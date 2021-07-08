Red Bull Art of Motion
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Фріранінг

Кілька причин подивитися стрім Red Bull Art of Motion

Вмикай Red Bull TV 10 липня, щоб побачити трюки найкращих фріранерів планети наживо.
Автор Гриша Штерн
Опубліковано
Нарешті дочекалися: фінал Red Bull Art of Motion пройде вже цієї суботи, 10 липня. Для всіх, хто бере участь у контесті, це був довгий шлях. Щоб потрапити у фінал, необхідно було пройти онлайн-кваліфікацію: зняти відео і завантажити його онлайн. За її підсумками було визначено 12 трейсерів-фіналістів. Також до фіналу без відбіркового етапу потрапили три переможці чоловічого заліку Red Bull Art of Motion 2019, який проходив у Італії.
Паркур · 1 хв
Згадуємо переможну пробіжку Олександра Тітаренка
Для нас це також особливе змагання, бо в ньому вже перемагав українець Олександр Тітаренко. Цього року він не повернеться на турнір через травму, тож в інших крутих атлетів з'явиться шанс на головний приз. А ось кілька важливих причин дивитися стрім 10 липня за посиланням 🔥

Причина 1. Ефектні декорації

Фріранінг · 2 хв
10 днів до Red Bull Art of Motion 2021
Усі відео з Red Bull Art of Motion виглядають як кадри з ідеального літнього блокбастера. Це і не дивно: Red Bull Art of Motion та Греція — відмінне поєднання. Після 7 успішних змагань на острові Санторині, головний фріран-конкурс знову пройде у Греції. Але 2021 року спортсмени зберуться у новому, незвичному місці — порту Мікролімано у Піреї.

Причина 2. Фріранери з усього світу

10 липня за корону Red Bull Art of Motion 2021 битимуться 18 спортсменів з усього світу: 3 фіналісти Red Bull Art of Motion 2019, дванадцять спортсменів, відібраних на онлайн-етапі (6 чоловіків і 6 жінок), а також 3 фріран-атлета, які пройшли офлайн-відбір.
Фріранінг · 3 хв
Дивись переможний виступ на Red Bull Art of Motion 2019
Серед спортсменів будуть дуже цікаві персонажі. Наприклад, Діді Алаві, чиє життя змінилося завдяки контесту. Історію як у Діді можна побачити хіба що в кіно. Він ріс у багатодітній родині у Марокко. А пізніше йому вдалося отримати робочу візу в Данії, де він працював тренером з паркуру у школі розвитку талантів Оллерап. На Red Bull Art of Motion 2019 він чимало ризикував, але це дозволило йому зайняти першу сходинку п'єдесталу, а також взяти best trick номінацію. Зараз Діді живе у Лос-Анджелесі. Ось хто дійсно знає, що меж не існує.

Причина 3. Трюки (дякую, кеп)

Фріранінг · 4 хв
Грецький фріран з Дімітрісом Кірсанідісом
Насправді, цей пункт міг бути причиною №1. На змаганнях збираються усі вершки фрірану: і визнані профі, і зухвалі новачки. Кожен з них має свій стиль. Наприклад, в арсеналі Лілу Руель приголомшливий арсенал трюків, стрибків і «переходів». Також вона використовує багато елементів трікінгу. А от головна фішка Крістіана Ковалевського з Польщі — стрибки на турнікових конструкціях. Цікаво буде подивитися, що вони підготували для особливого ландшафту Мікроліману. До речі, про нього...

Причина 4. Особливі умови

Грецький трейсер Димитріс Кірсанідіс під час попередньої зйомки Red Bull Art of Motion в Афінах, Греція, 3 квітня 2021 року.
Фріран на яхтах? Легко
© Alex Grymanis/Red Bull Content Pool
Окрім усього зазначеного, цього року атлети змагатимуться у фіналі на абсолютно унікальному споті, розташованому в морі на палубах двох прекрасних вітрильних яхт. Це перша подібна локація в історії Red Bull Art of Motion. Видовищність гарантована!

Причина 5. Нові таланти

Ми вже згадали про масштабний збір онлайн-заявок з усієї планети. Описи будуть зайвими. Краще подивитися головні моменти з онлайн-заявок:
Фріранінг · 3 хв
Найкраще з онлайн-заявок в 2021
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