9 травня вже майже тут — і ми чекаємо на цей день так само, як і ти! Уже зовсім скоро тисячі бігунів вийдуть на старт всесвітнього одночасного забігу

. І хоча нас розділятиме відстань, ми будемо бігти разом заради спільної великої мети. Вибач за зайву урочистість, але так і є!