Зірка РБ Лейпциг Хаві Сімонс.
© Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool
Футбол

Чому цей товариський матч особливий для РБ Лейпциг

Передсезонна підготовка РБ Лейпциг набирає обертів, а тренер Оле Вернер вже стикається з першим серйозним викликом — ключовим товариським матчем проти Аталанти. Дізнайся, що це означає.
Автор Том Гопкінс
Читати 4 хв.Published on

Частина історії

RB Leipzig vs Atalanta BC

RB Leipzig launch their 2025/26 season at home under new coach Ole Werner as they take on Atalanta BC, the formidable third-place team from last season’s Italy National Championship.

Деталі події

Резюме

  1. 1
    Після легких перемог Аталанта кидає Лейпцигу справжній виклик
  2. 2
    РБ Лейпциг готується до ключового випробування
  3. 3
    Чому РБ Лейпциг — Аталанта — це більше, ніж товариський матч
  4. 4
    Філософія Вернера в дії
Перед тим як 22 серпня ввечері РБ Лейпциг розпочне сезон Бундесліги 2025-2026 матчем проти Баварії, на команду чекає великий тиждень, оскільки підготовка починає набирати обертів. Третя гра у міжсезоння, проти Аталанти, — це більше, ніж просто черговий товариський поєдинок. Це перше серйозне випробування для команди з моменту приходу Оле Вернера на посаду головного тренера.
За останні пару тижнів РБ Лейпциг зіграв проти ФК Мойзельвіц та французької Тулузи, здобувши перемоги з рахунком 3:0 та 7:0 відповідно. Зважаючи на те, що суперник із Ліги 1 завершив минулий сезон на 10‑му місці, такий результат можна вважати чудовим стартом кампанії. Тепер РБ Лейпциг зустрінеться з Аталантою на Ред Булл Арені в суботу, 2 серпня, о 15:00 за центральноєвропейським часом (16:00 за київським).
01

Після легких перемог Аталанта кидає Лейпцигу справжній виклик

Ця гра є першим передсезонним матчем Аталанти, яка відмінно провела останні роки. Вигравши Лігу Європи в сезоні 2023-2024, команда брала участь у Лізі чемпіонів торік та посіла третє місце в Серії А. Саме тому вони можуть стати справжнім випробуванням для колективу Оле Вернера.
02

РБ Лейпциг готується до ключового випробування

Оле Вернер посміхається, одягнувши кепку та форму РБ Лейпциг.

Оле Вернер береться до роботи в РБ Лейпциг

© RB Leipzig

Цього літа, окрім призначення Вернера головним тренером, в обох клубах відбулися значні зміни у складах — як через відхід гравців, так і завдяки новим придбанням. В Італії Аталанта втратила найкращого бомбардира Серії А сезону 2024-2025 Матео Ретегі, який перейшов до Саудівської професійної ліги. Натомість клуб підписав Оділона Коссуну з Баєра (Леверкузен), щоб посилити оборону. Крім того, команду пов’язували з Жан-Філіпом Матетою з Крістал Пелес, однак атакувальника, якого шукали, в Аталанті досі не придбали.
Втім, більшість придбань Лейпцига виявилися вдалими. Півзахисник Артур Вермерен приєднався з мадридського Атлетіко після успішної оренди минулого сезону, Ян Діоманде перейшов із Леганеса, а Йоган Бакайоко, після виняткової кампанії в ПСВ (Ейндговен), зміцнив і без того широкий вибір форвардів.
З кількома новими гравцями та основним колективом, що залишився майже незмінним, матч проти Аталанти дає Вернеру цінну нагоду сформувати та оцінити свої атакувальні можливості напередодні відкриття сезону.
03

Чому РБ Лейпциг — Аталанта — це більше, ніж товариський матч

Зміни у складі, той факт, що Аталанта — найсерйозніший тест для Вернера на посаді тренера Лейпцига, а також високі очікування після невдалої минулої кампанії роблять матч цих вихідних значно більшим, ніж просто товариським поєдинком.
Вернер сам це визнав. Після тижня тренувань у Донауешингені, де за словами головного тренера Лейпцига, команда «працювала неймовірно важко». Він додав: «Ми вже доволі вправні на полі, але справжні випробування ще попереду. Завдяки товариському матчу з Аталантою ми матимемо чіткіше розуміння».
Хоча Аталанта стане менш сильною загрозою в атаці після втрати Ретегі, вона стабільно захищається вже кілька сезонів поспіль. Нову команду Юрича було важко зламати, і це стане викликом для оновленої атаки Лейпцига.
04

Філософія Вернера в дії

Лої Опенда з РБ Лейпциг.

Лої Опенда відіграватиме центральну роль в атаці Лейпцига

© Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Лої Опенда та Йоган Бакайоко відзначилися голами у матчі проти Тулузи минулого тижня, але Аталанта стане для них значно складнішим випробуванням. Важливо буде використати їхню швидкість на флангах проти команди, яка не вирізняється спритністю в обороні.
Це також буде вперше, коли фани Лейпцига побачать філософію Вернера в дії. Як команда буде налаштована проти зовсім іншого суперника? Чи опанують гравці нові атакувальні схеми? Чи будуть покращені вразливі місця в обороні, які ми бачили в минулому сезоні?
Саме тому суботній матч має таке значення. Вболівальники прагнуть побачити, як команда зможе діяти під тиском. Падіння на сьоме місце після виходу до Ліги чемпіонів у попередньому сезоні стало для відданих прихильників розчаруванням і сприймається як очевидний крок назад.
Хаві Сімонс з РБ Лейпциг тримає банку Red Bull.

Хаві Сімонс залишається ключовим гравцем у півзахисті Лейпцига

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Попри багатонадійні результати у двох перших передсезонних матчах, важливо продемонструвати прогрес і стійкість у грі проти Аталанти. Це не лише дасть Вернеру змогу оцінити нинішню форму команди, а й подарує фанам шанс зміцнити віру в неї напередодні нового сезону.
Без футболу Ліги чемпіонів, який би відволікав від сезону Бундесліги 2025-2026, у Вернера та його команди не так багато виправдань для поганого виступу. Хороша гра проти Аталанти на цих вихідних стане чудовим стартом для, сподіваємося, успішного року.
Налаштуйся на матч РБ Лейпциг — Аталанта о 16:00 в суботу в прямому ефірі Red Bull TV.

Футбол