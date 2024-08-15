POV: Як це стрибати зі скелі з висоти 27 метрів?

Подолання страху — це частина роботи чоловіків і жінок, які беруть участь у

і розвивають швидкість до 80 км/год за лічені секунди до зіткнення з водою. При входженні у воду на їхнє тіло діє величезна сила, зумовлена швидкістю та висотою занурення. «Якщо ти не нервуєш, займаючись цим видом спорту, щось піде не так, — каже дайвер

. — Ви можеш собі нашкодити. Трохи нервів — це добре».