Як українські студенти можуть врятувати твій велосипед?

Уже за кілька тижнів у Стамбулі відбудеться глобальний фінал конкурсу студентських проєктів Red Bull Basement 2021 . На ньому українські фіналісти, команда WheelKeep, представлять власний винахід — невидимий трекер, який може врятувати велосипед від крадіжки.

Автори проєкту — Павло Герман та Ілля Волков, студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Хлопці й самі велосипедисти, а тому проблема велокрадіжок для них знайома й актуальна. Більше того, їхній проєкт — це вже майже готовий стартап, а технології, котрі вони розробляють, з наступного року можуть з’явитися у веломагазинах по всій Україні.

Павло Герман (зліва) та Ілля Волков – команда WheelKeep © Yevhen Yahotin

Тому, поки наші фіналісти готуються до глобального івенту Red Bull Basement у Стамбулі, ми вирішили розпитати їх детальніше про проєкт, його особливості і те, як їхня технологія може допомогти велосипедистам з України та світу.

Про себе

Павло: Мене звати Павло Герман, 21 рік. Я студент четвертого курсу ДНУ, факультет ФФЕКС. Мені завжди хотілося створювати різні електронні гаджети і розумні штуки, якими будуть користуватися люди, а при нашому факультеті є Noosphere Engineering School, яка допомагає це зробити.

Ілля: Мене звати Ілля Волков, мені 20 років. Навчаюся на четвертому курсі англійської філології ДНУ. Вступив сюди, бо ще зі шкільних років відчув потяг до мовознавства і гуманітарних дисциплін, хоч і непогано тямив у математиці. Окрім філфаку, подавав також документи на міжнародні відносини, але там в останній момент скоротили кількість бюджетних місць, тому я тут.

Про проєкт

Ілля: Ідея нашого проєкту полягає в невидимій системі для захисту велосипедів від крадіжок. Тобто є гаджет, який встановлюється у велосипед і дозволяє відслідковувати його геолокацію.

Павло: Із основних переваг — наш трекер є повністю невидимим. Дехто робить трекери, які дають про себе знати звуковою сигналізацією, але крадій може одразу ж його зняти — і тоді такий гаджет не має жодного сенсу.

Наша система замінить одну з деталей велосипеда на таку ж саму, але розумну. Тобто наш трекер не буде доповненням до велосипеда, а стане його частиною. Це зробить гаджет зручним у використанні і невидимим для крадіїв. Більше того, аби зробити систему взагалі непомітною, ми зробили для неї магнітну зарядку, якої ні в кого немає.

Зараз також працюємо над тим, аби система працювала в поєднанні з поліцією або приватними охоронними компаніями. Це непросто, але вже маємо певні контакти з українськими правоохоронцями і поліцією кількох штатів в Америці. Адже дуже важливо, щоб коли щось трапилося, людина не залишилася наодинці з проблемою.

Про ідею

Павло: Ми не шукали ідею. Була проблема — і ми зрозуміли, що можемо її вирішити.

Павло та Ілля не шукали ідею. Була проблема — і вони взялись її вирішувати. © Yevhen Yahotin

Ілля: Так, ми самі є велосипедистами і відчували проблему крадіжок і дискомфорту на собі. В інтернеті не знайшли потрібного гаджета, який може захистити наші велосипеди, тому вирішили створити його самостійно.

Про Red Bull Basement

Ілля: Раніше ми не брали участі в Red Bull Basement. Цього року від знайомого дізналися, що є така можливість — і вирішили нею скористатися.

Павло: Для того, аби втілити проєкт в життя, нам дуже потрібні фінанси. Тому ми боремося за будь-яку можливість, яка тільки є.

Звісно, ми постараємося виграти на фіналі, але наша головна мета — до початку наступного велосезону зробити пристрої, які вже можна буде продавати у веломагазинах.

Про підготовку до фіналу

Ілля: Ми продовжуємо працювати над електронікою, корпусом, мобільним застосунком, бізнес-складовою. Паралельно спілкуємося з менторами і готуємося до подорожі до Константинополя.

Павло: Проєкт займає 100 % нашого часу. Зараз іде підготовка до виробництва, налагоджуємо зв’язки з партнерами, магазинами, поліцією і розробляємо стратегію виходу на ринок. Це все доволі важкий процес.

Про технологію

Павло: Прототип уже можна використовувати, пощупати, але він вироблений хендмейд у лабораторії. Для того, щоб він став чимось масштабним, його треба тестувати і допрацьовувати, аби все відповідало вимогам виробництва.

Ілля: Бюджет проекту складався з кишенькових грошей і допомоги Noosphere Engineering School, але зараз ми виграли кілька грантів, один з яких Red Bull Basement, тому справи йдуть угору. В ідеалі ми бачимо WheelKeep як велику міжнародну компанію, яка прославлятиме Україну на весь світ.

Павло: Зараз для того, щоб виробити хоча б 10 тисяч гаджетів, нам треба 500 тисяч доларів. Тоді ми отримаємо велику партію, яку зможемо реалізовувати по світу.

Про плани на майбутнє

Павло: У майбутньому ми плануємо стати успішним бізнесом і компанією з виробництва розумних велоаксесуарів.

Участь у Red Bull Basement уже дає свої результати, адже ми спілкуємося з досвідченими менторами і отримуємо від них корисний фідбек. Сподіваємося, що на фіналі нас побачать інвестори і, звичайно ж, будемо робити все, аби виграти.

Ілля: У майбутньому ми сподіваємось розвивати нашу компанію! Участь у Red Bull Basement дає новий досвід, нові знайомства, нові враження і медійність для проекту. Допомагає стартапу відкрити нові горизонти.