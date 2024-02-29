У чоловічому розряді буде напружена боротьба між трьома парами, які довели, що вони домінують на турнірі більше за інших:

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(які починають сезон як пара №1 у рейтингу), Агустін Тапіа — Артуро Коельо та Мартін Ді Ненно — Франко Ступачук. Тапіа і Коельо домінували в сезоні 2023 року, вигравши три з п'яти зіграних турнірів Premier Padel, тоді як Ді Ненно — Ступачук і Галан - Леброн виграли по одному.