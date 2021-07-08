Кілька причин подивитися стрім Red Bull Art of Motion

Нарешті дочекалися: фінал Red Bull Art of Motion пройде вже цієї суботи, 10 липня. Для всіх, хто бере участь у контесті, це був довгий шлях. Щоб потрапити у фінал, необхідно було пройти онлайн-кваліфікацію: зняти відео і завантажити його онлайн. За її підсумками було визначено 12 трейсерів-фіналістів. Також до фіналу без відбіркового етапу потрапили три переможці чоловічого заліку Red Bull Art of Motion 2019, який проходив у Італії.

Згадуємо переможну пробіжку Олександра Тітаренка

Для нас це також особливе змагання, бо в ньому вже перемагав українець Олександр Тітаренко. Цього року він не повернеться на турнір через травму, тож в інших крутих атлетів з'явиться шанс на головний приз. А ось кілька важливих причин дивитися стрім 10 липня за посиланням 🔥

Причина 1. Ефектні декорації

10 днів до Red Bull Art of Motion 2021

Усі відео з Red Bull Art of Motion виглядають як кадри з ідеального літнього блокбастера. Це і не дивно: Red Bull Art of Motion та Греція — відмінне поєднання. Після 7 успішних змагань на острові Санторині, головний фріран-конкурс знову пройде у Греції. Але 2021 року спортсмени зберуться у новому, незвичному місці — порту Мікролімано у Піреї.

Причина 2. Фріранери з усього світу

10 липня за корону Red Bull Art of Motion 2021 битимуться 18 спортсменів з усього світу: 3 фіналісти Red Bull Art of Motion 2019, дванадцять спортсменів, відібраних на онлайн-етапі (6 чоловіків і 6 жінок), а також 3 фріран-атлета, які пройшли офлайн-відбір.

Дивись переможний виступ на Red Bull Art of Motion 2019

Серед спортсменів будуть дуже цікаві персонажі. Наприклад, Діді Алаві, чиє життя змінилося завдяки контесту. Історію як у Діді можна побачити хіба що в кіно. Він ріс у багатодітній родині у Марокко. А пізніше йому вдалося отримати робочу візу в Данії, де він працював тренером з паркуру у школі розвитку талантів Оллерап. На Red Bull Art of Motion 2019 він чимало ризикував, але це дозволило йому зайняти першу сходинку п'єдесталу, а також взяти best trick номінацію. Зараз Діді живе у Лос-Анджелесі. Ось хто дійсно знає, що меж не існує.

Причина 3. Трюки (дякую, кеп)

Грецький фріран з Дімітрісом Кірсанідісом

Насправді, цей пункт міг бути причиною №1. На змаганнях збираються усі вершки фрірану: і визнані профі, і зухвалі новачки. Кожен з них має свій стиль. Наприклад, в арсеналі Лілу Руель приголомшливий арсенал трюків, стрибків і «переходів». Також вона використовує багато елементів трікінгу. А от головна фішка Крістіана Ковалевського з Польщі — стрибки на турнікових конструкціях. Цікаво буде подивитися, що вони підготували для особливого ландшафту Мікроліману. До речі, про нього...

Причина 4. Особливі умови

Фріран на яхтах? Легко © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Окрім усього зазначеного, цього року атлети змагатимуться у фіналі на абсолютно унікальному споті, розташованому в морі на палубах двох прекрасних вітрильних яхт. Це перша подібна локація в історії Red Bull Art of Motion. Видовищність гарантована!

Причина 5. Нові таланти

Ми вже згадали про масштабний збір онлайн-заявок з усієї планети. Описи будуть зайвими. Краще подивитися головні моменти з онлайн-заявок:

Найкраще з онлайн-заявок в 2021

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