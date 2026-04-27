Готуємось до Red Bull BC One: що робить батл легендарним?

Із запеклих танців на вулицях Бронкса брейкінг виріс у змагання світового рівня. Бі-бої та бі-ґьорлз постійно батляться між собою в різних куточках світу. Один на один, банда на банду, з діджеєм чи без — просто в цю хвилину хтось точно доводить іншому крутість свого стилю.

Утім, далеко не всі батли стають легендарними. Великі івенти, як-от виступи на локальних фіналах Red Bull BC One, набирають мільйони переглядів, а одиниці з них входять в історію.

Напередодні Red Bull BC One Cypher Ukraine , який пройде в Києві 9 травня, ми вирішили розібратися: у чому секрет легендарного батлу? Про це запитали топових представників української сцени — бі-ґьорл Stefani та бі-боя Intact. Що вони думають про природу легендарного батлу, роль публіки та суддів і чому найважливіші протистояння часто залишаються за кадром — розповідаємо далі.

Бі-ґьорл Stefani під час Світового фіналу Red Bull BC One 2025 © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

01 Рецепт легендарного батлу

Харків'янка Анна Пономаренко a.k.a. Stefani постійно доводить світові вагу власного стилю. У квітні дівчина вкотре стала переможницею Red Bull BC One Cypher у Великій Британії, а торік вдруге підкорювала сцену глобального фіналу турніру .

На її думку, головний компонент легендарного батлу — суперництво, яке відчувається у кожному русі. «Кожен має хотіти перемогти. Коли між танцівниками є емоція… Можливо, вони навіть недолюблюють одне одного чи давно хотіли зустрітися віч-на-віч — тоді цей батл може стати легендарним. Вони викладатимуться на 150%. Ми побачимо те, чого навіть вони самі від себе не очікують. Вони зловлять біт, зафіксуються в русі, втримають баланс, зроблять більше обертів і чітко потраплять у ритм», — каже Stefani.

Бі-бой Intact виконує трюки © Фото надав Андрій Курносов

Бі-бой Андрій Курносов a.k.a. Intact — один із тих, хто присвятив усе життя брейкінгу. Сьогодні топ-атлет та суддя переконаний — саме вірність стилю допомагає танцівнику увійти в історію. «Головне — це люди, які беруть участь. Наскільки контрастним є їхнє бачення брейкінгу, їхній характер і стиль. Легендарного батлу не буває, якщо бі-бої чи бі-ґьорлз не готові відстоювати свій погляд на культуру», — каже Intact.

На думку танцівника, такі протистояння не обов'язково відбуваються на сцені великих івентів. Часто найсильніші батли залишаються за кадром — у сайферах на вулиці, в готелі, у коридорі чи навіть в аеропорту. Саме ця унікальність моменту і додає протистоянню особливої цінності.

02 Рівень, емоція чи момент

Бі-ґьорл Stefani виступає на Red Bull BC One Cypher UK © Jake Turney / Red Bull Content Pool

Важливо все. Українські танцівники впевнені: легендарні батли відбуваються тоді, коли всі ці фактори працюють разом. «Без рівня не може бути моменту. З чого тоді створювати емоції? Щоб це було цікаво, глибоко — усе має доповнювати одне одного, і тоді батл має сенс. Коли є думка, яку готові відстоювати, і думка, яку намагаються змінити», — вважає Intact.

Stefani каже: навіть у професіоналів бувають невдалі батли. Та коли все складається — ці моменти запам'ятовуються надовго. «Коли у танцівника виходить зробити рухи — він не падає, фіксується, робить більше обертів — тоді у глядачів буде шок і захват! Це і викликає емоції. Тому ці моменти запам'ятовуються», — запевняє бі-ґьорл.

03 Важливість публіки на батлах

Бі-ґьорл Stefani на фіналі Red Bull BC One World Final у Токіо

Не секрет, що саме публіка створює напружену атмосферу під час виступу. Аудиторія підтримує кумирів і хейтить опонентів. Саме глядач змушує бі-боїв та бі-ґьорлз викладатися на повну.

«Усі заряджаються під крутий біт — і викладаються на максимум. Дуже багато залежить від реакції публіки. Глядачі створюють атмосферу і підсилюють енергію танцівників. Коли дивишся на батл без аудиторії, то ніби і рух нормальний, і все круто, але щойно зал оживає — здається, сталося щось нереальне», — розповідає Stefani.

Іноді аудиторія може напряму вплинути на рішення суддів. Анна знає це з власного досвіду, адже неодноразово оцінювала виступи інших. «Я негативно ставлюся до цього, але судді інколи віддають перевагу тим, на кого сильніше відреагував зал. Танцівник може просто чітко потрапити в ритм навіть мінімальним рухом — аудиторія вибухає. Тоді судді наче відчувають тиск і віддають перемогу, хоча суперник був сильнішим за багатьма параметрами», — пояснює українська бі-ґьорл.

Бі-бой Intact демонструє навички © Mykyta Zavilinskyi / Red Bull Content Pool

Натомість Intact переконаний: для легендарного батлу публіка не є визначальною, адже принципові протистояння можуть відбуватися будь-де.

«Наприклад, батл Київ проти Харкова у 2004 році. Там усе найважливіше відбувалося не на сцені, а в коридорі біля роздягальні, на звичайній радянській плитці. Було стільки емоцій, розмов… Двоє танцюють, один знімає — і це було настільки принципово, що доходило майже до сутичок», — згадує він.

04 Як на батл впливає суддівство?

Батл Logistx проти Stefani © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Наскільки взагалі рішення суддів важливе для легендарного протистояння? Наші співрозмовники у цьому питанні одностайні — не оцінки роблять брейкінг легендарним, а танцівники.

«Ми оцінюємо легендарність не за рішенням суддів. Коли дивишся відео чогось крутого, не обов'язково додивляєшся до кінця. Неважливо, хто переміг. Це більше про шоу, ніж про спорт», — вважає Stefani.

Intact наголошує: сам формат змагання не додає протистоянню більшої ваги. «Легендарні батли не судяться. Там немає суддів. Чемпіонат — це контест високого рівня. Там може бути класний батл, навіть щось історичне. Його буде цікаво дивитися, і наступні покоління матимуть, чим надихатися. Але легендарні батли — це про андеграунд», — каже український атлет.

05 Танець, що залишився в пам'яті

Андрій Курносов a.k.a. Intact

Кожен, хто хоч раз виходив на сцену чи батлився з принциповим суперником у коридорах, — точно зберігає цей момент у пам'яті. Для когось це брейкінг на вулицях рідного міста, для когось — спільні години під бітбокс друзів.

Такі моменти запам'ятовуються назавжди. Та чи варто танцівнику свідомо прагнути потрапити в історію?

«Бі-бой або бі-ґьорл не мають фокусуватися, щоб їх запам'ятали надовго. Це неправильний підхід. Так тебе не запам'ятають і нічого ти не створиш. Ціль кожного атлета має бути спрямована на розвиток — твій стиль, бачення, мислення, брейкінг. А от запам'ятають тебе чи ні — це вже результат», — впевнений Intact.

Анна Пономаренко не раз була в центрі уваги і добре знає — успіх часто залежить від моменту, коли все складається як треба. Це поєднання підготовки, зусиль і унікальності.

«Можна хотіти, щоб тебе запам'ятали. У мене так було на фіналах Red Bull. Для цього потрібні яскравий образ, сильний вихід, свій стиль і подача. Але навіть цього може бути недостатньо. Має зійтися музика, атмосфера, стан — усе має скластися в одному моменті», — згадує бі-ґьорл.

Бі-бой Intact під час батлу © Фото надав Андрій Курносов

«Брейкінг стає легендарним, коли між бі-боями, бі-ґьорлз чи командами відбувається розмова. Розмова через стиль, через протистояння поглядів. А хто виграв — не має значення», — додає Андрій.

Тож, щоб увійти в історію, важливо заявити про себе і довести, що твій стиль вартий уваги.

Бі-бой Intact у Парижі © Little Shao / Red Bull Content Pool Stefani у батлі з Yasmin © Martha Cooper / Red Bull Content Pool Бі-бой Intact виконує муви © Nika Kramer / Red Bull Content Pool Бі-ґьорл Stefani здійснює трюк © Amy Heycock / Red Bull Content Pool Intact у суддівському кріслі під час Світового фіналу Red Bull BC One © Dean Treml / Red Bull Content Pool Stefani з трофеєм Red Bull BC One Cypher UK © Jake Turney / Red Bull Content Pool Бі-бой Intact © Nika Kramer / Red Bull Content Pool Анна Пономаренко a.k.a. Stefani © Фото надала Анна Пономаренко

06 Добірка легендарних батлів

Наостанок ми зібрали добірку легендарних батлів, які порекомендували Stefani та Intact.