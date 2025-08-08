Чому цей товариський матч особливий для РБ Лейпциг

Перед тим як 22 серпня ввечері РБ Лейпциг розпочне сезон Бундесліги 2025-2026 матчем проти Баварії, на команду чекає великий тиждень, оскільки підготовка починає набирати обертів. Третя гра у міжсезоння, проти Аталанти, — це більше, ніж просто черговий товариський поєдинок. Це перше серйозне випробування для команди з моменту приходу Оле Вернера на посаду головного тренера .

За останні пару тижнів РБ Лейпциг зіграв проти ФК Мойзельвіц та французької Тулузи, здобувши перемоги з рахунком 3:0 та 7:0 відповідно. Зважаючи на те, що суперник із Ліги 1 завершив минулий сезон на 10‑му місці, такий результат можна вважати чудовим стартом кампанії. Тепер РБ Лейпциг зустрінеться з Аталантою на Ред Булл Арені в суботу, 2 серпня, о 15:00 за центральноєвропейським часом (16:00 за київським).

01 Після легких перемог Аталанта кидає Лейпцигу справжній виклик

Ця гра є першим передсезонним матчем Аталанти, яка відмінно провела останні роки. Вигравши Лігу Європи в сезоні 2023-2024, команда брала участь у Лізі чемпіонів торік та посіла третє місце в Серії А. Саме тому вони можуть стати справжнім випробуванням для колективу Оле Вернера.

02 РБ Лейпциг готується до ключового випробування

Оле Вернер береться до роботи в РБ Лейпциг © RB Leipzig

Цього літа, окрім призначення Вернера головним тренером, в обох клубах відбулися значні зміни у складах — як через відхід гравців, так і завдяки новим придбанням. В Італії Аталанта втратила найкращого бомбардира Серії А сезону 2024-2025 Матео Ретегі, який перейшов до Саудівської професійної ліги. Натомість клуб підписав Оділона Коссуну з Баєра (Леверкузен), щоб посилити оборону. Крім того, команду пов’язували з Жан-Філіпом Матетою з Крістал Пелес, однак атакувальника, якого шукали, в Аталанті досі не придбали.

Втім, більшість придбань Лейпцига виявилися вдалими. Півзахисник Артур Вермерен приєднався з мадридського Атлетіко після успішної оренди минулого сезону, Ян Діоманде перейшов із Леганеса, а Йоган Бакайоко, після виняткової кампанії в ПСВ (Ейндговен), зміцнив і без того широкий вибір форвардів.

З кількома новими гравцями та основним колективом, що залишився майже незмінним, матч проти Аталанти дає Вернеру цінну нагоду сформувати та оцінити свої атакувальні можливості напередодні відкриття сезону.

03 Чому РБ Лейпциг — Аталанта — це більше, ніж товариський матч

Зміни у складі, той факт, що Аталанта — найсерйозніший тест для Вернера на посаді тренера Лейпцига, а також високі очікування після невдалої минулої кампанії роблять матч цих вихідних значно більшим, ніж просто товариським поєдинком.

Вернер сам це визнав. Після тижня тренувань у Донауешингені, де за словами головного тренера Лейпцига, команда «працювала неймовірно важко». Він додав: «Ми вже доволі вправні на полі, але справжні випробування ще попереду. Завдяки товариському матчу з Аталантою ми матимемо чіткіше розуміння».

Хоча Аталанта стане менш сильною загрозою в атаці після втрати Ретегі, вона стабільно захищається вже кілька сезонів поспіль. Нову команду Юрича було важко зламати, і це стане викликом для оновленої атаки Лейпцига.

04 Філософія Вернера в дії

Лої Опенда відіграватиме центральну роль в атаці Лейпцига © Thomas Eisenhuth/Red Bull Content Pool

Лої Опенда та Йоган Бакайоко відзначилися голами у матчі проти Тулузи минулого тижня, але Аталанта стане для них значно складнішим випробуванням. Важливо буде використати їхню швидкість на флангах проти команди, яка не вирізняється спритністю в обороні.

Це також буде вперше, коли фани Лейпцига побачать філософію Вернера в дії. Як команда буде налаштована проти зовсім іншого суперника? Чи опанують гравці нові атакувальні схеми? Чи будуть покращені вразливі місця в обороні, які ми бачили в минулому сезоні?

Саме тому суботній матч має таке значення. Вболівальники прагнуть побачити, як команда зможе діяти під тиском. Падіння на сьоме місце після виходу до Ліги чемпіонів у попередньому сезоні стало для відданих прихильників розчаруванням і сприймається як очевидний крок назад.

Хаві Сімонс залишається ключовим гравцем у півзахисті Лейпцига © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Попри багатонадійні результати у двох перших передсезонних матчах, важливо продемонструвати прогрес і стійкість у грі проти Аталанти. Це не лише дасть Вернеру змогу оцінити нинішню форму команди, а й подарує фанам шанс зміцнити віру в неї напередодні нового сезону.

Без футболу Ліги чемпіонів, який би відволікав від сезону Бундесліги 2025-2026, у Вернера та його команди не так багато виправдань для поганого виступу. Хороша гра проти Аталанти на цих вихідних стане чудовим стартом для, сподіваємося, успішного року.

Налаштуйся на матч РБ Лейпциг — Аталанта о 16:00 в суботу в прямому ефірі Red Bull TV .