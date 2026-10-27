Хто домінував на сцені Світового фіналу Red Bull Dance Your Style 2026?

Після видань у містах, зокрема Парижі, Йоганнесбурзі, Франкфурті, Мумбаї та Лос-Анджелесі, Світовий фінал Red Bull Dance Your Style уперше дістався Цюриха й подарував ніч, яку варто запам'ятати. Перед 7500 фанатами в Hallenstadion французький хіп-хоп-танцівник Willis уперше здобув світовий титул, коли 16 найкращих танцівників світу зійшлися віч-на-віч у святі вуличного танцю.

Як завжди на Red Bull Dance Your Style, не було жодних суддів, які вирішували б, хто здобуде корону у Швейцарії. Натомість саме аудиторія обирала свого чемпіона. На цьогорічному виданні свій голос могли подати навіть фанати вдома: ті, хто дивився трансляцію, могли голосувати в реальному часі. Від чвертьфіналів їхні голоси становили 20% від загальної кількості, а величезний натовп у Hallenstadion склав решту 80% голосів.

Ось як Willis завоював легіон фанатів і протанцював свій шлях до слави у Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style 2026.

Willis позує з кубком Red Bull Dance Your Style © Little Shao/Red Bull Content Pool Capjay пройшов аж до чвертьфіналу © Little Shao/Red Bull Content Pool Зрештою, Xelyna поступилася Yoon Ji © Romina Amato/Red Bull Content Pool Willis підкорив публіку на стадіоні Hallenstadion © Fabio Piva / Red Bull Content Pool Yoon Ji продемонструвала найкращі рухи стилю вакінг © Little Shao/Red Bull Content Pool Поєдинок Candyman проти Lil Syd змусив публіку підвестися з місць © Little Shao/Red Bull Content Pool Willis не зміг стримати емоцій після перемоги © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01 Як Willis виграв Світовий фінал Red Bull Dance Your Style

Наймолодший учасник Світового фіналу — лише у 16 років — Willis не виявив жодних ознак нервів, долаючи суперників. Здолавши Limpopo Boy із Південної Африки, він у чвертьфіналах пробився повз американця Capjay, перш ніж узяти гору над Lockerzee з Південної Кореї.

По інший бік сітки Yoon Ji з Південної Кореї показувала саме те, чому вона тріумфувала у своєму національному фіналі. Ваакерка вразила, пробившись повз японську танцівницю Chaa та іспанку Xelyna. У півфіналах вона зіткнулася з улюбленицею господарів Stalamuerte, одним із восьми міжнародних вайлдкардів. Попри те що вона зіткнулася з одним із найвизнаніших хіп-хоп-фристайлерів Швейцарії, вона підкорила натовп і заслужила своє місце у фіналі.

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Фінальний баттл подарував незабутнє протистояння, коли хіп-хоп зійшовся з ваакінгом. Зрештою саме Willis вразив аудиторію й забезпечив собі престижний титул, увінчавши пам'ятний сезон, що охопив 167 подій по всьому світу.

02 Що ще відбулося у Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style

Поки баттли були в центрі уваги, Світовий фінал Red Bull Dance Your Style також представив одні з найбільших імен у світі танцю. Серед них — особливий виступ французького танцівника й хореографа Sadeck за участю олстарів Red Bull MT Pop і Poppin’C.

Відомий видовищними груповими хореографіями з парасольками, які раніше ставали вірусними в соцмережах, номер Sadeck подарував аудиторії разючий візуальний досвід на перетині вуличного танцю й театральної постановки.

Ще до грандіозного фіналу Цюрих був цілковито зосереджений на танці. 21 і 22 жовтня 60 танцівників з усього світу змагалися у двох пре-фіналах на майданчику Schiffbau, борючись за одне з восьми місць, що лишалися, у Світовому фіналі.

Вісім національних чемпіонів, які пройшли крізь пре-фінали:

Sharay : Колумбія — фристайл

Happyfeet : Нова Зеландія — хіп-хоп / фристайл

Yoon Ji : Південна Корея — ваакінг

Slayer : Велика Британія — попінг / сучасний танець

Lil Syd : Австрія — хіп-хоп

Hector : Данія — хіп-хоп

Willis : Франція — хіп-хоп

Ringo Winbee : Японія — попінг

Голосування на Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style 2026 у Цюріху © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Вони приєдналися до восьми міжнародних вайлдкардів : Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa та Chaa.

03 Переглянь ще раз Світовий фінал Red Bull Dance Your Style 2026

Повний повтор Світового фіналу Red Bull Dance Your Style Цюрих ти можеш подивитися у відео нижче.

Світовий фінал Red Bull Dance Your Style 2026 Танцюристи з усього світу виходять на сцену для останнього поєдинку, а глядачі вирішують, хто здобуде перемогу.