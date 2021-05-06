© Roman Rudakov for Wings for Life World Run
Чекліст до забігу Wings for Life World Run
Кілька порад, щоб розпочати забіг 9 травня у повній готовності.
9 травня вже майже тут — і ми чекаємо на цей день так само, як і ти! Уже зовсім скоро тисячі бігунів вийдуть на старт всесвітнього одночасного забігу Wings for Life World Run. І хоча нас розділятиме відстань, ми будемо бігти разом заради спільної великої мети. Вибач за зайву урочистість, але так і є!
Тому ми підготували для тебе кілька простих, але важливих порад, щоб найкраще підлаштувати під себе твій індивідуальний App Run. Ці прості дії допоможуть забезпечити плавний старт і дозволять довго залишатися попереду віртуального автомобіля-фінішера.
За день до забігу:
- Перевір параметри батареї та налаштування локації. Крім того, ми підготували інструкцію, як налаштувати додаток на різних платформах (переходь за посиланням та гортай униз). А, якщо у тебе Android — обов’язково глянь наші відео, як налаштувати батарею і перевести додаток Wings for Life World Run у фоновий режим.
- Не відкладай це до самого старту. Радимо розібратись з технічними моментами ще в суботу. Якщо виникнуть якісь питання, навіть у день забігу — пиши в чат служби підтримки;
- Спробуй тренувальний забіг, аби переконатися, що GPS і батарею налаштовано правильно;
- Продумай увесь шлях, який плануєш пробігти. Дотримуючись соціальної дистанції, не забувай уникати тунелей чи густих лісів, адже там GPS може не працювати належним чином;
- Переконайся, що твій телефон повністю заряджений;
- Поклади навушники так, аби точно їх не забути. Тим паче остання версія програми включає також аудіопідтримку, яка буде інформувати, розважати й мотивувати тебе!
У день забігу:
- Закрий або призупини усі інші програми, які не знадобляться під час забігу. Так твоя батарея протримається довше!
- Перевір усе необхідне: пляшка, повністю заповнена водою, харчування для підзарядки та одяг по погоді;
- До речі, про погоду. Перед тим, як вийти на вулицю, краще зайди на сайт офіційного метеорологічного партнера UBIMET, аби отримати точний місцевий прогноз. Там є погодинні характеристики, враховуючи всі ділянки маршруту. Так ти знатимеш, чого чекати від погоди протягом дня.
- За 30 хв до старту відкрий додаток, аби налаштуватися на аудіопомічник і відчути, що чекає на тебе під час бігу;
- Змінивши мову програми та аудіо-регіон, ти зможеш завантажити різні мови для аудіопомічника;
- За 15 хв до старту вмикай улюблену музику (ти ж не забув навушники, правда?);
- За 5-10 хв до старту будь на відкритому повітрі та переконайся, що твій GPS працює правильно;
- Щойно закінчиться зворотний відлік, не забудь натиснути «СТАРТ» перед тим, як розпочати біг, аби ми могли слідкувати за тобою і точно знали, що ти з нами.
- Під час перегонів, час від часу перевіряй додаток, аби знати, що він не закрився, а ми не пропустили твій прогрес.
- Якщо потрібна допомога під час запуску — пиши у чат служби підтримки;
- Відкрий для себе наш розважальний центр Live Experience. Там будуть інсайдерські історії, мотивуючі функції, а щойно почнеться гонка — ще й оновлення, статистика і публікації від учасників з усього світу. Це все буде доступно на сайті wingsforlifeworldrun.com уже з 8-го травня.
- І не забудь розповісти про все це друзям!