирішили, що Серхіо є правильним драйвером та партнером Макса на 2021 рік.