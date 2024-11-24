Що League of Legends може розповісти нам про події в третьому акті Аркейн

Другий сезон Аркейн був захопливим! Він був емоційно виснажливим, але з усім тим неймовірним. Якщо ти ще не додивився, негайно зроби це! А якщо вже завершив перегляд і хочеш подивитися 3 акт, уникаючи будь-яких спойлерів, зверни увагу: наведені нижче припущення можуть їх містити. Ми попередили!

Перегляд Аркейн — завжди гарна ідея © Red Bull

Очікування 3 акту 2 сезону нестерпне, особливо знаючи, що це будуть останні епізоди шедевра Riot Games і Fortiche. І це очікування стало ще болючішим через кліфгенгер, який залишив нам серіал Netflix.

Виникає так багато запитань... Що станеться з Варвіком? Чи живий Віктор? Чи будуть Вай і Джинкс разом? Куди подівся Екко?

На щастя, історія LoL може дати нам деякі підказки.

01 Чи врятує Екко ситуацію?

Екко дуже не вистачало © Netflix

З огляду на можливу загибель кількох улюблених персонажів, багато фанатів LoL сподіваються, що Екко використає свою унікальну здатність відмотувати час назад, щоб змінити ситуацію. Це дало б змогу повернутися до моментів, коли Вандер, Вай, Джинкс та Іша були разом, як одна сім’я, і подарувати мультсеріалу щасливий фінал.

Але це здається малоймовірним.

З трейлерів ми знаємо, що Екко, перебуваючи в аномалії, швидше за все, розбереться зі своїм культовим винаходом Z-Drive, що дозволяє йому відмотувати час назад. І цілком можливо, що завдяки цій здатності зможе рятувати людей.

Однак, ця здатність може відмотати час лише на шість секунд. Це не допоможе йому врятувати всіх персонажів, до яких ми прив'язалися. Але це неодмінно призведе до героїки та неймовірних подій, тож буде цікаво подивитися, яку роль він зіграє після неминучого повернення.

02 «Славна еволюція» Віктора

Віктор насправді мертвий? © Netflix

Коли Віктор вимовив ці два слова, фанати LoL по всьому світу схопилися зі своїх місць і втупилися в екрани.

Це був перший натяк на справжню форму Віктора — ігрову версію, яка суттєво відрізняється від його образу в Аркейн. Через це багато фанатів впевнені, що Віктор не загинув. Або якщо це сталося, він буде відроджений, щоб завершити свою трансформацію.

Так званий Механічний Вісник може стати більше машиною, ніж людиною. Поглянь на зображення Віктора нижче, і побачиш людину, з ніг до голови озброєну та вкриту сталлю.

Ось так має виглядати Віктор © Riot Games

Віктор у LoL і Аркейн переслідує одну й ту саму мету — працювати над прогресом людства, щоб врятувати Заун. Освоївши хекс-технології та магію, він, напевно, готується зробити останній крок: перетворити всіх на кіборгів із технологічними модифікаціями, щоб усунути людські помилки.

Ця еволюція може у результаті допомогти революції Зауна, що бореться за незалежність від Пілтовера. Якщо Віктор і повернеться, то не в образі мирного месії.

03 Доля Варвіка

Чи помре Варвік/Вандер у фіналі Аркейн? © Netflix

Переосмислення лору Варвіка було неймовірним. Рішення перетворити його на Вандера після жорстокого наукового експерименту настільки ж геніальне, наскільки й жорстоке.

Напружена арка персонажа здається близькою до несподіваного завершення, коли Іша, схоже, готується вистрілити собі і йому в голову з пістолета Zap Джинкс.

На жаль, Варвіку/Вандеру, швидше за все, відірве голову. Однак деякі фанати вважають, що він не помре. Як бачиш, Віктор — не єдиний чемпіон, який у серіалі виглядає зовсім інакше, ніж у грі. У LoL Варвік має не гуманоїдне обличчя, а голову вовка.

Отже, цей інцидент з Ішею здається ідеальною нагодою для реткона. На цьому схожість і, можливо, навіть зв’язок Варвіка з Вандером можуть повністю обірватися. Сінджед перебуває безпосередньо на полі бою, і ми знаємо, що в його лабораторії залишилися вовчі голови.

Цілком ймовірно, що Сінджед поверне своє творіння до життя і перетворить Варвіка на ще більшу потвору.

04 Сінджед намагається залучити ще одного чемпіона до Аркейн

Оріанна © Netflix

Виявляється, що Сінджед є ключовим персонажем в історії, яку розповідають Riot і Fortiche. Це ще один чемпіон, чия передісторія була кардинально змінена, оскільки вони об'єднали її з історією іншого персонажа з легенди LoL, доктора Коріна Ревека.

Згідно з лором, Ревек — геніальний винахідник, який переживає трагедію втрати маленької доньки. У відчаї, намагаючись її врятувати, він починає замінювати її органи механізмами. З часом усе, що залишається людського в його дочці, — це її серце. Попри те, що вона поступово віддаляється від своєї колишньої сутності, героїня рятує вмираючого батька, пересаджуючи йому своє серце й замінюючи власне на кулю з хекс-кристалом.

Донька Сінджеда — це, очевидно, Оріанна, дуже популярна чемпіонка в грі. Музична скринька з балериною та схожа зачіска на фото дозволяє припустити, що незабаром ми можемо побачити її в серіалі або навіть інших проєктах від тих самих творців.

05 Сінджед може стати героєм наступного серіалу після Аркейн

Співпраця з Ноксусом може закінчитися катастрофічно © Netflix

Серйозно, хто б міг подумати, що Сінджед буде настільки впливовим?

Як ми бачили, він допомагає Ноксусу і співпрацює з Амбессою. Якщо ти знаєш оригінальну історію Сінджеда, тобі відомо, що це, ймовірно, призведе до досить катастрофічних подій.

В оригінальному лорі Сінджед створює токсичну речовину, яку Ноксус використовує для руйнівного вторгнення в Іонію. Ця зброя знищує село Майстра Йі, завдає поразки силам Ірелії та Кармі.

Зважаючи на це, а також на підсюжет «Чорної троянди» з Ле Бланом і Мел Медардою, стає все більш імовірним, що наступний серіал буде присвячений Ноксусу та їхньому вторгненню в магічний регіон Іонія.

06 Хеймердінгер може приєднатися до боротьби

Хеймердінгер створює зброю? © Netflix

Звісно, Екко не єдиний, кого не вистачає в цій дивній історії. Хеймердінгер теж там, і ми знаємо з попередніх епізодів, що він не раз стикався з цим небезпечним видом магії за своє довге життя.

Можна припустити, що він краще впорається з тим, що опинився в пастці, ніж Джейс. Проте цікаво уявити, як він впишеться у фінал.

Побачивши потенціал людей у Зауні та боротьбу, через яку вони проходять щодня, цілком ймовірно, що навіть Хеймердінгер допоможе їм боротися, чи то проти Пілтовера, чи проти Ноксуса.

LoL показала, що Хеймердінгер здатен вистояти в бою, використовуючи свої винахідливі турелі для захисту й атаки. А з малюнка, взятого з другого епізоду, тепер зрозуміло, що таємнича версія персонажа вже займається їх створенням.

Хоча цей пристрій лише випускає бульбашки для розваги дітей, можна припустити, що Хеймердінгер створив кілька пристроїв із більш небезпечним призначенням.

Поглянь, що чекає на нас у третьому акті: