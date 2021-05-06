Вікторія Чайка, переможниця минулого забігу
© Roman Rudakov for Wings for Life World Run
Біг
Чекліст до забігу Wings for Life World Run
Кілька порад, щоб розпочати забіг 9 травня у повній готовності.
Автор Red Bull
Опубліковано
Частина історії

Wings for Life World Run

Wings for Life World Run 2021

Україна
9 травня вже майже тут — і ми чекаємо на цей день так само, як і ти! Уже зовсім скоро тисячі бігунів вийдуть на старт всесвітнього одночасного забігу Wings for Life World Run. І хоча нас розділятиме відстань, ми будемо бігти разом заради спільної великої мети. Вибач за зайву урочистість, але так і є!
Тому ми підготували для тебе кілька простих, але важливих порад, щоб найкраще підлаштувати під себе твій індивідуальний App Run. Ці прості дії допоможуть забезпечити плавний старт і дозволять довго залишатися попереду віртуального автомобіля-фінішера.
Wings For Life World Run можна бігти й наодинці, але компанією веселіше
Wings For Life World Run можна бігти й наодинці, але компанією веселіше
© Red Bull Content Pool

За день до забігу:

  • Завантаж останню версію додатку; Для Android — тут, для iOS — тут.
  • Перевір параметри батареї та налаштування локації. Крім того, ми підготували інструкцію, як налаштувати додаток на різних платформах (переходь за посиланням та гортай униз). А, якщо у тебе Android — обов’язково глянь наші відео, як налаштувати батарею і перевести додаток Wings for Life World Run у фоновий режим.
  • Не відкладай це до самого старту. Радимо розібратись з технічними моментами ще в суботу. Якщо виникнуть якісь питання, навіть у день забігу — пиши в чат служби підтримки;
  • Спробуй тренувальний забіг, аби переконатися, що GPS і батарею налаштовано правильно;
  • Продумай увесь шлях, який плануєш пробігти. Дотримуючись соціальної дистанції, не забувай уникати тунелей чи густих лісів, адже там GPS може не працювати належним чином;
  • Переконайся, що твій телефон повністю заряджений;
  • Поклади навушники так, аби точно їх не забути. Тим паче остання версія програми включає також аудіопідтримку, яка буде інформувати, розважати й мотивувати тебе!
Головне: не забудь розповісти про участь у Wings for Life World Run друзям!
Головне: не забудь розповісти про участь у Wings for Life World Run друзям!
© Mats Grimsæth for Wings for Life World Run

У день забігу:

  • Закрий або призупини усі інші програми, які не знадобляться під час забігу. Так твоя батарея протримається довше!
  • Перевір усе необхідне: пляшка, повністю заповнена водою, харчування для підзарядки та одяг по погоді;
  • До речі, про погоду. Перед тим, як вийти на вулицю, краще зайди на сайт офіційного метеорологічного партнера UBIMET, аби отримати точний місцевий прогноз. Там є погодинні характеристики, враховуючи всі ділянки маршруту. Так ти знатимеш, чого чекати від погоди протягом дня.
  • За 30 хв до старту відкрий додаток, аби налаштуватися на аудіопомічник і відчути, що чекає на тебе під час бігу;
  • Змінивши мову програми та аудіо-регіон, ти зможеш завантажити різні мови для аудіопомічника;
  • За 15 хв до старту вмикай улюблену музику (ти ж не забув навушники, правда?);
  • За 5-10 хв до старту будь на відкритому повітрі та переконайся, що твій GPS працює правильно;
  • Щойно закінчиться зворотний відлік, не забудь натиснути «СТАРТ» перед тим, як розпочати біг, аби ми могли слідкувати за тобою і точно знали, що ти з нами.
  • Під час перегонів, час від часу перевіряй додаток, аби знати, що він не закрився, а ми не пропустили твій прогрес.
  • Якщо потрібна допомога під час запуску — пиши у чат служби підтримки;
  • Відкрий для себе наш розважальний центр Live Experience. Там будуть інсайдерські історії, мотивуючі функції, а щойно почнеться гонка — ще й оновлення, статистика і публікації від учасників з усього світу. Це все буде доступно на сайті wingsforlifeworldrun.com уже з 8-го травня.
  • І не забудь розповісти про все це друзям!
Частина історії

Wings for Life World Run

Wings for Life World Run 2021

Україна
Біг
Легка атлетика