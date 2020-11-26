Тест: який ти дистанційний працівник?
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Час дізнатися, який ти дистанційний працівник. Людина-піжамка чи може Досягатор-3000?
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Ми вже розбиралися з тим, хто ти в офісі. Але, як співав Боб Ділан, часи змінюються, а віддалена робота створює власні реалії. Час дізнатися, який ти дистанційний працівник. Людина-піжамка чи може Досягатор-3000?
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