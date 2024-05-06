Wings for Life World Run 2024 — ви побили рекорд!

5 травня Всесвітній забіг Wings for Life World Run відсвяткував своє 11-річчя рекордною кількістю учасників — 265 818. Так подія підтвердила свій статус найбільшого бігового заходу у світі. Найголовніше: якщо ти був одним із учасників, то допоміг зібрати феноменальну суму в 8 104 499 євро. 100 % якої підуть на життєво важливі дослідження та клінічні випробування, спрямовані на пошук ліків від травм спинного мозку.

Доктор Джошуа Бурда з Медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, США, є одним з дослідників, чия робота підтримується коштами, зібраними в рамках Всесвітнього забігу Wings for Life World Run. Висловлюючи свою вдячність, він сказав: «Щиро дякую вам за те, що ви є частиною цього глобального руху, що дозволяє мені продовжувати важливі дослідження, спрямовані на пошук ліків від травм спинного мозку. Завдяки вам і вашій участі ми можемо продовжувати дарувати надію людям з травмою спинного мозку та їхнім родинам».

Учасники діляться любов'ю на флагманському забігу у Відні © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

Понад чверть мільйона учасників, представники 192 національностей, одночасно стартували у 169 країнах світу, щоб випередити рухому фінішну лінію — автомобіль-фініш (Catcher Car). Незалежно від того, чи змагалися вони з віртуальним автомобілем-фінішем у додатку Wings for Life World Run, чи з його фізичною версією на одному з семи глобальних флагманських забігів, вони подолали в середньому 11,5 км кожен, що в сумі еквівалентно майже 50-ти оббігам навколо світу.

Багато хто з бігунів долучився до одного з 345 забігів з додатком — App Run Events, які проходили у мальовничих місцях від Мехіко до Парижа та від Дубаю до Маямі.

Незалежно від того, де вони брали участь, учасники Wings for Life World Runners, здається, не зважали на погоду. За даними офіційного синоптика забігу, UBIMET, найнижча температура була зафіксована у Квебеку, Канада (5°C), а найспекотніша — у Лакхнау, Індія (41°C). Найсонячніше було в Задарі, Хорватія, та Кейптауні, Південна Африка, а найвологіше — у Сан-Франциско, США.

Сонце сяяло, як і бігуни на забігу App Run Event у Кейптауні © Craig Kolesky for Wings for Life World Run

Завдяки своєму унікальному формату, Wings for Life World Run запрошує професійних спортсменів, любителів бігу, людей на кріслах колісних та новачків, щоб весело провести день. Частиною гострих відчуттів є мотивація, яку вони отримують від знаменитостей, що керують автомобілями-фінішами.

На флагманському забігу у Відні, Австрія, за кермом Catcher Car була дворазова олімпійська чемпіонка зі сноубордингу Анна Гассер , а в Познані, Польща, за кермом сидів легенда стрибків на лижах з трампліну Адам Малиш . В аудіододатку додатку Wings for Life World Run учасники у кожній країні почули підбадьорення від місцевої знаменитості за кермом віртуального автомобіля-фініша, наприклад, баскетболістки Джіджі Датоме та тріатлоністки Люсі Чарльз-Барклай .

Легенда скейтбордингу Сандро Діас проміняв дошку на дорогу в Бразилії © Fabio Piva for Wings for Life World Run

Зі спортивної точки зору, ще один рекорд був побитий. Коли японець Джо Фукуда, який перемагав у двох попередніх забігах, не зміг знайти потрібний темп, його співвітчизник Томоя Ватанабе зробив свій власний слід для Японії на App Run Event у Фукуоці. Після того, як він випередив Гійома Рюеля з Франції, який посів друге місце, та Валентина Понселе з Бельгії, Ватанабе знайшов ще одну передачу, щоб подолати 70,09 км, встановивши новий світовий рекорд, а також ставши першим в історії, хто подолав 70-кілометрову позначку.

«Ми розпочали забіг у швидкому темпі — лідируюча група була дуже, дуже швидкою — але це не давало мені зупинятися. Бажання побити рекорд було великою мотивацією, — сказав Ватанабе. — Перемога у цьому забігу сьогодні багато для мене значить, і я буду продовжувати бігати і бути готовою до змагань наступного року!»

Томоя Ватанабе став першим бігуном в історії заходу, який подолав 70 км © Wings for Life

У жіночих змаганнях відбулося захоплююче протистояння між давніми спортивними суперницями Домінікою Стельмах з Польщі та Наташею Шустіч з Хорватії, а також третьою фіналісткою Інгаленою Шембург-Хук з Німеччини, яка в підсумку посіла третє місце. Стельмах, яка була чемпіонкою світу серед жінок у 2017 році, повернулася на вершину, попри дощ і спеку на флагманському забігу в Познані, і навіть після фінішу Шустіч продовжила боротьбу, щоб здобути свою другу перемогу з новим особистим рекордом 55,02 км.

Після забігу Стельмах сказала: «Сьогодні я зробила це для тих, хто не може бігати, а також для тих, хто не вірить у себе, тому що дуже важливо бути сильною».

Домініці Стельмах довелося чекати 7 років, щоб здобути свою другу перемогу © Damian Kramski for Wings for Life World Run

Результати всіх учасників, а також новини та відгуки можна знайти за посиланням .

Зрештою, всі радісні враження цього дня вилилися у захоплюючі нові цифри: З моменту проведення першого Всесвітнього забігу Wings for Life World Run у 2014 році 1 559 534 учасники зібрали 51,93 мільйона євро, профінансувавши 299 перспективних дослідницьких проєктів та клінічних випробувань.

Генеральний директор Wings for Life World Run Аніта Герхардтер, яка бігла пліч-о-пліч з футболістом Ніко Ковачем у Хорватії, була приголомшена: «Коли люди об'єднують зусилля, відбуваються неймовірні речі! Разом ми можемо переписати історію хвороби і знайти ліки від травми спинного мозку. Величезна і сердечна подяка всім — World Runners, команді, волонтерам та партнерам — хто допоміг створити сьогоднішню магію. Якщо вам сподобався Всесвітній пробіг Wings for Life World Run так само, як і мені, я сподіваюся знову побачити вас на старті 4 травня 2025 року».

12-й Всесвітній пробіг Wings for Life World Run відбудеться у неділю, 4 травня 2025 року. Реєстрація на забіг у додатку відкрита вже зараз, а реєстрація на окремі локації App Run Event та флагманського забігу відкриється 6 листопада 2024 року.

Отримувати сповіщення та реєструватися можна на сайті www.wingsforlifeworldrun.com.