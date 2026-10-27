Willis святкує з трофеєм після перемоги у світовому фіналі Red Bull Dance Your Style 2026 року в Цюріху, Швейцарія.
© Little Shao
Танець

Хто домінував на сцені Світового фіналу Red Bull Dance Your Style 2026?

Найкращі вуличні танцівники світу зійшлися віч-на-віч у Цюриху, і французький хіп-хоп-танцівник Willis здобув титул Світового фіналу Red Bull Dance Your Style 2026, наелектризувавши переповнений зал.
Автор ФраҐю Мозер
Читати 3 хв.Published on

Частина історії

Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style – це міжнародний конкурс танців різних стилів. У чому головна особливість? Переможця обирає публіка, голосуючи за своїх улюблених танцюристів.

4 Зупинки

Світовий фінал Red Bull Dance Your Style у Цюріху

24 жовтня 2026 року у Швейцарії відбудеться світовий фінал Red Bull Dance Your Style. Після Мумбаї та Лос-Анджелеса Red Bull Dance Your Style розбурхає Hallenstadion у Цюріху.

Schweiz

Резюме

  1. 1
    Як Willis виграв Світовий фінал Red Bull Dance Your Style
  2. 2
    Що ще відбулося у Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style
  3. 3
    Переглянь ще раз Світовий фінал Red Bull Dance Your Style 2026
Після видань у містах, зокрема Парижі, Йоганнесбурзі, Франкфурті, Мумбаї та Лос-Анджелесі, Світовий фінал Red Bull Dance Your Style уперше дістався Цюриха й подарував ніч, яку варто запам'ятати. Перед 7500 фанатами в Hallenstadion французький хіп-хоп-танцівник Willis уперше здобув світовий титул, коли 16 найкращих танцівників світу зійшлися віч-на-віч у святі вуличного танцю.
Як завжди на Red Bull Dance Your Style, не було жодних суддів, які вирішували б, хто здобуде корону у Швейцарії. Натомість саме аудиторія обирала свого чемпіона. На цьогорічному виданні свій голос могли подати навіть фанати вдома: ті, хто дивився трансляцію, могли голосувати в реальному часі. Від чвертьфіналів їхні голоси становили 20% від загальної кількості, а величезний натовп у Hallenstadion склав решту 80% голосів.
Ось як Willis завоював легіон фанатів і протанцював свій шлях до слави у Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style 2026.
Французький танцюрист Willis позує з трофеєм Red Bull Dance Your Style.

Willis позує з кубком Red Bull Dance Your Style

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Capjay із США на світовому фіналі Red Bull Dance Your Style у Цюріху, Швейцарія, 24 жовтня 2026 року.

Capjay пройшов аж до чвертьфіналу

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Xelyna з Іспанії виступає на світовому фіналі Red Bull Dance Your Style у «Халленштадіоні» в Цюріху, Швейцарія, 24 жовтня 2026 року.

Зрештою, Xelyna поступилася Yoon Ji

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Willis виступає на світовому фіналі Red Bull Dance Your Style у Цюріху, Швейцарія, 24 жовтня 2026 року

Willis підкорив публіку на стадіоні Hallenstadion

© Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Yoon Ji продемонструвала найкращі рухи стилю вакінг

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Поєдинок Candyman проти Lil Syd змусив публіку підвестися з місць

© Little Shao/Red Bull Content Pool

Willis не зміг стримати емоцій після перемоги

© Fabio Piva/Red Bull Content Pool

01

Як Willis виграв Світовий фінал Red Bull Dance Your Style

Наймолодший учасник Світового фіналу — лише у 16 років — Willis не виявив жодних ознак нервів, долаючи суперників. Здолавши Limpopo Boy із Південної Африки, він у чвертьфіналах пробився повз американця Capjay, перш ніж узяти гору над Lockerzee з Південної Кореї.
По інший бік сітки Yoon Ji з Південної Кореї показувала саме те, чому вона тріумфувала у своєму національному фіналі. Ваакерка вразила, пробившись повз японську танцівницю Chaa та іспанку Xelyna. У півфіналах вона зіткнулася з улюбленицею господарів Stalamuerte, одним із восьми міжнародних вайлдкардів. Попри те що вона зіткнулася з одним із найвизнаніших хіп-хоп-фристайлерів Швейцарії, вона підкорила натовп і заслужила своє місце у фіналі.

Оригінальний Red Bull

Енергетичний напій Red Bull

Дізнатися Більше
Red Bull Energy Drink
Фінальний баттл подарував незабутнє протистояння, коли хіп-хоп зійшовся з ваакінгом. Зрештою саме Willis вразив аудиторію й забезпечив собі престижний титул, увінчавши пам'ятний сезон, що охопив 167 подій по всьому світу.
02

Що ще відбулося у Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style

Поки баттли були в центрі уваги, Світовий фінал Red Bull Dance Your Style також представив одні з найбільших імен у світі танцю. Серед них — особливий виступ французького танцівника й хореографа Sadeck за участю олстарів Red Bull MT Pop і Poppin’C.
Відомий видовищними груповими хореографіями з парасольками, які раніше ставали вірусними в соцмережах, номер Sadeck подарував аудиторії разючий візуальний досвід на перетині вуличного танцю й театральної постановки.
Ще до грандіозного фіналу Цюрих був цілковито зосереджений на танці. 21 і 22 жовтня 60 танцівників з усього світу змагалися у двох пре-фіналах на майданчику Schiffbau, борючись за одне з восьми місць, що лишалися, у Світовому фіналі.
Вісім національних чемпіонів, які пройшли крізь пре-фінали:
  • Sharay: Колумбія — фристайл
  • Happyfeet: Нова Зеландія — хіп-хоп / фристайл
  • Yoon Ji: Південна Корея — ваакінг
  • Slayer: Велика Британія — попінг / сучасний танець
  • Lil Syd: Австрія — хіп-хоп
  • Hector: Данія — хіп-хоп
  • Willis: Франція — хіп-хоп
  • Ringo Winbee: Японія — попінг
Голосування на Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style 2026 у Цюріху

Голосування на Світовому фіналі Red Bull Dance Your Style 2026 у Цюріху

© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Вони приєдналися до восьми міжнародних вайлдкардів: Candyman, Stalamuerte, Capjay, Locker Zee, Limpopo Boy, Xelyna, SonYa та Chaa.
03

Переглянь ще раз Світовий фінал Red Bull Dance Your Style 2026

Повний повтор Світового фіналу Red Bull Dance Your Style Цюрих ти можеш подивитися у відео нижче.

Світовий фінал Red Bull Dance Your Style 2026

Танцюристи з усього світу виходять на сцену для останнього поєдинку, а глядачі вирішують, хто здобуде перемогу.

Частина історії

Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style – це міжнародний конкурс танців різних стилів. У чому головна особливість? Переможця обирає публіка, голосуючи за своїх улюблених танцюристів.

4 Зупинки

Світовий фінал Red Bull Dance Your Style у Цюріху

24 жовтня 2026 року у Швейцарії відбудеться світовий фінал Red Bull Dance Your Style. Після Мумбаї та Лос-Анджелеса Red Bull Dance Your Style розбурхає Hallenstadion у Цюріху.

Schweiz
Танець