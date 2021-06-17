Petcube сьогодні: що сталося з головним українським стартапом?

Про Petcube ми писали уже не раз. Це один з перших вітчизняних hardware-стартапів. Їх продукт — розумна камера, за допомогою якої власник може грати, спостерігати і навіть годувати домашнього улюбленця на відстані.

Як про найуспішніший український проєкт на Kikcstarter про них заговорили ще у 2013. Тоді команді вдалося замість заявлених $100 000 зібрати — $251 000. Ба більше, уже через три роки хлопці побили власний рекорд — і на тому-таки Kikcstarter користувачі з усього світу відправили їм $315 000 на нові девайси для тварин.

Тоді провідні українські та європейські ЗМІ називали Petcube найперспективнішим українським стартапом. Їм пророкували міжнародний успіх та величезне майбутнє.

Андрій Клен гуляє з улюбленцем в парку © Dan Danovich

І ось пройшло вісім років. На дворі 2021-й. Світ потроху оговтується від пандемії коронавірусу. Ми зустрічаємось з співзасновником та дизайн-директором Petcube Андрієм Кленом на київському Подолі, щоб прогулятись з ним та його шпіцом Пабло ( тут ти можеш переглянути інсту песика ), та поговорити, що ж сталося із найперспективнішим українським стартапом та чи принесли їм користь міжнародні нагороди та визнання.

Petcube сьогодні

Сьогодні Petcube навряд можна назвати молодим стартапом. Команда вже давно перейшла у число досвідчених гравців ринку. До речі, кістяк стартапу не змінився — три засновники вже вісім років поспіль працюють разом: Ярослав Ажнюк, як СЕО, відповідає за весь бізнес, Олександр Нескін — опікується розробкою та виробництвом продуктів, а Андрій Клен — займається дизайном і маркетингом.

У різні часи засновники проєкту постійно пересувалися між трьома країнами — Україною, США та Китаєм. Втім, ще до початку пандемії знову зібралися у Києві, де постійно працює більшість команди Petcube. Загалом сьогодні компанія налічує 50 працівників по всьому світу.

«Переважна більшість співробітників знаходиться у Києві, це практично всі функціональні відділи компанії. Невелика команда інженерів та проєктний менеджер, які опікуються виробничими процесами, розташовані в Китаї, у місті Шеньчжень», — пояснює Андрій Клен.

Та головним напрямком Petcube залишається США. Андрій зізнається, Штати — це величезний ринок, об’єднаний спільною культурою, економікою та правилами. Особливо це відчутно у порівнянні з Європою, де всі країни розділені кордонами, валютами та юрисдикціями.

Дизайн-директор Petcube –Андрій Клен © Dan Danovich

«У США доволі розвинена культура батьківства домашніх тварин. Щороку вона формує ринок обсягом близько $90 мільярдів, який стабільно зростає, попри будь-які рецесії», — говорить дизайн-директор Petcube.

Тому Андрій з упевненістю порівнює США з пісочницею, де можна та треба тестувати ідеї, втілювати їх у життя.

До речі, про ідеї. Petcube сьогодні — це не тільки девайси для тварин. Наприклад, у 2020-му компанія запустила власну дизайн-студію O0 Design.

«Petcube збирає дуже талановитих та амбітних людей. Вибудувані ними процеси, набуті знання і досвід часто можна застосувати для інших продуктів, бізнесів. Тому ми не виключаємо можливості, що такі проєкти продовжать з'являтися. У нас назбиралося чимало експертизи з продажів на Amazon, можливо, це — наступна студія», — каже Андрій Клен.

Також Андрій анонсує, що компанія завершує роботу над новим хардверним продуктом. Серед найближчих планів також — покращувати софт, збільшувати кількість підписників та тестити нові території для дистрибуції.

Собака Андрія Клена на ім'я Пабло © Dan Danovich

Найперспективніший український стартап 2013. Що далі?

Наступного року компанія Petcube Inc. святкуватиме 10 років. У 2013-му проєкту був тільки рік. І вже тоді AIN і iForum називали їх найперспективнішим і найкращим українським стартапом року. Впевнені, тобі, як і нам, завжди було цікаво — чи мають стартапи хоч якийсь зиск від подібних регалій.

«Це безумовний плюс для бренду роботодавця та невеликий бонус у розмовах з бізнес-партнерами», — зізнається Андрій Клен.

Подібні питання виникають і щодо нагород. Тим паче, що таких у Petcube вистачає. Їх камера — одна з найцікавіших за версією Product Hunt, а ще команда купу разів отримувала нагороди за дизайн — Red Dot. Та чи мають ці блискучі статуетки хоч якийсь практичний сенс?

«Нагороди створюють позитивний образ компанії для її майбутніх працівників і партнерів. Окремі трофеї додають валідації продуктам, роблять їх більш перевіреними та бажаними. Практична вигода полягає у більш ефективному рекрутингу, хороших партнерствах та збільшенні продажів», — пояснює співзасновник Petcube.

«Ми не бігаємо за нагородами, хороші люди та хороші продукти говорять за себе і рухають компанію вперед. Історично, філософськи, концептуально ми дуже уважні до дизайну наших продуктів, їх естетики, досвіду користування, вражень від бренду, тому чотири нагороди Red Dot — це бажане підтвердження наших цінностей», — пояснює Андрій.

Андрій Клен з собакою Пабло © Dan Danovich

Гроші як подушка безпеки для стартапу

Один із співзасновників Petcube Ярослав Ажнюк ще у 2018-му розповідав нам, як залучити інвестиції від 10 тисяч до 10 мільйонів доларів. Та за словами Клена, загалом команді вдалося залучити у проєкт понад 25 мільйонів доларів.

«Згідно з публічними джерелами ми отримали понад 25 млн доларів. Здебільшого ми вкладали їх у зростання нашої ключової метрики — продажів. Це стосувалося виходу до нових каналів, маркетингових витрат, партнерств, залучення досвідчених спеціалістів. Згодом ми змінили фокус у бік стабільної економічної складової, швидке зростання замінила збалансована модель», — пояснює Андрій.

Ти ж пам’ятаєш, що Petcube на початку підірвали Kickstarter? Вони не тільки стали найкращими серед українців у краундфандингу, а ще й отримали звання найуспішнішого проєкту для тварин на платформі. Тоді вони цілилися на 100 тисяч — і двічі отримували більше. Та скільки грошей їм насправді було потрібно на старті?

«Якнайбільше», — коротко відповідає Андрій Клен. За його словами, гроші дають стартапу подушку безпеки і дозволяють вкласти якомога більше у виробництво інвентарю.

Андрій Клен та його собака Пабло насолоджуються часом разом © Dan Danovich

COVID, який допоміг бізнесу

Андрій Клен упевнено називає три найважливіші моменти, які найбільше вплинули на життя проєкту:

Перша компанія на Kickstarter. «Запуск першої Kickstarter кампанії, коли ми взяли на себе остаточну відповідальність і зрозуміли, що Petcube буде частиною нашого життя багато років», — уточнює дизайн-директор проєкту;

Скасування великої інвестиційної угоди. «Це змусило нас перебудувати бізнес довкола ідей стійкості та збалансованості», — говорить Андрій.

COVID – 19 . «З COVID-19 ми вийшли ще більш здоровими як організація і бізнес», — каже Клен.

Дизайн-директор Petcube стверджує, що їхній команді без проблем вдалося адаптуватися до віддаленої роботи, і ця модель взагалі органічно підійшла структурі проєкту. Тим більше, що всі засновники стартапу і надалі планують залишатися у Києві, тільки за потреби виїжджаючи у відрядження.