Від нового ексклюзиву для PS5 до римейків старої перевіреної класики — ось ігри, які порадують нас у квітні 2021.

Будемо часто змінювати магазин у Outriders

Outriders — такий собі мікс Destiny, Mass Effect та Gears of War © Outriders

Квітень стартує на ура. Outriders від People Can Fly's — це новий гібрид шутера/RPG від третьої особи, орієнтований на кооперативний геймплей. Гра обіцяє забезпечити гравців повним досвідом на старті, замість того, щоб стати черговою грою-сервісом. Демоверсію Outriders геймери зустріли з ентузіазмом, і буде цікаво подивитися фінальні відгуки. Судячи з перших реакцій, Outriders пропонує цікавий сюжетний підхід та мікс шутерних механік. Гра також доступна на Xbox Game Pass у день запуску, що має забезпечити ще більшу спільноту гравців.

Повернемося у дитинство з Oddworld: Soulstorm

Ігровий процес Oddworld Soulstorm © Oddworld Inhabitants

Олди тут? Попередня реінкарнація класичної гри — Oddworld: New 'n Tasty — познайомила молоду аудиторію з франшизою, а Oddworld: Soulstorm має забезпечити круте продовження. Замість того, щоб бути прямим римейком Oddworld: Abe's Exoddus, новинка більше нагадує переосмислення і вносить деякі зміни у геймплей у порівнянні з оригіналом 1998 року. Чорний гумор та декорації франшизи Oddworld залишаться незмінними, до того ж гра буде включена у PS Plus у квітні 2021 року, тож передплатники зможуть додати її до колекції без додаткової плати.

Виживатимемо у постапокаліптичному світі Nier Replicant ver.1.22474487139...

Nier пропонує свій підхід до апокаліпсису © Platinum Games

Пояснити Nier Replicant новачкам буде дещо складно. По суті, було дві версії оригінальної гри Nier, випущеної у 2010 році. Однією була Nier Gestalt, яка вийшла у всьому світі та була зосереджена на старшому герої, а іншою була Nier Replicant, яка була доступна лише в Японії та мала молодшу протагоністку. Зараз розширена версія Nier Replicant отримує широкий випуск як Nier Replicant ver.1.22474487139... для сучасних консолей. Успіх Nier Automata означає, що шанувальників франшизи Nier, ймовірно, набагато більше, ніж коли вийшла оригінальна гра. Тож готуйтеся до дуже оригінального варіанту апокаліптичного світу.

Ще раз повернемося у дитинство з Total War: Rome Remastered

Знову ж таки, олди тут? Пам'ятаєш, скільки годин ти провів у цій грі в дитинстві? Дати випуску відеоігор зазвичай оголошуються за кілька місяців, але нещодавно анонсована Total War: Rome Remastered є красномовним винятком. Ремастер класичної стратегії 2004 року збирається внести різноманітні удосконалення, оновлюючи гру для сучасної аудиторії. «Рим» вважається однією з найкращих ігор у франшизі Total War, і майбутній ремастер повинен показати молодим поколінням геймерів, чому саме.

Отримаємо некст-ген емоції від Returnal

Returnal — це старий-добрий космічний екшн з елементами горору © Housemarque