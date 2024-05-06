Учасники під час флагманського забігу Wings for Life World Run у Мюнхені, Німеччина, 5 травня 2024 року.
© Flo Hagena for Wings for Life World Run
Біг

Wings for Life World Run 2024 — ви побили рекорд!

Понад чверть мільйона учасників найбільшого бігового заходу у світі дадуть потужний поштовх дослідженням спинного мозку.
Автор Тріш Медален
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Частина історії

Wings for Life World Run

Найбільша бігова подія у світі, Wings for Life World Run, повертається у 2024 році. Дивись, як сотні тисяч людей біжать за тих, хто не може.

Anna Gasser

With a locker full of silverware, Austrian snowboarder Anna Gasser is the shining star of a new generation of female freestylers.

АвстріяАвстрія

Lucy Charles-Barclay

A former competitive swimmer, Great Britain’s Lucy Charles-Barclay made the switch to Ironman triathlons and is now a world champion.

ВеликобританіяВеликобританія

Stefanos Tsitsipas

Already the greatest Greek tennis player of all time, Stefanos Tsitsipas is set to take over as one the sport's dominant stars in the coming years.

GreeceGreece

Неймар да Сілва Сантус-молодший

Один з найталановитіших форвардів, яких коли-небудь випускала Бразилія, Неймар-молодший зараз ганяється за титулами у клубі «Аль-Хілаль» із Саудівської Аравії.

БразиліяБразилія

Марк Маркес

Іспанець Марк Маркес — наймолодший в історії чемпіон MotoGP™, на його рахунку шість титулів у прем'єр-класі та вісім у всіх класах.

ІспаніяІспанія

Siya Kolisi

A dynamic and inspirational loose forward, South African national team captain Siya Kolisi has led his squad to two Rugby World Cup titles in succession.

South AfricaSouth Africa

Dani Pedrosa

One of the great MotoGP™ riders of the modern era, Dani Pedrosa retired in 2018 after an illustrious career that included 31 wins and 112 podiums.

ІспаніяІспанія

Carissa Moore

Carissa Moore has established herself as a powerhouse in surfing, a world champ who loves to help other young women achieve their dreams.

СШАСША

Wout Van Aert

A winner of UCI Cyclocross World Cup series title in 2021, Belgian rider Wout van Aert also is also a regular stage winner on the Tour de France.

БельгіяБельгія

Ben Stokes

A true all-rounder, England's Test cricket captain Ben Stokes has developed into one of the most powerful and explosive cricketers on the planet.

ВеликобританіяВеликобританія

Lindsey Vonn

Lindsey Vonn, alpine skiing's poster girl, is as ruthless, brilliant and successful as they come in the competitive world of alpine racing.

СШАСША

Lucas Pinheiro Braathen

Known for his charisma and eccentricity, Lucas Pinheiro Braathen is a world-class alpine skier who loves to defy stereotypes.

БразиліяБразилія

Karsten Warholm

Hailing from the fjords of Norway, Karsten Warholm is his country's most successful track athlete and the fastest 400m hurdler in history.

NorwayNorway
5 травня Всесвітній забіг Wings for Life World Run відсвяткував своє 11-річчя рекордною кількістю учасників — 265 818. Так подія підтвердила свій статус найбільшого бігового заходу у світі. Найголовніше: якщо ти був одним із учасників, то допоміг зібрати феноменальну суму в 8 104 499 євро. 100 % якої підуть на життєво важливі дослідження та клінічні випробування, спрямовані на пошук ліків від травм спинного мозку.
Доктор Джошуа Бурда з Медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, США, є одним з дослідників, чия робота підтримується коштами, зібраними в рамках Всесвітнього забігу Wings for Life World Run. Висловлюючи свою вдячність, він сказав: «Щиро дякую вам за те, що ви є частиною цього глобального руху, що дозволяє мені продовжувати важливі дослідження, спрямовані на пошук ліків від травм спинного мозку. Завдяки вам і вашій участі ми можемо продовжувати дарувати надію людям з травмою спинного мозку та їхнім родинам».
Учасники Всесвітнього забігу Wings for Life World Run позують для фото перед стартом флагманського забігу у Відні, Австрія, 5 травня 2024 року.

Учасники діляться любов'ю на флагманському забігу у Відні

© Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

Понад чверть мільйона учасників, представники 192 національностей, одночасно стартували у 169 країнах світу, щоб випередити рухому фінішну лінію — автомобіль-фініш (Catcher Car). Незалежно від того, чи змагалися вони з віртуальним автомобілем-фінішем у додатку Wings for Life World Run, чи з його фізичною версією на одному з семи глобальних флагманських забігів, вони подолали в середньому 11,5 км кожен, що в сумі еквівалентно майже 50-ти оббігам навколо світу.
Багато хто з бігунів долучився до одного з 345 забігів з додатком — App Run Events, які проходили у мальовничих місцях від Мехіко до Парижа та від Дубаю до Маямі.
Незалежно від того, де вони брали участь, учасники Wings for Life World Runners, здається, не зважали на погоду. За даними офіційного синоптика забігу, UBIMET, найнижча температура була зафіксована у Квебеку, Канада (5°C), а найспекотніша — у Лакхнау, Індія (41°C). Найсонячніше було в Задарі, Хорватія, та Кейптауні, Південна Африка, а найвологіше — у Сан-Франциско, США.
Учасники під час забігу Wings for Life World Run App Run Event у Кейптауні, Південна Африка, 5 травня 2024 року.

Сонце сяяло, як і бігуни на забігу App Run Event у Кейптауні

© Craig Kolesky for Wings for Life World Run

Завдяки своєму унікальному формату, Wings for Life World Run запрошує професійних спортсменів, любителів бігу, людей на кріслах колісних та новачків, щоб весело провести день. Частиною гострих відчуттів є мотивація, яку вони отримують від знаменитостей, що керують автомобілями-фінішами.
На флагманському забігу у Відні, Австрія, за кермом Catcher Car була дворазова олімпійська чемпіонка зі сноубордингу Анна Гассер, а в Познані, Польща, за кермом сидів легенда стрибків на лижах з трампліну Адам Малиш. В аудіододатку додатку Wings for Life World Run учасники у кожній країні почули підбадьорення від місцевої знаменитості за кермом віртуального автомобіля-фініша, наприклад, баскетболістки Джіджі Датоме та тріатлоністки Люсі Чарльз-Барклай.
Багато зірок бігли самі, наприклад, грецький тенісист Стефанос Ціціпас, який брав участь у забігу з додатком у рамках своїх тренувань у Монте-Карло, та скейтбордист Сандро Діас, який біг на домашньому майданчику в Бразилії. Серед інших відомих людей, які своєю підтримкою допомагають знайти ліки від травм спинного мозку, — футболіст Неймар-молодший (Бразилія), регбіст Сія Колісі (ПАР), Марк Маркес (Іспанія) та Дані Педроса (Іспанія), які виступають у класі МотоGР, серфінгістка Карісса Мур (США), велосипедист Ваут ван Аерт (Бельгія), крикетист Бен Стоукс (Великобританія), лижники Ліндсі Вонн (США).
Скейтбордист Сандро Діас бере участь у забігу Wings for Life World Run App Run Event у Браганці Пауліста, Бразилія, 5 травня 2024 року.

Легенда скейтбордингу Сандро Діас проміняв дошку на дорогу в Бразилії

© Fabio Piva for Wings for Life World Run

Зі спортивної точки зору, ще один рекорд був побитий. Коли японець Джо Фукуда, який перемагав у двох попередніх забігах, не зміг знайти потрібний темп, його співвітчизник Томоя Ватанабе зробив свій власний слід для Японії на App Run Event у Фукуоці. Після того, як він випередив Гійома Рюеля з Франції, який посів друге місце, та Валентина Понселе з Бельгії, Ватанабе знайшов ще одну передачу, щоб подолати 70,09 км, встановивши новий світовий рекорд, а також ставши першим в історії, хто подолав 70-кілометрову позначку.
«Ми розпочали забіг у швидкому темпі — лідируюча група була дуже, дуже швидкою — але це не давало мені зупинятися. Бажання побити рекорд було великою мотивацією, — сказав Ватанабе. — Перемога у цьому забігу сьогодні багато для мене значить, і я буду продовжувати бігати і бути готовою до змагань наступного року!»
Чемпіон світу серед чоловіків Томоя Ватанабе позує для портрета після світового забігу Wings for Life World Run у Фукуоці, Японія, 5 травня 2024 року.

Томоя Ватанабе став першим бігуном в історії заходу, який подолав 70 км

© Wings for Life

У жіночих змаганнях відбулося захоплююче протистояння між давніми спортивними суперницями Домінікою Стельмах з Польщі та Наташею Шустіч з Хорватії, а також третьою фіналісткою Інгаленою Шембург-Хук з Німеччини, яка в підсумку посіла третє місце. Стельмах, яка була чемпіонкою світу серед жінок у 2017 році, повернулася на вершину, попри дощ і спеку на флагманському забігу в Познані, і навіть після фінішу Шустіч продовжила боротьбу, щоб здобути свою другу перемогу з новим особистим рекордом 55,02 км.
Після забігу Стельмах сказала: «Сьогодні я зробила це для тих, хто не може бігати, а також для тих, хто не вірить у себе, тому що дуже важливо бути сильною».
Переможниця жіночого забігу Домініка Стельмах з Польщі позує для портрета під час флагманського забігу Wings for Life World Run у Познані, Польща, 5 травня 2024 року.

Домініці Стельмах довелося чекати 7 років, щоб здобути свою другу перемогу

© Damian Kramski for Wings for Life World Run

Результати всіх учасників, а також новини та відгуки можна знайти за посиланням.
Зрештою, всі радісні враження цього дня вилилися у захоплюючі нові цифри: З моменту проведення першого Всесвітнього забігу Wings for Life World Run у 2014 році 1 559 534 учасники зібрали 51,93 мільйона євро, профінансувавши 299 перспективних дослідницьких проєктів та клінічних випробувань.
Генеральний директор Wings for Life World Run Аніта Герхардтер, яка бігла пліч-о-пліч з футболістом Ніко Ковачем у Хорватії, була приголомшена: «Коли люди об'єднують зусилля, відбуваються неймовірні речі! Разом ми можемо переписати історію хвороби і знайти ліки від травми спинного мозку. Величезна і сердечна подяка всім — World Runners, команді, волонтерам та партнерам — хто допоміг створити сьогоднішню магію. Якщо вам сподобався Всесвітній пробіг Wings for Life World Run так само, як і мені, я сподіваюся знову побачити вас на старті 4 травня 2025 року».
12-й Всесвітній пробіг Wings for Life World Run відбудеться у неділю, 4 травня 2025 року. Реєстрація на забіг у додатку відкрита вже зараз, а реєстрація на окремі локації App Run Event та флагманського забігу відкриється 6 листопада 2024 року.
Отримувати сповіщення та реєструватися можна на сайті www.wingsforlifeworldrun.com.

Частина історії

Wings for Life World Run

Найбільша бігова подія у світі, Wings for Life World Run, повертається у 2024 році. Дивись, як сотні тисяч людей біжать за тих, хто не може.

Anna Gasser

With a locker full of silverware, Austrian snowboarder Anna Gasser is the shining star of a new generation of female freestylers.

АвстріяАвстрія

Lucy Charles-Barclay

A former competitive swimmer, Great Britain’s Lucy Charles-Barclay made the switch to Ironman triathlons and is now a world champion.

ВеликобританіяВеликобританія

Stefanos Tsitsipas

Already the greatest Greek tennis player of all time, Stefanos Tsitsipas is set to take over as one the sport's dominant stars in the coming years.

GreeceGreece

Неймар да Сілва Сантус-молодший

Один з найталановитіших форвардів, яких коли-небудь випускала Бразилія, Неймар-молодший зараз ганяється за титулами у клубі «Аль-Хілаль» із Саудівської Аравії.

БразиліяБразилія

Марк Маркес

Іспанець Марк Маркес — наймолодший в історії чемпіон MotoGP™, на його рахунку шість титулів у прем'єр-класі та вісім у всіх класах.

ІспаніяІспанія

Siya Kolisi

A dynamic and inspirational loose forward, South African national team captain Siya Kolisi has led his squad to two Rugby World Cup titles in succession.

South AfricaSouth Africa

Dani Pedrosa

One of the great MotoGP™ riders of the modern era, Dani Pedrosa retired in 2018 after an illustrious career that included 31 wins and 112 podiums.

ІспаніяІспанія

Carissa Moore

Carissa Moore has established herself as a powerhouse in surfing, a world champ who loves to help other young women achieve their dreams.

СШАСША

Wout Van Aert

A winner of UCI Cyclocross World Cup series title in 2021, Belgian rider Wout van Aert also is also a regular stage winner on the Tour de France.

БельгіяБельгія

Ben Stokes

A true all-rounder, England's Test cricket captain Ben Stokes has developed into one of the most powerful and explosive cricketers on the planet.

ВеликобританіяВеликобританія

Lindsey Vonn

Lindsey Vonn, alpine skiing's poster girl, is as ruthless, brilliant and successful as they come in the competitive world of alpine racing.

СШАСША

Lucas Pinheiro Braathen

Known for his charisma and eccentricity, Lucas Pinheiro Braathen is a world-class alpine skier who loves to defy stereotypes.

БразиліяБразилія

Karsten Warholm

Hailing from the fjords of Norway, Karsten Warholm is his country's most successful track athlete and the fastest 400m hurdler in history.

NorwayNorway
Біг
Легка атлетика