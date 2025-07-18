Чому падл став новою пристрастю топових атлетів у різних видах спорту

Що спільного між чемпіоном Формули-1 Максом Ферстаппеном, зіркою MotoGP™ Педро Акостою та футбольною легендою Неймаром-молодшим? Усі вони захопилися падлом — популярним ракетковим видом спорту. Падл стрімко набирає світової популярності: багато людей обирає його завдяки користі для здоров’я та фізичної форми. Його легко опанувати, а яскрава динаміка гри миттєво приваблює новачків. Хоч дехто й вважає падл лише черговим фітнес-трендом, він поступово стає невіддільною частиною тренувань професійних атлетів. Водночас гравці-аматори теж можуть отримати всі переваги від занять падлом.

01 Падл ідеально підходить високопродуктивним спортсменам

Запитай будь-якого елітного спортсмена, що він цінує у своїх тренуваннях, і ти почуєш три речі: функціональність, відновлення та задоволення. Падл охоплює всі три пункти.

Хоча на вищих рівнях падл може бути надзвичайно швидким, зазвичай його вважають видом спорту з невеликим навантаженням. У ньому немає забігів на довгі дистанції, контактів із суперниками чи партнерами по команді, а також різких рухів, що перевантажують суглоби. Завдяки невеликому розміру поля більшість дій відбувається на обмеженому просторі, а ризик травм суттєво нижчий, ніж в інших видах спорту. Це особливо важливо для професійних атлетів, які повинні зберігати здоров’я за будь-яку ціну — зокрема під час міжсезоння.

Крім того, падл розвиває роботу ніг, просторове мислення та навички швидкого ухвалення рішень — усе це стане в пригоді в будь-якому виді спорту. На відміну від тенісу, який часто потребує років тренувань і технічної підготовки, щоб почуватися впевнено на корті, падл неймовірно дружній до початківців. Як каже провідний гравець Алехандро Ґалан : «Я вважаю, що це прекрасний, дуже соціальний та елегантний вид спорту. Теніс завжди був елегантним, але падл додав деякі унікальні елементи, що зробило його більш видовищним і веселим».

Маттео Берреттіні випробував свої навички на Premier Padel Miami P1 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Зірка тенісу Маттео Берреттіні , безумовно, є тією людиною, яка може підтвердити та зрозуміти відмінності, про які говорить Ґалан. Вони обидва були на турнірі Premier Padel Miami P1.

Відчуття швидкого прогресу в поєднанні з довгостроковим викликом особливо приваблює спортсменів, які живуть змаганнями — навіть тоді, коли вони мають відпочивати.

02 Великі імена, ще більший вплив

Коли провідні спортсмени пробують щось нове, усі звертають на це увагу, і відомі імена, що приходять у падл, спонукають мільйони людей спробувати його.

Чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен — один з найвідоміших водіїв, які відкрили для себе падл. Його не раз бачили на корті під час гоночних вік-ендів або у вільний від заїздів час — часто у грі з напарником по команді Юкі Цунодою . Для таких спортсменів, як пілоти Формули-1, які постійно тренують точність і концентрацію, падл — чудовий спосіб підтримувати форму в розслабленішій атмосфері.

Сенсація MotoGP™ Педро Акоста регулярно грає в падл, приносячи свій безстрашний стиль і шалену реакцію на корт. А олімпійський чемпіон зі стрибків у висоту Мутаз Баршим долучається до гри, використовуючи свої виняткові фізичні якості, щоб отримати задоволення в компанії інших атлетів.

Однак падл-лихоманка не обмежується лише Ферстаппеном, Цунодою, Акостою чи Баршимом. Легенда футболу Неймар-молодший є одним із найпомітніших амбасадорів падлу. Він часто організовує матчі з друзями та колегами-професіоналами, а мільйони фанатів уже бачили, як бразильська зірка демонструє вміння на корті.

Для цих атлетів світового класу падл перетворився з хобі на пристрасть, спільний ритуал і спосіб розширення спільноти шанувальників.

Тренування у вільний час, яке не здається обтяжливим

Відновлення — ключовий елемент у підготовці кожного професійного спортсмена. Та знайти активність, яка справді допомагає відновити і тіло, і розум, буває непросто. Саме тут падл розкриває свої переваги.

На відміну від часто монотонних тренувань або виснажливого кардіо, падл пропонує різноманітні рухи, живе спілкування та здорову частку змагання. Він активізує м’язи й тренує реакцію, не спричиняючи виснаження, притаманного силовим видам спорту чи інтенсивним заняттям, таким як біг, велоспорт або фітнес. Оскільки матчі зазвичай грають у парах, фізичне навантаження залишається помірним, а гра сприяє розвитку командної роботи й комунікації.

Парний формат і невеликий корт роблять падл ідеальною грою для дозвілля © Premier Padel/Red Bull Content Pool Падл вимагає командної роботи та комунікації © Premier Padel/Red Bull Content Pool

З ментального погляду падл — це відпочинок у чистому вигляді. Легка структура робить цей спорт звичним для профі й водночас доступним для тих, хто хоче просто розслабитися. Тут не квапить таймер, ніхто не женеться за показниками та немає потреби контролювати кожну дрібницю.

Ці особливості роблять падл веселим і захопливим заняттям для міжсезоння або між тренуваннями. Це приємно, корисно для тіла та забезпечує справжнє ментальне перезавантаження.

03 Нестримний соціальний рух

Спортсмени є обличчями зростання популярності падлу, але реакція та ентузіазм їхніх шанувальників виводить цю популярність на інший рівень. Фото гри Ферстаппена і Цуноди викликають неабиякий інтерес, а пости Неймара-молодшого про падл часто набирають не менше лайків, ніж його футбольні хайлайти. Ці моменти створюють інтригу і дають вболівальникам свіжий погляд на їхніх кумирів, знайомлячи їх з новим видом спорту.

Не лише спортсмени люблять падл. Daddy Yankee взяв участь у Miami P1 © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ефект натхнення тут справді потужний. Коли спостерігаєш, як суперзірка переходить зі свого основного виду спорту на майданчик для падлу, гра здається ближчою й зрозумілішою. А для виду спорту, якому ще бракує популярності й визнання, така увага — це міцна основа для подальшого розвитку.

04 Більше, ніж просто тренд

Беа Гонсалес під час OOREDOO Qatar Major © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Падл набирає популярності, яка вже виходить за межі слави переможців Premier Padel , таких як Алехандро Ґалан , Хуан Леброн або Беа Гонсалес . Цей вид спорту, започаткований атлетами з різних дисциплін, нині стає частиною ширшого культурного зсуву в бік соціальних і доступних напрямів, що легко вписуються навіть у найщільніший графік. Завдяки короткій тривалості матчів, компактному корту та низькому початковому порогу, падл чудово відповідає сучасному способу життя. А підтримка з боку спортсменів лише підсилює його статус.

Коли люди бачать, що професіонали з багатьох видів спорту насолоджуються однією і тією ж активністю, це дає зрозуміти: падл — це не тільки для майстрів ракетки або колишніх тенісистів. Це для всіх.

Популярність падлу зростає завдяки знаменитостям © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Те, що колись було нішевою розвагою на іспанських курортах, сьогодні стало частиною щоденної рутини деяких із найвідоміших спортсменів світу. Вони показують: якою б сильною не була їхня відданість головній справі, у щоденному житті завжди знаходиться місце для падлу.

Оскільки падл продовжує розвиватися, його майбутнє може залежати не лише від будівництва кортів і проведення турнірів, але й від спортсменів зі всього світу, які невимушено та пристрасно його популяризують.