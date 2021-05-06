Чому люди беруть участь у Wings for Life World Run

Частина історії Wings for Life World Run 2021 Київ, Україна Деталі події

Готовий до Wings for Life World Run ? Щоб ти не обрав: бігти разом з нами на ВДНГ у Києві, вийти на самостійний забіг або дивитись трансляцію на Red Bull TV — ти маєш справу з великою метою. Якою — розповідаємо далі.

У спинному мозку мільярд нервових клітин, які називаються «нейрони». Вони постійно передають тілу сигнали, що генерує мозок. Нейрони керують нашими рухами, температурою тіла, тиском, а також роботою внутрішніх органів. Більшість клітин у людському організмі регенерують природним шляхом, але не нейрони спинного мозку. Тому клітини, які загинули у результаті травми, відновити неможливо. Саме через це травми спинного мозку так складно піддаються лікуванню.

Ще одна причина — фінансування. Травми спинного мозку — це крихітна частка ринку для фармацевтичних компаній та медичних установ. Вона не обіцяє величезних прибутків, як більш поширені хвороби. Тому дослідження травм спинного мозку майже не отримують фінансування, а значить і надії знайти вирішення.

Вченим сьогодні дуже потрібна підтримка благодійних організацій © Lukas Wagneter / Red Bull Media House

Саме тому вченим сьогодні так потрібна підтримка благодійних організацій. І саме через це був створений некомерційний фонд Wings for Life. Фонд фінансує дослідження травм спинного мозку і є організатором всесвітнього одночасного забігу Wings for Life World Run.

У 2004 році власник компанії Red Bull Дітріх Матешиц та його друг Хайнц Кінігаднер, колишній чемпіон світу з мотокросу, заснували фонд Wings for Life. Почати пошуки засобів лікування їх змусила травма Ханнеса Кінігаднера (сина Хайнца), який у 2003 році впав з мотоцикла та був паралізований. Сьогодні підтримку фонду вже отримали 211 дослідницьких проєктів у 19 країнах.

«Перш за все, ми шукаємо справжні біологічні ліки, — пояснює генеральна директорка фонду Wings for Life Аніта Герхардтер. — Але шлях до лікування полягає у тому, аби відновити функції організму, такі як рух рук, функції кишківника та сечового міхура. Мова далеко не лише про те, щоб заново навчитися ходити».

Лікування пошкоджень спинного мозку — одна з останні загадок у медицині © Mauro Puccini per Wings For Life World Run

Вона додає: «Засіб для лікування пошкоджень спинного мозку — одна з останніх великих загадок у медичній науці, але тепер ми впевнені, що мета може бути досягнута. Питання лише в тому, коли це станеться». З нею погоджується наукова координаторка докторка Верена Мей: «Усі, хто зайняті в нашій сфері, знають, що це непросто, але відчувають, що з'явилася надія». Яка саме надія?

Завдяки розвитку медицини число параплегіків з «повними» травмами, у яких відновлюється рухова функція, зросло з 3% у середині 90-х до 15,4% у середині 2010-х.

І ця цифра продовжує рости. Одна з причин, чому це стало можливим — щорічний забіг Wings for Life World Run, який з 2014 року проходить у першу неділю травня.

Кожна участь у забігу — внесок у добру справу © Marjan Radovic for Wings for Life World Run

Цей забіг не схожий на жоден інший. У ньому немає фінішної межі, а всі учасники стартують одночасно, де б у світі вони не знаходились. За бігунами їде автомобіль-фініш, який поступово набирає швидкість. Коли він наздоганяє учасника, його забіг закінчується.

Кожна участь у забігу — внесок у добру справу, адже 100% стартових внесків йдуть на пошуки засобів лікування травм спинного мозку. Забіг Wings for Life World Run допомагає в досягненні мети знайти ліки, як і, власне, кожен учасник забігу.

Ми попросили амбасадорів забігу, що у неділю долатимуть дистанцію у кріслі колісному розповісти, що саме мотивує їх брати участь у Wings for Life World Run цього року.

Денис Майстренко

Співзасновник соціального проєкту «ІнваФішки». 35 років.

Денис Майстренко брав участь у всіх забігах, які проходили в Україні © Фото надано Денисом Майстренко

Я брав участь у всіх забігах, які проходили в Україні. Перший раз я проїхав 4 кілометри, наступного разу мій результат був уже 9. На останньому забігу — близько 14. Така дистанція — велике навантаження на плечі та високий темп. Тому важливо тренуватись щодня.

Особисто для мене Wings for Life World Run — це можливість звернути увагу на те, що отримати травму спинного мозку може кожен, а наслідки дуже важкі. Про це мало говорять. Також ці забіги дають великі інвестиції в розвиток досліджень травм спинного мозку. Сьогодні люди мають більші шанси на часткове і навіть повне відновлення і саме такі програми, як Wings for Life World Run роблять це можливим.

Марія Склярук

Лідерка ГО « Група активної реабілітації » (ГАР), редакторка проєкту «ІнваФішки», грумер, мати двох підлітків. 36 років.

Марія Склярук біжить заради соціальної місії © Марія Склярук

Два роки тому я була у таборі активної реабілітації для жінок, час табору збігся з датами попереднього Wings for Life World Run. Ми вирішили взяти участь і не пошкодували. Було приємно взяти участь у загальносвітовому заході. Це було яскраво та масштабно.

Мені буде приємно, якщо я цього року покажу кращий результат у порівнянні з попереднім. Але особливих спортивних амбіцій я не маю, головне взяти участь і привернути увагу. Соціальна місія забігу має більше значення.

Якщо говорити глобально про травми спинного мозку, то ця проблема для мене не стосується конкретної спільноти чи конкретних людей. Травма спинного мозку може статись будь з ким та де завгодно: на велосипеді, у басейні, під час подорожі. Тому для мене пошук допомоги — це захист моїх близьких, друзів, людей яких я люблю. Я хочу знати, що якщо у майбутньому хтось з них отримає травму, у них буде можливість уникнути наслідків.

Юрій Степанець

Sit down комік, депутат, громадський діяч. 26 років.

Юрій Степанець: «Щоб знайти лікування, науковцям потрібні гроші та час» © Фото надав Юрій Степанець

Мене часто питають: «А що кажуть лікарі?», «А є шанси на відновлення?», «А що буде далі?». Єдине, що може дати відповідь — гроші та час. Це ключові ресурси, які мають значення для пошуку лікування травм спинного мозку. Наука потребує значних фінансових вкладень, щоб розвиватися.

9 травня я біжу саме для цього. Щоб наука зробила крок вперед. Юрій Степанець

Сьогодні лікування травм спинного мозку — не щось зі сфери фантастики. Усе реально. Також тут доречний принцип «з миру по крихті»: кожен, хто долучився до забігу, робить вклад і наближає момент, коли люди з травмами зможуть відповісти на питання, які я навів вище.

Дмитро Уставицький

Лідер ГО «Група активної реабілітації», UX/UI–designer, motion-designer, гравець у баскетбол на візках. 30 років.

Дмитро Уставицький: «Бабуся та мама також бігтимуть разом зі мною 9 травня» © Фото надано Дмитром Уставицьким

До забігу Wings for Life World Run я готуюсь уже давно. Намагаюсь пробігати не менше 2 кілометрів щодня, роблю розминку та треную м’язи рук. Підтримую у формі плечі, кисті та працюю над диханням. Саме так ми тренувались з Групою Активної Реабілітації перед попереднім забігом два роки тому.

Wings for Life World Run — це вже виклик для мене. Відповідь на питання, чи правильно я тренуюсь, чи покращилось моє самопочуття, чи зможу я перевершити свої попередні показники та популяризувати здоровий спосіб життя. З мене бере приклад моя родина: бабуся та мама також бігтимуть разом зі мною 9 травня.

Ми візьмемо участь, щоб показати людям, що неважливо, чи бігтимуть вони самостійно, чи їм будуть допомагати близькі. Ми рівні та можемо все, що в наших силах. Можемо бігти заради тих, хто на жаль, бігти не може.

Яна Зінкевич

Депутатка Верховної Ради України, ветеранка-доброволець, командирка батальйону «Госпітальєри».

Я братиму участь у Wings for Life World Run цього року вперше. Декілька років тому у мене був досвід участі в марафонах в Одесі, Києві та Львові, ми тоді збирали гроші на протези військовим, і я була фандрейзером.

Для мене важливо підтримувати гарні ініціативи та здоровий спосіб життя. Якщо я бачу, що можу зробити добру справу, або привернути увагу — намагаюсь долучатись. Тому цього року я приєдналась до Wings for Life World Run.

Віталій Пчолкін

Керівник ГО «Група активної реабілітації» (ГАР) , інструктор, співзасновник соціального проєкту «ІнваФішки». 32 роки.

Віталій Пчолкін: «Доєднатись до фінальної перемоги — мій обов’язок» © Фото надав Віталій Пчолкін

Як ми не працюємо, як не благаємо людей «жити зараз», багато хто мріє, що буде розроблена чудотворна пігулка, яка все ж поставить людей на ноги та позбавить їх інвалідності. Ми, звісно, адекватно оцінюємо всі шанси та розуміємо, що це можливо в майбутньому. Але навіть одного усвідомлення, що ми якимось чином до цього причетні — уже багато.

Я пересуваюсь на кріслі колісному, маю травму спинного мозку і, хоча почуваюсь загалом щасливим, розумію, що ходити — це зручно. Травма має багато супутніх ускладнень. І коли буде знайдено методологію, що дозволить відновлювати пошкоджені функції організму, це буде суперкласно. Це мрія. Мати можливість доєднатись до цієї фінальної перемоги, не важливо, за нашого життя чи потім, я вважаю своїм обов’язком. Ми біжимо та закликаємо людей долучатись, бо розуміємо, що ці ресурси підуть, куди треба.

Забіг — це класно, там завжди багато щирих і відкритих людей. Цей забіг — справжня інклюзія. Віталій Пчолкін

Спортивна подія, де беруть участь не лише професіонали, а коли біжать усі. Приходять за атмосферою, за результатами та за можливістю зробити добру справу.

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