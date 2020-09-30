Лід Африки: про що Уілл Гедд дізнався на вершині Кіліманджаро

Повернувшись з експедиції на африканську гору Кіліманджаро, Уілл Гедд ділиться набутим досвідом.

«Лід в Африці» звучить так само неймовірно, як «пальми на Північному полюсі». Проте найвища точка Африки, гора Кіліманджаро, відома своїми приголомшливими льодовиками. Під час першої поїздки на Кіліманджаро у 2014 році мені вдалося піднятися на дикий африканський лід і побачити найфантастичніші льодоутворення, які я коли-небудь бачив. Однак було очевидно, що площа льодовиків швидко зменшується. Фотограф Крістіан Понделла закарбував льодовики і показав їх усьому світу, але у той же час стало зрозуміло, що льоду на найвищій точці Африки стає менше.

Протягом років після тієї поїздки фотографії Крістіана не давали мені спокою. Чи лежить там ще лід? Чи можемо ми здійснити сходження по маршруту, прокладеному 30 років тому моїм кумиром Райнхольдом Месснером?

Крижані піки африканської вершини © Christian Pondella

Ми просто зобов'язані були повернутися

У 2020 році я хотів подивитися, як змінилися льодовики за відносно короткий проміжок часу, а також зрозуміти, як і чому відбуваються ці зміни. Професор Дуг Харді вивчає клімат на Кіліманджаро більше 30 років, і йому була потрібна допомога з заміною приладів, встановлених на вершині гори. Дуг приєднався до нас у цій експедиції. Завдяки йому ми поглибили знання, а також допомогли йому з приладами.

Вершина Кіліманджаро у 2014 і 2020 роках © Christian Pondella

Коли у лютому цього року ми з командою місцевих танзанійців досягли вершини Кіліманджаро, стало зрозуміло: мінімум половина льоду, по якому ми піднімалися у 2014 році, просто зникла. Ми вважаємо, що льодовики вічні, однак те, що я побачив, було схоже на повернення у знайомий район у якому за шість років зникла половина будинків, а інша розвалюється на очах.

Я припускав, що це пов'язано з нагріванням планети. Але під час заміни модулів пам'яті на приладах і спільних посиденьок з командою у наметах Дуг докладно розповідав мені, що система утворення льодовиків дуже складна і у ній має підтримуватися баланс. Це не швидкий і не прямолінійний процес. Клімат у цілому змінюється, це розуміє і народ масаї, що живе на танзанійських рівнинах, і мої провідники на вершині Кіліманджаро.

Уілл Гедд і Дуг Харді на вершині Кіліманджаро у 2020 році © Christian Pondella

Я допомагав вченим, що вивчають льодовики у моїх рідних гірських хребтах у Канмор, а також брав участь у роботах під Гренландским крижаним щитом . Льодовики у цих місцях більші за площею, тому зміни помітні, але не так б'ють по очах. На Кіліманджаро ж проблема настільки очевидна, що ситуація буквально довела мене до сліз. Ми провели прекрасний день з нашою командою танзанійців, насолоджуючись льодолазанням, але я переймався питанням, чи не будуть вони останніми з місцевих, хто піднявся на свої рідні льодовики?

Will Gadd teaches porters to ice climb on Mount Kilimanjaro © Christian Pondella 01 / 03

Під час експедиції, коли ми, задихаючись, дерлися, досліджували покрив і працювали разом, розмови за вечерею часто зводилися до одного питання: що робити зі змінами, які ми спостерігаємо як у Танзанії, так і в Канаді? Здавалось безглуздим підніматися на невеликі льодовики Кіліманджаро, коли ми бачимо проблему загальносвітового масштабу. Але як це змінити? І що змінити?

Не буду робити вигляд, що у мене є відповіді на всі питання, але думаю: розуміння проблеми — перший крок до її вирішення.

На параплані біля вершини Кіліманджаро © Christian Pondella

Коли я злетів з Кіліманджаро на параплані на сонячних батареях і повернувся, щоб, можливо, в останній раз поглянути на її льодовики, я дав собі обіцянку домогтися хоча б чогось — нехай я не знайду рішення повністю, але зроблю для цього хоч щось. Will Gadd Ice Climbing

Роздуми після експедиції

Незабаром після експедиції у світі припинилися майже всі поїздки, через що мій внесок у вуглецевий слід значно скоротився. Завжди є позитивні моменти, навіть у дуже важкій ситуації. Крім того, у будні дні я вирішив не їсти м'ясо. Насправді це не так уже й важко, але допомагає скоротити витрати води та енергії. Я менше користуюся автомобілем, і хоча спочатку був обмежений у пересуванні, як і багато хто з нас, тепер в основному подорожую у межах свого регіону. Цього року моє споживання вуглецю скоротиться приблизно на 60% у порівнянні з минулим роком, тому що я менше подорожую, більше використовую поновлюване паливо, їм менше м'яса, їжджу на більш економічному автомобілі (сподіваюся, до 2021 року пересісти на електромобіль) і постійно шукаю відповідь на питання: «Що ще я можу зробити?»

Як і раніше, я буду іноді літати літаком, але коли дивлюся на фотографії льодовиків Кіліманджаро, можу чесно сказати, що завдяки ним, танзанійцям, Дугу і фотографіям Крістіана моє життя змінилося.

Ми повинні змінювати звичний стиль життя. Результати роботи Дуга дозволяють припустити, що лід на Кіліманджаро формується набагато швидше, ніж вважалося раніше. Невеликі зміни можуть привести до того, що лід почне формуватися заново. І ця іскорка надії дуже важлива. Як спортсмену, мені потрібно ставити цілі (наприклад, скоротити своє споживання вуглецю на 50% і досягти нульового балансу викидів до 2030 року), але надія — це паливо, яке горить найсильніше. Зараз здається, що реальні зміни на планеті можливі, і я хочу бути частиною цього процесу. Можливо, у 2022 році Дугу потрібно буде міняти модулі пам'яті, і ми вирушимо для цього через Атлантику... Зміни можуть бути руйнівними або вивести процес на новий рівень, і я сподіваюся, ми виберемо друге. І будемо більше лазити по льодах.

Ми усі чули про глобальне потепління і зміну клімату, але все не так просто. Мова зовсім не про теплу погоду.

Дивись документальний фільм про експедицію Уілла Гедді на вершину Кіліманджаро:

The Last Ascent