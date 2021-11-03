Red Bull Basement — глобальний івент, який дає можливість студентам-інноваторам змінювати життя навколо за допомогою технологічних рішень. Протягом вересня і жовтня команди із 44 країн подали аж 4041 заявку для участі. Кожна — з унікальним баченням розв'язання проблем зі сфер освіти, змін клімату, студентського життя, тіла і розуму, кар'єри та багатьох інших. Серед учасників були і українські студенти. І сьогодні ми нарешті можемо назвати найкращі ідеї 2021 року.

Переможець українського відбору — проєкт WheelKeep

Знайомся з авторами проєкту WheelKeep © Фото учасників

Серед майже 200 українських заявок журі конкурсу мали обрати трьох фіналістів. А головного переможця визначало глобальне журі. Вони обрали проєкт WheelKeep від студентів Павла Германа та Іллі Волкова, що навчаються у Дніпровському Національному університеті ім. Олеся Гончара.

Студенти з Дніпра зосередилися на проблемі, що знайома кожному велосипедисту — крадіжці велосипедів. Хлопці створили мікроскопічний трекер, який вмонтовується у кермову колонку велосипеда, залишаючись непомітним. Якщо хтось рухає велосипед, користувач отримує сповіщення на смартфон. Також є можливість відстежувати байк на Google Maps.

WheelKeep спонукає людей використовувати велосипеди замість авто © Фото учасників У містах велосипеди крадуть щодня. І лише 5% з них вдається повернути. Наше рішення — повністю невидимий пристрій, прихований всередині велосипеда. Павло Герман

Хлопці сподіваються, що їх проєкт спонукатиме людей користуватися велосипедами замість авто без страху втратити свій байк. А це вплине на життя міст у майбутньому.

Інші цікаві ідеї українського відбору

Локальне журі складалося з трьох людей:

Іван Шестаков — Chief innovation у MEGOGO,

Олександр Барабошко — локальний опініон-лідер

Юлія Кравчук — Employer Brand Manager у Reface.

Далі студенти допрацьовуватимуть свій проєкт для фінального пітчингу © Tyrone Bradley

Окрім WheelKeep, вони обрали ще два цікавих проєкти, обидва з категорії «Розумні міста». Журі оцінювало фіналістів відповідно до трьох критеріїв: Impact (вплив), Creativity (креативність), Fleasibility (доцільність та реалістичність втілення).

Проєкт IndoorSolution запропонували студенти того ж Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Це пристрій, який дозволяє відстежувати якість повітря у кімнаті. Прилад оцінює концентрацію вуглекислого газу та сигналізує про неї трьома кольорами: зелений (нормальний рівень), помаранчевий (середній) та червоний (критичний). Девайс мав розв'язати дві нагальні проблеми сьогодення: ефективність праці та ймовірність зараження COVID-19 та іншими вірусами.

Інший проєкт, що пройшов у фінал, запропонували студенти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. SuFu підготували концепт перероблення паперу на прості меблі для студентських кампусів та навчальних кабінетів.

Що далі?

Тепер переможців чекає ще два етапи:

Розвиток . Ця фаза стосується втілення ідеї у життя! Кожна команда фіналістів, по одній від кожної країни-учасниці, отримає доступ до робочого простору, сесій 1-на-1 з міжнародними менторами та глобальною мережею інноваторів.

Глобальний фінал. 13-15 грудня студенти проведуть три дні семінарів, сесій з менторами та зустрічей. Івент завершується великим фінальним пітчингом та оголошенням глобального переможця 2021 року. Додай до цього нетворкінг та нові контакти зі світовими лідерами думок.

Якщо WheelKeep вразить і світове журі, то хлопці отримають ресурси та усю необхідну підтримку, аби втілити свою ідею у життя. А там — хто знає? — можливо, WheelKeep змінить життя багатьох велосипедистів у світі. Слідкуємо та вболіваємо!