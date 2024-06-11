Дрифт — одна з найбільш швидкозростаючих дисциплін в автоспорті, адже димлячі шини й запаморочливі маневри продовжують зачаровувати водіїв та вболівальників. Багато молодих людей знають про дрифт із фільмів «Форсаж», але він має набагато більшу історію, ніж це кіно. У цьому посібнику ми розповімо все, що потрібно знати про дрифт.

У розпалі черговий сезон найбільшого в Європі змагання з дрифтингу — Drift Masters . Перша зупинка в Іспанії позаду, і ми радимо тобі переглянути пряму трансляцію з коментарями українською , аби ти міг підготуватись до наступного етапу. А коли ж він? Найкращі дрифтери світу зберуться у Mondello Park в Ірландії уже 15 червня. Цікаво? А знаєш, що ще цікавіше? Серед них буде і український спортсмен Олексій Головня. Тому вболівати тобі є за кого. Завантажуй Red Bull TV , щоб дивитись змагання з усіх своїх пристроїв

01 Що таке дрифтинг?

Кут повороту керма надзвичайно важливий у дрифті © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

Дрифтинг — це вид спорту, що фокусується на однойменній техніці водіння, яка вже багато років використовується в інших відомих дисциплінах автоспорту, як-от ралі та спідвейні перегони. Суть дрифту полягає у використанні надмірної поворотності, яка змушує автомобіль проходити повороти боком. Це мусить відбуватися на високій швидкості, а водій повинен повністю контролювати автомобіль.

Дізнайся про основи дрифту, переглянувши відео нижче:

26 хв Дрифтинг від «А» до «Я» Дрифтер Дейв Іган розповідає про моторспорт, у якому багато швидкості, стилю, диму та майстерності.

02 Чи існують чемпіонати з дрифтингу?

Конор Шанахан в дії на Drift Masters © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

По всьому світу проводяться численні чемпіонати, а, мабуть, найпрестижнішим є Drift Masters .

У DM беруть участь найкращі водії, наприклад, молодий ірландець Конор Шанахан , які змагаються в шести змаганнях, що проходять у складних і приголомшливих локаціях. Нижче наведено список шести раундів, які відбудуться цього року, а також час і місце проведення. Усі раунди можна переглянути на Red Bull TV.

ROUND DATE COUNTRY LOCATION RED BULL TV COVERAGE 1. 10–12 травня Іспанія Circuit Ricardo Tomo Дивитися повтор 2. 15–16 червня Ірландія Mondello Park Дивитися наживо 3. 5–6 липня Фінляндія Huvivaltio PowerPark Дивитися наживо 4. 2–3 серпня Латвія Bikernieki Circuit Дивитися наживо 5. 23–24 серпня Угорщина Rabócsiring Mariapocs Дивитися наживо 6. 14–15 вересня Польща PGE Narodowy, Варшава Дивитися наживо

03 Які автомобілі найкраще підходять для дрифту?

Теоретично, кожна машина здатна дрифтувати. Однак, автомобілі, що оснащені заднім приводом, особливо ефективні в цій техніці. Повнопривідний автомобіль також може стати гарним дрифт-каром.

В ідеалі, в автомобілі повинні бути ручні передачі, щоб водій міг повністю використати його потенціал. Єдиний спосіб зробити це — мати повний контроль над обома передачами і зчепленням.

Йоханнес Хунтонджі з Red Bull Driftbrothers на Red Bull Ring © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool У дрифті кожен може сконструювати свій автомобіль так, щоб він найкраще відповідав його особистому стилю. Це унікальна особливість нашого виду спорту Johannes Hountondji

Професійні дрифт-кари зазвичай покладаються на спеціальний диференціал, який розподіляє і врівноважує потужність між передньою і задньою осями. Крім того, водії не мають таких допоміжних систем, як ABS (антиблокувальна система гальм) або TCS (трекшн-контроль), щоби постійно зберігати повний контроль над автомобілем.

Які шини найкраще підходять для дрифту?

Зношення задніх шин під час дрифту величезний © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Для дрифту потрібно більше, ніж просто кілька комплектів шин, оскільки техніка швидко зношує гуму. Для початку занять дрифтингом ти можеш купити порівняно дешеві задні шини, що пройшли обкатку, і трохи більше інвестувати в передні шини, оскільки вони мають вирішальне значення для зчеплення, тяги й контролю в поворотах.

Для передніх шин професіонали зазвичай використовують шини з хорошим зчепленням або навіть сліки — шини без профілю. Ба більше, тиск у шинах має великий вплив і певною мірою залежить від конкретного автомобіля, а також від особистих уподобань.

04 Історія дрифту: коли все почалося?

Дрифт бере свій початок у 1980-х роках. Однак, як техніка водіння, що використовується в інших видах автоспорту, він відомий ще з 1950-х років. Дрифтинг — це унікальна гоночна дисципліна, що зародилася в Японії завдяки Куніміцу Такахасі , який вважається «батьком дрифтингу». Такахасі, колишній мотогонщик, який навіть брав участь у Формулі-1 у 1977 році, зробив собі ім’я в японських гонках на турингових автомобілях, де став відомим завдяки своєму особливому стилю водіння.

«Божевільний» Майк Віддетт займається дрифтингом з 2009 року © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Дрифт — це наче екстремальний балет на чотирьох колесах. У кабіні ти відчуваєш себе божевільним Mike Whiddett

У той час, коли більшість гонщиків боялися надмірної поворотності своїх автомобілів, Такахасі спеціально використовував поведінку своєї машини для дрифту на високій швидкості, заробивши на цьому шляху кілька титулів.

Однак дрифт здебільшого асоціюється з ім’ям Кейічі Цучія, якого називають «Королем дрифту». Він перейняв цей стиль від свого кумира в чемпіонаті Японії з кузовних перегонів насамперед для того, щоб надихнути глядачів. Цучія став відомим завдяки відеороликам Plupsy, опублікованим у 1987 році, в яких він використовував свою Toyota Corolla Levin для дрифту на дорогах загального користування, чим викликав серйозний ажіотаж в Японії.

Рис Миллен мчится улицами Вашингтона © Garth Milan/Red Bull Content Pool

Минув деякий час, перш ніж хвиля захоплення дрифтом перекинулася зі сходу на захід. Лише в 1996 році відбулися перші змагання з дрифту за межами Японії на автодромі Willow Springs Raceway у Каліфорнії, США.

Першим світовим чемпіонатом із дрифтингу став Red Bull Drifting World Championship, проведений у 2008 році. Він відбувся в Лонг-Біч, Каліфорнія, і визначив свого першого чемпіона в особі новозеландця Ріса Міллена.

05 Як виглядає гоночна траса для дрифту?

Дрифт-перегони відбуваються на коротких відрізках траси © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

На відміну від класичних кільцевих перегонів, де траси мають довжину в кілька кілометрів, дистанції для дрифту набагато коротші. Зазвичай це кілька сотень метрів завдовжки, сама ж траса для дрифтових перегонів складається з якомога більшої кількості кривих, розташованих одна біля одної. Прямі ділянки між ними дають змогу автомобілям набрати швидкість, щоби проскочити наступні повороти на максимально можливій швидкості і з великим кутом заносу.

06 Як оцінюються результати дрифт-перегонів?

На відміну від інших автоспортивних дисциплін ні час проходження кола чи етапу, ні місце на трасі не грають ролі в загальному заліку. Але яким чином оцінити автомобіль, який дрейфує в поворотах боком?

Саме для цього під час дрифту використовуються судді. Зазвичай на змаганнях присутні троє суддів. Вони оцінюють кваліфікаційні й фінальні заїзди дрифт-змагань за чотирма основними критеріями:

Швидкість і плавність: чим швидше й плавніше проходить дрифт, тим більше балів ти здобудеш.

Кут заносу: чим більший кут, тим більше балів. Тут потрібен хороший інстинкт: якщо кут занадто малий, то балів майже не буде. Якщо кут занадто великий, автомобіль може сповільнитися.

Лінія: перед початком змагань судді повідомляють водіям про ідеальну лінію. До певних точок на трасі потрібно наближатися іноді переднім, іноді заднім колесом. Чим точніше ти зможеш дотримуватися цієї лінії, тим вищим буде результат.

Стиль: це найважливіший критерій під час дрифту. Наскільки точно ініціюється дрейф? Чи часто доводиться вносити корективи? Чи багато ти їдеш на повному газу? Усе це йде в четвертий бал.

Битви близнюків часто бувають напруженими © Christian Stadler/Red Bull Content Pool

У так званих твін-батлах, вищій дисципліні дрифт-спорту, двоє гонщиків одночасно перебувають на одній і тій самій трасі. Вони проїжджають два кола, на кожному з яких один автомобіль знаходиться попереду (лідер), а інший позаду (переслідувач).

У двоколових битвах оцінювання базується на чотирьох критеріях, згаданих вище, в яких лідер мусить набрати якомога більше балів. Переслідувачі отримують додатковий рейтинг близькості. Тут судді стежать за тим, щоб ти тримався якомога ближче до людини попереду, не торкаючись її.

Подивись на особливий різновид подвійної битви, під час якої відомий дрифтер Абдо Фегалі протистояв фрираннеру Мохаммеду Аль-Аттару.

3 хв Abdo Feghali vs freerunner What's faster: a drift racer or a freerunner?

07 Чи можна дрифтувати на дорогах загального користування?

Ні. Дрифт на дорогах загального користування є незаконним і може призвести до великих штрафів або навіть ув’язнення. Дрифтинг має місце лише на гоночній трасі.

08 Чи можна навчитися дрифтувати?

Так. У багатьох країнах ти знайдеш спеціальні траси для дрифту. Тут можна ознайомитися з основами або підвищити свій рівень, якщо в тебе вже є базові навички.

Говорячи про те, що робить зі звичайного водія хорошого дрифт-рейсера, ветеран гонки Йоханнес Хунтонджі каже: «Допомагає хороша координація, певний рівень базової фізичної підготовки та здорова реакція. Усе це можна тренувати».

09 Дрифт-ігри: віртуальні тренування вдома

Окрім реальних гоночних треків існують також віртуальні дрифт-ігри, які представляють реалістичну симуляцію того, як це — керувати дрифт-автомобілем. «Для того, щоб почати дрифт, потрібно вийти за межі можливостей автомобіля. До цього потрібно звикнути — симулятори допомагають втілити бажання», — розповідає Йоханнес Хунтонджі (Johannes Hountondji).

Ти можеш розібратися з дрифтингом, граючи в DRIFT21, Assetto Corsa, GRID Legends або CarX Drift Racing Online.