Red Bull Flick цього року буде ще крутішим. І ось чому

Частина історії Red Bull Flick Дивись календар події

Головний турнір з CS:GO у форматі 2х2 повернувся! Відкритий для гравців у всьому світі, Red Bull Flick збирає команди з 2 людей, що змагатимуться в онлайн-кваліфікаціях. Переможці кинуть виклик своїм кумирам в офіційному змаганні Pro-AM Red Bull Flick Invitational у Гельсінкі.

Цього року турнір чекає чимало змін, тому розповідаємо про основні причини, чому Red Bull Flick 2021 буде ще цікавішим, ніж зазвичай.

Нові карти

Рівень City Palace © Red Bull

Гравці змагатимуться на нових кастомних мапах, створених спеціально для Red Bull Flick. Командам доведеться захоплювати точки, щоб домінувати над суперниками. Це CS: GO, але трохи не такий, до якого ти звик.

Тут буде і місто майбутнього, і таємні цифрові архіви, і багато неонових кольорів. Хочеш дізнатися про нові мапи більше? Заходь у спеціальний розділ на сторінці івенту.

Новий наратив

Готуйся до Red Bull Flick 2021

Усі знають, що на Red Bull Flick головне — це змагальний елемент. Але цього року змагання будуть ще мотивованими, адже за перемоги чи поразки гравці продовжують свій турнірний шлях зовсім по-різному.

Змагання починаються на планеті BU-11, причому кожна перемога наближає дуети до їхнього кінцевого пункту призначення, арени плей-офф на WI-nG: 5. Кожна подорож дуету починається на карті міського палацу, і переможці піднімуться нагору. А ті, хто програв, опускаються на рівень «Цифрові архіви», отримуючи останній шанс вибороти своє місце в історії. Вперше на Red Bull Flick будуть такі сюжетні елементи.

Високі ставки

Що ж отримують переможці? Відкритий для гравців у всьому світі, Red Bull Flick збирає команди з 2 людей, що змагатимуться в онлайн-кваліфікаціях. Переможці кинуть виклик своїм кумирам в офіційному змаганні Pro-AM Red Bull Flick Invitational у Гельсінкі. Але це не все.

Якщо ваш дует домінує у змаганнях і претендує на перемогу в Гельсінкі, твій аватар буде вшановано на картах Red Bull для такої собі цифрової вічності. Існує також призовий фонд для у 50 000 євро ! Непогано, правда?

Участь у Red Bull Flick також дає цінний досвід, а формат pro-am заохочує новачків демонструвати свої таланти проти професійних гравців CS: GO. Під час турніру ти також виграєш очки Faceit, які можна обміняти за цифрові та фізичні предмети. Очки можна заробити, добре виступаючи в національних та міжнародних кваліфікаціях, тому не забудь попрактикуватися через Red Bull Flick Community Hub, щоб розвинути свої знання карт! У центрі є рейтингова драбина, яка скидається щомісяця. У цей момент розподіляються бали Faceit.

Як взяти участь?

В кінці Red Bull Flick профі зустрічаються з аматорами © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Українці можуть брати участь у 3 етапах відбору, один з них пройшов 25 квітня. Лишилося ще 2:

17 Липня – Регіональна кваліфікація №2

Вересень-жовтень – Український відбір

Усі три етапи рівнозначні, і ти можеш перевірити сили у кожному (можна брати участь повторно, якщо першого разу не пощастило). У регіональних іграх окрім України також беруть участь Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія та інші країни. А в останньому — українському етапі — ти змагаєшся тільки з українцями, тож шансів перемогти більше.

Знаходь свого тіммейта та реєструйся за посиланням зараз!

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