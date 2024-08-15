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Cliff Diving
POV: Як це стрибати зі скелі з висоти 27 метрів?
Дайвери Red Bull Cliff Diving заробляють на життя стрибками з великої висоти, тож як їм вдається не злякатися, коли вони ступають на край платформи?
Уяви, що ти стоїш на вершині скелі, на висоті до 27 метрів над землею. Це приблизно висота восьмиповерхового будинку. Ти дивишся вниз на воду, яка здається неймовірно далекою. Коли ти стоїш на краю, передчуття і адреналін розливаються по твоєму тілу. Чи стрибнеш ти, чи злякаєшся?
Подолання страху — це частина роботи чоловіків і жінок, які беруть участь у світовій серії Red Bull Cliff Diving World Series і розвивають швидкість до 80 км/год за лічені секунди до зіткнення з водою. При входженні у воду на їхнє тіло діє величезна сила, зумовлена швидкістю та висотою занурення. «Якщо ти не нервуєш, займаючись цим видом спорту, щось піде не так, — каже дайвер Ейден Хеслоп. — Ви можеш собі нашкодити. Трохи нервів — це добре».
Кліфдайвери справляються з цим страхом за допомогою психологічної підготовки, включаючи візуалізацію і контрольоване дихання, а також поступового звикання до зростаючої висоти. Вони покладаються на фізичну підготовку і технічну майстерність, щоб набути впевненості.
Що ти відчуваєш, коли входиш у воду на швидкості 80 км/год?
Відчуття можуть відрізнятися залежно від таких факторів, як твоя техніка занурення, положення тіла і те, наскільки плавно ти входиш у воду. В ідеалі, ти прагнеш до обтічного входу, з мінімальним сплеском, щоб мінімізувати вплив на тіло.
На відміну від олімпійських стрибків у воду, де дайвери входять у воду головою вперед, висота і швидкість занурень на Red Bull Cliff Diving World Series означає, що дайвери повинні входити у воду ногами вперед. Якщо вхід у воду неправильний, це може вплинути на результат і на тіло дайвера. Невелике недостатнє або надмірне обертання може вивести дайвера з рівноваги, збільшуючи ризик отримання травми.