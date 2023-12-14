Що таке стрітбол? Усе, що варто знати про найчистішу форму баскетболу

Від свого зародження в Нью-Йорку до перетворення на професійний спорт, стрітбол набув популярності в усьому світі. У цьому путівнику ми розповімо про витоки гри, правила, турніри та легендарних особистостей, які зробили цей вид спорту таким, яким він є сьогодні.

01 Історія стрітболу

У Нью-Йорку в середині 1940-х років Голкомб Рукер, вчитель і директор дитячих майданчиків міського департаменту парків, почав організовувати баскетбольні турніри у Гарлемі. Популярність цих змагань зростала, і в 1950 році він заснував турнір з баскетболу серед професіоналів у Нью-Йорку.

До 1954 року його змагання знайшли постійне місце проведення: невеликий парк PS 156, розташований між 155-ю вулицею та бульваром Фредеріка Дугласа. Сьогодні цей парк вважається найвідомішим майданчиком для стрітболу у світі завдяки великій кількості талантів з АБА та НБА, яких він породив. Хоча Рукер помер у 1965 році, спадщина його турнірів продовжує впливати на спорт. У 1974 році, на прохання багатьох гравців, які починали на цьому майданчику, влада Нью-Йорка переіменувала PS 156 на парк Рукера.

У 1982 році на перший план вийшла ще одна впливова фігура стрітболу — молодий репер Грег Маріус почав організовувати турніри між місцевими хіп-хоп командами. Турніри Маріуса у парку Рукера перетворилися на знаменитий літній турнір Entertainers Basketball Classic. У цьому турнірі зустрічаються легенди стрітболу та досвідчені суперзірки НБА: такі гравці, як Вілт Чемберлен, Карім Абдул-Джаббар, Доктор Джей, Аллен Айверсон, Кобі Брайант, Леброн Джеймс, Джон Волл та багато інших, грали перед глядачами, які спостерігали з парканів, дахів та вікон.

Легенди стрітболу © Andre Jones

Наприкінці 90-х стрітбол став популярним у всьому світі завдяки запуску AND1 Mixtape Tour у 1998 році. AND1 Mixtape Tour змінив феномен і сприйняття цього виду спорту, оскільки до того часу він був обмежений у США. Раптом легенди стрітболу, такі як Skip 2 My Lou, Hot Sauce та The Professor, демонстрували свої божевільні баскетбольні трюки та дивовижні данки на ESPN і захоплювали світову аудиторію.

Телепередачі на кшталт ‘City Slam’, фільми ‘Above the Rim’, ‘White Men Can't Jump’ та документальний фільм про стрітбол 2013 року ‘Doin' It in the Park’ донесли стрітбол та його гравців до широкої аудиторії.

02 Що таке стрітбол?

Народившись у парках і на вулицях Нью-Йорка, стрітбол — це різновид баскетболу, який має менш формальну структуру, ніж традиційний спорт. Він заохочує гравців демонструвати свої навички, застосовуючи невимушений підхід до традиційних правил баскетболу. Велика відмінність полягає у тому, що у стрітболі немає суддів (хоча на великих турнірах вони іноді бувають). Суперечки про те, як набирати очки, вирішуються між гравцями.

При грі з одним кошиком у стрітбол може грати від восьми осіб (по чотири з кожного боку) до двох осіб (один проти іншого). Однак чотирьох гравців з кожного боку можна побачити не часто, оскільки при такій грі швидко стає занадто тісно. Якщо на майданчику зустрічаються десять гравців однакового рівня, то між двома кошиками можуть грати по п'ять осіб з кожного боку.

Мекка стрітболу: майданчик у Веніс Біч, Каліфорнія © Ryan Young/Red Bull Content Pool

Метод підрахунку очок у стрітболі також відрізняється від традиційного баскетболу. Кидки з-за триочкової лінії зараховуються як два очки. Кидки всередині триочкової лінії зараховуються як одне, а не два очки.

У стрітболі перемагає команда, яка першою набере заздалегідь узгоджену кількість очок. Зазвичай команди домовляються про систему від 1 до 11 очок. Залежно від того, наскільки завантажений майданчик, окремі ігри можуть тривати довше, до 15 або 21 очка. У більш напружений час може бути прийнято рішення про перемогу в сім очок.

Оригінальне змагання зі стрітболу — Rucker © Willie Anderson/NY Daily News Archive via Getty Images

03 Найважливіші правила та терміни стрітболу

Оскільки правила стрітболу створюються самими гравцями, на кожному відкритому майданчику діють свої. Однак деякі основні закони застосовуються скрізь без попередньої домовленості:

Щоб визначити, яка команда отримає м'яч першою, кидається триочковий кидок: якщо він потрапляє у ціль, м'яч переходить до команди того, хто кидає, якщо кидок не влучає, першою атакує інша команда.

Кожна атака після «мертвого» м'яча (аут / фол / вдалий кидок і т.д.) починається з «чеку» за триочковою лінією — тобто короткого пасу нападника захиснику, який негайно відіграє м'яч назад.

Влучання з-за триочкової лінії зараховується як два очки у стрітболі, кидок в межах триочкової лінії зараховується як одне очко.

Оскільки суддів немає, фоли називає нападник. Негласне правило — називати тільки справжні фоли і не бути занадто м'яким. Щоб підкреслити цей підхід, люди іноді жартома кажуть: «Немає крові — немає фолу». Суть у тому, що кожен гравець повинен відчувати, що його честь зачеплена і що він чесний — з собою і з суперником — при оголошенні фолів.

У разі фолу не виконується штрафний кидок, а м'яч переходить до команди гравця, на якому було скоєно фол.

Після вдалого кидка, команда, що атакує, знову отримує м'яч. Той, хто потрапляє в кошик, отримує м'яч.

Правила ведення м'яча і дриблінгу такі ж, як і в організованому баскетболі 5х5, хоча вони трактуються і виконуються не так суворо. У стрітболі набагато більше свободи.

04 Найкрутіші події зі стрітболу

На Red Bull Half Court збираються найкращі у світі гравці 3х3 © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Red Bull Half Court . З 2021 року найкращі гравці світу 3х3 можуть змагатися на Red Bull Half Court — турнірі, який проходить у понад 20 країнах. Це робить Red Bull Half Court найглобальнішим турніром зі стрітболу у світі.

FIBA 3x3 World Tour. Можна порівняти з PGA Tour в гольфі або WSL в серфінгу, FIBA 3x3 World Tour — це найвищий рівень гри у світі баскетболу 3х3. З травня по грудень команди з міст по всьому світу збирають очки в турнірному форматі з зупинками від Японії до Франції.

FIBA 3x3 Women's Series. Подібно до вищезгаданої, ця серія проходить з травня по вересень і включає найкращі команди, які змагаються на турнірах по всьому світу.

1 хв Дивись, що сталось на Red Bull Half Court World Final 2022 в Єгипті Дивіться найкращі моменти найбільшого у світі турніру зі стрітболу 3х3 на Red Bull Half Court World Finals 2022 у Єгипті.

П'ять легендарних стрітболістів

Ерл ‘The Goat’ Маніго. Коли легенду НБА Каріма Абдул-Джаббара попросили назвати найкращого гравця, проти якого він коли-небудь грав, він відповів просто: «Козел» (The Goat). Маніго не лише мав неймовірну стрибучість, але й був «смертельно» точним. Про його насичене подіями життя розповідається у фільмі ‘Rebound’ від HBO.

Ед ‘Booger’ Сміт. Бугер Сміт був дивом стрітболу. У 1997 році, у віці 17 років, його навички розігруючого захисника вже були настільки добре відомі на кортах Нью-Йорка, що про нього зняли документальний фільм про стрітбол ‘ Soul in the Hole ’, і він потрапив на обкладинку журналу ‘Sports Illustrated’. Непогано для того, хто, по суті, був спортсменом-аматором. На жаль, хоча кар'єра в НБА була в межах його досяжності, особисті обставини завадили йому досягнути вершини.

Ларрі ‘Bone Collector’ Вільямс . Народився у 1980 році, сучасник Бугера Сміта, «Костолом» Вільямс — чистокровний стрітболіст. Він вчився на відкритих майданчиках Америки і особливо відомий своїми кросоверами — через які він і отримав своє прізвисько, оскільки, як кажуть, був настільки швидким, що регулярно ламав щиколотки опонентів. Кажуть, що одного разу він навіть переміг Аллена Айверсона, коли той був у розквіті сил.

Рафер ‘Skip To My Lou’ Алстон грає за Orlando Magic в НБА © Chris Graythen/Getty Images

Рафер ‘Skip To My Lou’ Алстон. ESPN одного разу назвав Рафера Алстона «найвідомішим стрітболістом епохи». Один лише тур AND 1 Mixtape Tour, який розпочався з ним, надихав стрітболістів протягом кількох поколінь. Він також є одним з небагатьох справжніх стрітболістів, які потрапили до НБА і успішно грали там протягом декількох років. Після того, як його задрафтували Milwaukee Bucks у 1998 році, він грав за різні команди близько 14 років, перш ніж піти на пенсію. Звичайно, його все ще іноді можна побачити на відкритих кортах Нью-Йорка.

Грейсон ‘The Professor’ Буше. Ти, мабуть, бачив «Професора» на YouTube , де він розважає мільйони підписників, перевдягаючись у Багза Банні та виходячи на різні баскетбольні майданчики по всій Америці. Він також знімався у фільмах, серед яких ‘Ball Don't Lie’ 2008 року та фільм Адама Сендлера ‘Hustle’, що вийшов на Netflix у 2022 році.