Що буде після Аркейн? Відповіді на всі запитання

Отже, ти щойно додивився фінальні епізоди Аркейн , і так, це справді кінець... Напевно. Якщо з якихось причин ти ще не закінчив Аркейн, відклади цю статтю на потім і негайно закрий її. Далі спойлери.

Другий сезон Аркейн подарував нам години захватних історій і нестримного хаосу, який наростав із кожним епізодом, поки серіал не досяг свого драматичного фіналу. Riot Games та Fortiche свідомо залишили долю багатьох чемпіонів невизначеною, але водночас приховали чимало підказок, що дають змогу скласти всі частини пазла докупи.

Глибоко занурившись в лор League of Legends, пасхалки та фанатські теорії, ми знайшли відповіді на всі запитання. А ще дізналися, які історії можуть з'явитися в наступних серіалах Riot Games.

01 Чи померла Джинкс наприкінці Аркейн?

Головна таємниця серіалу: чи вижила Джинкс після вибуху? Найбільшим твістом та найсуперечливішим моментом стала смілива жертва Джинкс заради порятунку Вай в самому фіналі сезону.

Однак декілька ключових деталей вказують на те, що Джинкс дивом вціліла.

Чи бачимо ми Джинкс востаннє? © Netflix

По-перше, кілька уважних глядачів помітили невелику фіолетову лінію за частку секунди до вибуху. Цей слід нагадує звичне мерехтіння, яке залишає Джинкс, коли робить ривок у серіалі.

Потім ми отримуємо ще один вагомий натяк, коли Кейтлін досліджує плани будівлі та помічає вентиляційні шахти збоку. З ледь помітною усмішкою, тримаючи частину гранати Джинкс, Кейтлін, здається, приходить до висновку, що Джинкс втекла цими шахтами та, ймовірно, все ще жива. Це пояснює, чому героїня залишається в тіні: вона хоче, щоб Вай могла насолоджуватися життям, не турбуючись про неї.

Останні кадри натякають, що Джинкс все ще жива. Ти, напевно, помітив шрифт у стилі Джинкс, яким написані слова «The End» у фінальній сцені. Але чи звернув ти увагу на згадку про корабель Пілтовера? Він дуже схожий на той самий корабель із першого епізоду Аркейн, де молода Павдер каже: «Колись я прокачуся на одному з таких».

Це може означати, що Джинкс взагалі покинула Пілтовер, щоб почати нове життя. Можливо, вона з'явиться в новому регіоні в наступному серіалі? У будь-якому випадку, здається дуже ймовірним, що вона вижила.

02 Що сталося з Джейсом і Віктором?

Чи живі Джейс та Віктор? © Netflix

Доля Джейса і Віктора менш зрозуміла. Пожертвувавши собою, щоб зупинити аномалію і врятувати Пілтовер та Заун, обидва вчені розчиняються в повітрі. Хоча вони здаються мертвими, ми не бачимо їхніх тіл, що, очевидно, призвело до здогадок.

Деякі фанати вважають, що обидва можуть бути живі, просто в іншій часовій лінії. Як коли ми бачили Екко, Хеймердінгера та Джейса в 7 епізоді після того, як їх засмоктало в аномалію. У будь-якому випадку, Riot залишили місце для повернення Джейса і Віктора, але важко передбачити, яке саме.

03 Хеймердінгер мертвий?

Хороша новина — Хеймердінгер також, ймовірно, живий.

Хеймердінгер був такий щасливий у новій часовій лінії © Riot Games

Попри те, що LoL вийшла 15 років тому, про вид йордлів відомо дуже мало. Відомо, що йордли безсмертні: замість того щоб померти, вони відроджуються у своєму рідному місті Бандл Сіті. Про цей регіон ми також майже нічого не знаємо, окрім того, що в ньому є безліч порталів, які дозволяють йордлам подорожувати всією Рунтеррою.

Отже, є шанс, що Хеймердінгер може повернутися до Пілтовера. Однак, важко сказати, в якому часі. Принаймні, де б він не був, ти можеш бути впевнений, що професор знайде нових студентів, яких буде навчати.

04 Амбесса пішла назавжди?

Нарешті, у нас є справжній чемпіон. Амбесса Медарда була вбита Ле Бланом у фінальному епізоді, попри всі зусилля Мел.

Амбесса була найбезпечнішим вибором для вбивства, враховуючи, що вона нещодавно з'явилася в грі. До неї немає такої ж емоційної прив'язаності, як до Вай чи Варвіка, який, зважаючи на його регенераційні здібності, ймовірно, все ще живий.

Амбесса ніколи не ховалася від бою © Netflix

Але тим, хто дійсно любить Амбессу, пощастило. Попереду ще багато цікавого, адже наступного року їй буде присвячено окрему новелу під назвою Ambessa: Chosen of the Wolf.

Ніколи не кажи «ніколи». Вона цілком може з'явитися в наступному серіалі від Riot. Можливо, ми побачимо нові махінації з часовою лінією. Або ж згадаймо, що вона союзниця Сінджеда, якому нещодавно вдалося повернути до життя свою доньку.

05 Чи буде більше Аркейн?

Відкиньмо погані новини, Riot Games вже підтвердили, що серіал Аркейн закінчився. Вони не будуть робити більше.

Чи побачимо ми когось із персонажів Аркейн знову? © Netflix

Однак, Riot також підтвердили, що вони вже працюють над кількома новими серіалами та вже рік розробляють один з них.

Хоча Аркейн уже завершився, Riot явно залишили двері відкритими для продовження історій багатьох персонажів. Сінджед і Мел можуть вирушити до Ноксуса, Оріанну тільки-но показали, а Вай і Кейтлін продовжують боротися за захист Пілтовера та Зауна. Джинкс, своєю чергою, може спричинити хаос будь-де.

Існує безліч можливостей для епізодичних появ, і деякі персонажі Аркейн, ймовірно, отримають продовження своєї історії.

06 Всесвіт Аркейн розширюється: дослідження нових регіонів у наступних серіалах

Ноксус незабаром з'явиться на екранах © Riot Games

Riot Games вже підтвердили, що в наступних серіалах будуть досліджені три нові регіони. У розмові з кріейтором контенту Necrit, шоураннер Аркейн Крістіан Лінке заявив, що Ноксус, Іонія та Демасія відіграватимуть важливу роль у майбутніх проєктах.

Ноксус вже знайомий фанатам Аркейн. Це страшна і жорстока імперія, якою правлять воєначальники й бійці, спраглі до влади та експансії. За словами Амбесси, головна ідея, що об’єднує жителів Ноксуса, полягає в тому, що більшість проблем можна вирішити на полі бою.

Іонія здебільшого протилежна: духовний острів, де всюди панує природна магія. Однак, за легендою, Ноксус вторгається в Іонію і починає ще одну жорстоку війну, яку ми можемо побачити в кінематографічному відео League of Legends Awaken нижче.

Як згадувалося в наших прогнозах щодо третього акту , подальше партнерство Сінджеда з Ноксусом призведе до жахливих подій в Іонії, і саме з цього може початися зв'язок Аркейн з новим серіалом.

Тим часом Демасія — законне королівство, яке було створено як притулок від магії. Воно має давню історію суперництва з Ноксусом, і обидві країни вели численні війни одна проти одної. Джарван IV, який з'являється на банері театральної вистави в Аркейн, стає королем після смерті свого батька і може бути ключовим персонажем майбутнього серіалу.

07 Висхідні зірки Рунтерри: потенційні персонажі для продовження

З появою трьох нових регіонів відкривається безліч можливостей для введення інших персонажів.

Один із тих, на кого вже натякнули, якщо не підтвердили, — це Свейн. Він генерал, який захоплює владу в Ноксусі, використовуючи магічні сили, отримані від демона на ім'я Раум.

Ворони з’являлися протягом усього серіалу, натякаючи, що Свейн уважно стежив за подіями в Пілтовері та Зауні. Тепер ми точно знаємо, що це так, адже в фінальних моментах ми бачимо його фірмового триокого ворона. Це також вказує на те, що Свейн уже володіє силами Раума — подія, яка за лором відбувається після початку вторгнення в Іонію. Це може ускладнити таймлайн наступного проєкту.

Свейн спостерігав © Netflix

Воїн, який очолює один з головних підрозділів Свейна — Даріус, один з найстрашніших воїнів регіону. І якщо він з'явиться, його зухвалий брат-гладіатор Дрейвен неодмінно піде за ним.

В Аркейн вже є натяки на Рівен — чемпіонку, яка відіграє ключову роль у конфлікті між Іонією та Ноксусом. Зелені світні руни, які Амбесса використовує в бою, дуже схожі на фрагменти меча Рівен, відомі з карткової гри Legends of Runeterra.

Ірелія та Акалі, дві популярні й важливі героїні, відіграють важливу роль в історії вторгнення Ноксуса до Іонії. Також може з’явитися додаткова сюжетна лінія, пов’язана з Шеном, Зедом і Кенненом з Ордену Кінку. І можна припустити, що Riot захочуть знайти спосіб вписати Арі — ще одну з найпопулярніших чемпіонок.

Рівен атакує © Riot Games

Тим часом усе, що стосується Демасії, майже напевно включатиме культових Гарена та Люкс. Їхня поява відкрила б чудову нагоду розповісти про Сайласа та його повстання проти королівства та антимагічної ідеології, яка знаходить чимало прихильників.

08 Що робити після завершення Аркейн?

Важко не відчувати порожнечу після завершення такого блискучого серіалу, але Riot продовжує розширювати свій всесвіт, а це означає, що є безліч інших способів насолодитися Рунтеррою.

Якщо ти не знав, LoL має неймовірно глибокий лор з історіями всіх 169 чемпіонів гри, до яких можна отримати безкоштовний доступ на сайті всесвіту Рунтерри .

Ти також можеш просто почати грати в LoL, гру, яка надихнула Аркейн, і є багато причин, чому ти маєш це зробити . Попри складність, гра надзвичайно цікава і недарма зберігає популярність вже понад 15 років.

Незабаром стартує кіберспортивний захід Red Bull League of Its Own © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

Якщо тобі більше до вподоби спостерігати, ніж грати, змагальна кіберспортивна сцена LoL може стати чудовим вибором. Неважливо, чи був ти раніше фанатом, чи ні — відчуття єднання з іншими вболівальниками, віртуально чи наживо, буває дуже захопливим.

Подія Red Bull League of Its Own — ідеальна відправна точка для твого кіберспортивного захоплення. Під час заходу 15 грудня найкращі команди світу зберуться, щоб позмагатися у більш невимушеній обстановці, ніж під час звичайного змагального сезону, з веселими та непередбачуваними поворотами, щоб розкрити таланти професійних гравців до межі.