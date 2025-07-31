Тур де Франс: Ліповіц одягнув білу майку — чи увійде він до плеяди зірок?

Жовта майка — головна нагорода Тур де Франс. Але протягом 21 дня перегонів у межах цього Гранд-туру відбуваються ще три окремі заліки. Спринтери та гірські велосипедисти виборюють спеціальні майки — зелену та в горошок відповідно. Крім того, є ще одна престижна відзнака — біла майка для найкращого молодого гонщика, якому станом на 31 грудня змагального року ще не виповниться 26 років.

Флоріан Ліповіц з Red Bull - BORA - hansgrohe відзначився на 14-му етапі Тур де Франс 2025 року, ставши першим в історії команди, хто одягнув білу майку, на їхньому 12-му Тур де Франс. 24-річний німець, який дебютує на Турі, вийшов у лідери заліку молодих гонщиків після сходження з дистанції торішнього переможця Ремко Евенепула.

Флоріан Ліповіц під час свого дебюту на Тур де Франс © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Ліповіц також здобув місце на подіумі — він фінішував третім у загальному заліку, випередивши найближчого суперника в боротьбі за білу майку, Оскара Онлі, на 1 хвилину 12 секунд. Але чи гарантує перемога в змаганні білої майки успішну кар’єру? Ось деякі з найвідоміших спортсменів, які перемагали в класифікації молодих гонщиків на Турі.

01 Франческо Мозер

Франческо Мозер вперше в історії виграв білу майку © Photo by Dimitri Iundt/Corbis/VCG via Getty Images

Першу білу майку вручили 50 років тому — у 1975 році. Її володарем став Франческо Мозер. Італієць утримував лідерство майже всі перегони, поступившись лише впродовж двох днів, і завершив Тур сьомим. Це був його єдиний виступ на Тур де Франс, зате на домашньому Гранд-турі — Джиро д'Італія — він досяг значних успіхів: переміг у загальному заліку (1984), чотири рази здобував очкову майку (1976, 1977, 1978, 1982) і виграв 23 етапи у 13 стартах. У 1977 році Мозер став чемпіоном світу, здобувши райдужну майку, випередивши таких легендарних гонщиків, як Бернар Іно та Едді Меркс.

02 Філ Андерсон

Філ Андерсон не зміг перевершити свій результат 1982 року © Photo by Graham Watson/Getty Images

У той час як Мозер продовжив свою успішну кар'єру на Гранд-турі, переможець 1982 року Філ Андерсон був одним з тих, чий потенціал не завжди втілювався в перемоги на найбільших перегонах календаря. Австралієць очолив генеральну класифікацію 1982 року на другому етапі, ставши першим в історії неєвропейцем, який носив жовту майку, і в підсумку фінішував п'ятим у загальному заліку. За всю кар'єру Андерсон здобув лише одну перемогу на етапі Тур де Франс — у 1991 році. Він завершив спортивну кар'єру в 1994-му й нині володіє фермою в Австралії.

03 Ґреґ Лемонд

Ґреґ Лемонд тричі здобував жовту майку © Photo by RENARD eric/Corbis via Getty Images

Лемонд — один з найуспішніших гонщиків Тур де Франс, який за професійну кар'єру виграв три жовті майки (1986, 1989 і 1990) і два чемпіонати світу (1983 і 1989). Під час виступів у райдужній майці американець також додав до своєї колекції білу майку у 1984 році, коли їхав на підтримку переможця Лорана Фіньона (володаря білої майки 1983 року) і фінішував третім у генеральній класифікації. Якщо це тебе не вразило, то в середині кар'єри він пережив нещастя, коли був випадково поранений на полюванні в 1987 році.

04 Марко Пантані

Марко Пантані виграв Тур і Джиро в одному році © Tom Able-Green/ALLSPORT/Getty Images

Першим, хто двічі здобув білу майку, став Марко Пантані — найкращий молодий гонщик Тур де Франс 1994 і 1995 років. Тоді він фінішував відповідно третім і 13-м у генеральній класифікації. Ці виступи стали передвісниками великих звершень неймовірного італійського гірського велосипедиста. У 1998 році Пантані оформив рідкісний дубль, вигравши загальний залік Джиро д’Італія та Тур де Франс. Цього досягнення в історії напряму вдалося досягти лише вісьмом гонщикам. Загалом він здобув 16 перемог на змаганнях обох Гранд-турів. На жаль, його кар'єра трагічно обірвалася 2004 року, коли він помер, імовірно, від передозування.

05 Тадей Погачар

Тадей Погачар має всі шанси стати найкращим велогонщиком усіх часів © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool

Словенський феномен є рекордсменом за кількістю перемог у білій майці — він здобував її чотири роки поспіль, з 2020-го по 2023-й. Його перший тріумф збігся з дебютом на світовій арені: на передостанньому етапі Тур де Франс він обійшов у загальному заліку земляка Пріможа Рогліча та виборов жовту майку. Відтоді 26-річний велосипедист фактично переписав правила гри, здобувши ще два титули на Тур де Франс (2021, 2024), перемогу на Джиро д’Італія (2024) та чемпіонаті світу (2024). Він став лише сьомим райдером в історії, якому вдалося здобути перемоги на Тур де Франс, Джиро д’Італія та чемпіонаті світу впродовж одного року. Нині він лідирує в перегонах 2025 року, і майже всі переконані, що до його колекції незабаром додасться четверта жовта майка. А з огляду на те, що попереду в нього ще багато сезонів, Погачар, схоже, готовий кинути виклик самому Едді Мерксу у боротьбі за звання найкращого велогонщика всіх часів.

06 Ремко Евенепул

Ремко Евенепул виграв білу майку у 2024 році © Tim de Waele/Getty Images

Цей бельгієць — один з небагатьох гонщиків, які довели свою майстерність до того, як виграли білу майку. На рахунку Евенепула вже була червона майка Вуельти (2022) та чемпіонат світу (2022). Потім він потрапив на свій перший Тур де Франс у 2024 році, де домінував серед молоді та посів третє місце в загальному заліку. Це був лише початок успішного сезону у Франції для Евенепула, який додав золоті медалі в шосейній гонці та індивідуальному заїзді на час на Олімпійських іграх у Парижі. 25-річний спортсмен очолив класифікацію білої майки Туру 2025 року, але втратив шанс здобути другу перемогу поспіль, зійшовши з дистанції через хворобу на 14-му етапі.