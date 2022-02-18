Навіщо дорослі люди змагаються у запуску паперових літачків?

Почнемо з головного: змагання паперових літачків Red Bull Paper Wings повертаються в Україну! А переможці місцевих кваліфікацій вирушать на Світовий фінал у Зальцбург. Дати відбіркових подій у твоєму місті будуть оприлюднені вже дуже скоро, а поки дізнайся головне про Red Bull Paper Wings.

Давай спочатку. Про що взагалі йдеться?

Ідея грандіозна, а концепція надзвичайно проста. У змаганнях Red Bull Paper Wings ти повинен зробити паперовий літачок і змусити його якнайдовше протриматися в повітрі або пролетіти найбільшу відстань. Дивись відео нижче, щоб зрозуміти, про що йдеться.

1 хв Red Bull Paper Wings — це отак Дивись, як проходить головний турнір зі запуску паперових літаків у світі!

Як і в інших конкурсах паперових літачків, що проводяться в усьому світі, на Red Bull Paper Wings забороняється використовувати матеріали з особливими аеродинамічними властивостями, клей або засоби керування польотом. Паперовий літачок повинен бути зроблений з одного аркуша паперу стандартного формату А4 (297x210 мм), його вага не має перевищувати 100 г. Листок можна тільки згинати — забороняється його розрізати або розривати. Ніякого клею, скріпок чи скотчу!

Окееей, але навіщо це мені?

По-перше, це весело.

По-друге, це незвичний спосіб довести собі та іншим власну винахідливість. Йдеться про поєднання твого конструкторського таланту та льотної майстерності. Крім того, тобі знадобиться вміння триматися на сцені, оскільки найкращі пілоти національних фіналів, що проводяться у 64 країнах світу, запускатимуть свої літаки на залитій світлом арені виставкового павільйону «Ангар-7» у Зальцбурзі. Саме там відбудеться грандіозний Світовий фінал чемпіонату Red Bull Paper Wings 13-14 травня 2022 р. Аби зануритися в атмосферу дивакуватої цивільної авіації, пропонуємо подивитися фото пілотів попереднього чемпіонату, що пройшли кваліфікаційний відбір.

Попередній Red Bull Paper Wings у Києві відбувся в 2019-му © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool Дехто дуже серйозно ставиться до змагань © Dmitriy Tibekin/Red Bull Content Pool Нестандартний зліт у Португалії © Hugo Silva/Red Bull Content Pool Процес створення літака ретельно вивчається © Nikoloz Paniashvili/Red Bull Content Pool Іноді злітає не лише літачок, але і учасник © Up Against the Wall/Red Bull Content Pool Відбірковий етап Red Bull Paper Wings у Бейруті © Roy Mrad/Red Bull Content Pool

Літачки несправжні, а от пристрасті — навпаки

Встановити рекорд Red Bull Paper Wings — це не те саме, що кинути паперовий літачок на кілька метрів в університетському спортзалі. Оскільки змагання мають відбуватися у закритому приміщенні, де немає потоків повітря, тобі знадобиться великий простір. Чемпіонами Світового фіналу 2019 стали Кемерон Кларк (Австралія), який переміг у категорії «Тривалість польоту» з результатом 13,3 с, та Джейк Гарді (США), який очолив турнірну таблицю в категорії «Дальність польоту» з результатом 56,61 м. Запуск літака завжди здійснюється зі статичного положення, від нанесеної на підлозі стартової лінії.

Передбачено також окрему категорію «Аеробатика», для участі в якій цього року навіть не потрібно нікуди йти — перший відбір стартує просто у TikTok. І тут відкривається величезний простір для творчості. Зніми відеошоу з паперовим літаком тривалістю до 30 секунд. Смартфона буде для цього достатньо!

Потрібно натхнення? У 2019 році Катерина Агафонова з України стала першою дівчиною, яка перемогла у чемпіонаті Red Bull Paper Wings: її виступ з елементами художньої гімнастики єдиний цього вечора отримав найвищу оцінку — 10 балів.

Катерина Агафонова у стрибку під час фіналу © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Якщо тобі вже не терпиться стати учасником чемпіонату Red Bull Paper Wings, візьми аркуш паперу та склади паперовий літачок. Детальна інформація про кваліфікації з'явиться на сторінці з майбутніми подіями вже незабаром.

Пристебни ремінь безпеки — скоро злітаємо!✈️