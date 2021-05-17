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Red Bull Flick цього року буде ще крутішим. І ось чому
Нові особливі карти, запекла боротьба та футуристичний сюжет натякають, що 2021 — ідеальний час, щоб влітати на турнір.
Головний турнір з CS:GO у форматі 2х2 повернувся! Відкритий для гравців у всьому світі, Red Bull Flick збирає команди з 2 людей, що змагатимуться в онлайн-кваліфікаціях. Переможці кинуть виклик своїм кумирам в офіційному змаганні Pro-AM Red Bull Flick Invitational у Гельсінкі.
Цього року турнір чекає чимало змін, тому розповідаємо про основні причини, чому Red Bull Flick 2021 буде ще цікавішим, ніж зазвичай.
Нові карти
Гравці змагатимуться на нових кастомних мапах, створених спеціально для Red Bull Flick. Командам доведеться захоплювати точки, щоб домінувати над суперниками. Це CS: GO, але трохи не такий, до якого ти звик.
Тут буде і місто майбутнього, і таємні цифрові архіви, і багато неонових кольорів. Хочеш дізнатися про нові мапи більше? Заходь у спеціальний розділ на сторінці івенту.
Новий наратив
Готуйся до Red Bull Flick 2021
Усі знають, що на Red Bull Flick головне — це змагальний елемент. Але цього року змагання будуть ще мотивованими, адже за перемоги чи поразки гравці продовжують свій турнірний шлях зовсім по-різному.
Змагання починаються на планеті BU-11, причому кожна перемога наближає дуети до їхнього кінцевого пункту призначення, арени плей-офф на WI-nG: 5. Кожна подорож дуету починається на карті міського палацу, і переможці піднімуться нагору. А ті, хто програв, опускаються на рівень «Цифрові архіви», отримуючи останній шанс вибороти своє місце в історії. Вперше на Red Bull Flick будуть такі сюжетні елементи.
Високі ставки
Що ж отримують переможці? Відкритий для гравців у всьому світі, Red Bull Flick збирає команди з 2 людей, що змагатимуться в онлайн-кваліфікаціях. Переможці кинуть виклик своїм кумирам в офіційному змаганні Pro-AM Red Bull Flick Invitational у Гельсінкі. Але це не все.
Якщо ваш дует домінує у змаганнях і претендує на перемогу в Гельсінкі, твій аватар буде вшановано на картах Red Bull для такої собі цифрової вічності. Існує також призовий фонд для у 50 000 євро! Непогано, правда?
Участь у Red Bull Flick також дає цінний досвід, а формат pro-am заохочує новачків демонструвати свої таланти проти професійних гравців CS: GO. Під час турніру ти також виграєш очки Faceit, які можна обміняти за цифрові та фізичні предмети. Очки можна заробити, добре виступаючи в національних та міжнародних кваліфікаціях, тому не забудь попрактикуватися через Red Bull Flick Community Hub, щоб розвинути свої знання карт! У центрі є рейтингова драбина, яка скидається щомісяця. У цей момент розподіляються бали Faceit.
Як взяти участь?
Українці можуть брати участь у 3 етапах відбору, один з них пройшов 25 квітня. Лишилося ще 2:
- 17 Липня – Регіональна кваліфікація №2
- Вересень-жовтень – Український відбір
Усі три етапи рівнозначні, і ти можеш перевірити сили у кожному (можна брати участь повторно, якщо першого разу не пощастило). У регіональних іграх окрім України також беруть участь Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія та інші країни. А в останньому — українському етапі — ти змагаєшся тільки з українцями, тож шансів перемогти більше.
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