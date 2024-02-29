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Падл: сезон 2024 року змінить правила гри
З безліччю нових напрямків і найкращими гравцями світу, сезон 2024 року обіцяє стати найкращим в історії цього виду спорту.
Епічний сезон падлу — ось що обіцяє принести 2024 рік. Елітний професійний тур — Premier Padel — виділяється як абсолютно нове утворення, що об'єднує найкращих гравців світу. Це, безумовно, буде найбільш революційний сезон в історії спорту, тож не пропусти його на Red Bull TV.
Завдяки інтеграції передових технологій, об'єднанню основних турів та справді глобальній присутності, падл має намір вийти за межі своїх нинішніх кордонів: він обіцяє безпрецедентний азарт та найвищий рівень конкуренції.
Цьогорічний сезон — це не просто ще одна глава в еволюції цього виду спорту. Це поворотний момент, який зробить падл доступнішим для ширшої аудиторії, ніж будь-коли раніше.
Ось сім причин, чому 2024 рік запам'ятається як найкращий сезон падлу на сьогоднішні.
01
Безпрецедентні таланти та гравці
Оскільки падл стрімко розвивається у всьому світі, а гравці стають все більш вправними, сезон Premier Padel 2024 року продемонструє безпрецедентний рівень талантів. Поява нових напрямків і більш глобальне охоплення, ймовірно, підвищить конкурентну планку, залучивши місцеві таланти з країн, які роблять значні інвестиції в популяризацію падлу і розвиток гравців з раннього віку.
02
Три пари змагатимуться за чоловічий титул
У чоловічому розряді буде напружена боротьба між трьома парами, які довели, що вони домінують на турнірі більше за інших: Алехандро Галан — Хуан Леброн (які починають сезон як пара №1 у рейтингу), Агустін Тапіа — Артуро Коельо та Мартін Ді Ненно — Франко Ступачук. Тапіа і Коельо домінували в сезоні 2023 року, вигравши три з п'яти зіграних турнірів Premier Padel, тоді як Ді Ненно — Ступачук і Галан - Леброн виграли по одному.
Інші команди, такі як Пакіто Наварро — Саньо Гутьєррес, Феде Чінготто — Момо Гонсалес, Алекс Руїс — Хуан Телло, Хаві Гаррідо — Майк Янгуас та Джон Санс — Кокі Ньєто спробують виграти кілька турнірів. Це також буде останній сезон для Фернандо Беластегіна, можливо, найкращого гравця в історії цього виду спорту. «Цього сезону я відзначатиму 30 років як професіонал, — час зупинитися», — сказав він. Бела є одним з піонерів цього виду спорту, який виграв понад 200 титулів на професійному рівні.
03
Захоплююча жіноча боротьба
Не можна обійти увагою і жіноче змагання, де домінують такі пари, як Аріана Санчес — Паула Хосемарія, Беа Гонсалес — Дельфіна Бреа та Алехандра Салазар — Тамара Ікардо. Беа і Дельфі торік виграли два турніри Premier Padel і закінчили сезон як пара в найкращій формі. А команда, сформована Арі і Паулітою, виграла один турнір і наразі все ще займає перше місце у рейтингу.
Наша мета зрозуміла: бути першими у світі
Деякі з цих гравців уже надсилають повідомлення та висловлюють свої наміри. «Наша мета зрозуміла: стати першими ракетками світу», — сказала Беа Гонсалес, яка зараз посідає друге місце разом зі своєю партнеркою Дельфіною Бреа. Нова команда Салазар — Ікардо, дві надзвичайно сильні спортсменки, які чудово доповнюють одна одну, також обіцяють вступити у боротьбу.
Ці три пари домінуватимуть у більшості турнірів, але поле залишається відкритим. З'являються нові команди, які прагнуть заявити про себе і вийти на новий рівень гри, такі як Вірджинія Рієра та Софія Араухо, а також пари, які нещодавно сформували Джемма Тріай — Клаудія Фернандес та Мартіта Ортега — Вероніка Вірседа після несподіваного розриву Тріай — Ортега, яке застало світ падлу зненацька.
04
Premier Padel: дім найкращих
2024 рік стане першим сезоном, коли Premier Padel стане єдиним туром, в якому візьмуть участь найкращі гравці світу. Захоплююче злиття Premier Padel та World Padel Tour означає єдиний та більш конкурентний ландшафт.
Ми хочемо розвивати спорт
Історична угода обіцяє підняти цей вид спорту. Єдиний світовий професійний тур буде фокусуватися на гравцях та екосистемі падлу, тим самим покращуючи загальний досвід як для вболівальників, так і для гравців. «Можливість зосередитися на одному міжнародному турі з меншою кількістю турнірів — це полегшення для гравців. Ми хочемо розвивати спорт», — сказав Але Галан в інтерв'ю Cadena SER.
05
Справді глобальний тур
Сезон 2024 року є історичним за своїм глобальним охопленням, адже в ньому буде проведено 25 турнірів у 18 країнах на п'яти континентах. Експансія на нові ринки, такі як Парагвай, Чилі та Кувейт, а також повернення на знакові місця, такі як Stade Roland-Garros та Foro Italico, знаменує собою зростання падлу, як глобального виду спорту. Ця міжнародна присутність не тільки відкриває гру для нових шанувальників, а й надає спортсменам платформу для демонстрації свого таланту на справді глобальному рівні. Повний календар можна знайти тут.
Оновлений Premier Padel tour також має нову турнірну та рейтингову систему з чотирма рівнями турнірів: Мейджор, Фінал, P1 та P2. Цей новий формат має на меті надати гравцям більше можливостей грати по всьому світу та забезпечити більш конкурентний рейтинг.
06
На сцену виходять нові таланти
Сезон 2024 року також важливий тим, що акцент робиться на вихованні молодих талантів та розширенні програм розвитку в усьому світі. Зі зростанням популярності падлу все більше ресурсів виділяється на молодіжні академії, виявлення талантів та ліги розвитку, спрямовані на виховання наступного покоління зірок.
Така увага до розвитку молоді забезпечує стійкість і конкурентоспроможність цього виду спорту, обіцяючи постійний приплив талантів, готових штурмувати професійну сцену. Інтеграція цих молодих гравців у професійний спорт додає динаміки змаганню.
07
Розширене висвітлення у ЗМІ та залучення вболівальників
Турнір транслюватиметься у 180 країнах світу, що охоплює понад 150 мільйонів домогосподарств. Таке значне збільшення охоплення не лише наближає змагання до вболівальників у всьому світі, але й залучає нову аудиторію. Цифровий слід падлу також зростає: соціальні медіа-платформи та онлайн-трансляції пропонують вболівальникам доступ за лаштунки та оновлення у реальному часі.
Коли розпочнеться прем'єрний сезон 2024 року?
Сезон 2024 року обіцяє стати знаковим роком, пропонуючи фанатам і новачкам видовище високого рівня. Очевидно, що майбутній сезон не тільки підніме спорт, але й подарує безпрецедентний азарт і розваги, починаючи з Riyadh P1, що стартував 26 лютого. Це ознаменує початок легендарного сезону падлу.
Де можна буде подивитися Premier Padel?
Red Bull TV транслюватиме всі матчі Premier Padel, починаючи з чвертьфіналу кожного турніру, що гарантує широкий доступ до матчів з найвищими ставками. Це партнерство змінює правила гри, роблячи падл доступним для широкої аудиторії та гарантуючи, що вболівальники по всьому світу зможуть стежити за своїми улюбленими гравцями та бути свідками азарту найкращих спортсменів у світі.
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