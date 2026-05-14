Wings for Life World Run 2026: 9,2 млн євро та рекордна кількість учасників

Проведений уже втринадцяте, Wings for Life World Run і далі зміцнює свої позиції як глобальна ініціатива на підтримку досліджень травм спинного мозку. Цього року подія охопила сім флагманських забігів, рекордні 648 App Run у 173 країнах , а також тисячі індивідуальних учасників, які застосовували додаток Wings for Life World Run. Бігуни, користувачі крісел колісних, любителі ходьби з усього світу разом із уболівальниками зібрали ще 9,2 млн євро на цю справу.

Сотні тисяч людей в усьому світі об'єдналися, щоб бігти за тих, хто не може © Philip Platzer for Wings for Life World Run

01 Рекордний день для глобального руху

Від білосніжних пляжів Копакабани в Бразилії до неонових вулиць Тайбея, через незліченні міста, узбережжя та гірські маршрути — Wings for Life World Run 2026 відкрив ще одну яскраву сторінку своєї історії. Подія перевершила рекорд 2025 року, зібравши 346 527 зареєстрованих учасників , а загальна сума коштів, спрямованих на важливі дослідження, сягнула 69,7 млн євро .

У забігу взяли участь 346 527 зареєстрованих учасників зі 173 країн © Keisuke Kato for Wings for Life World Run

Кожен реєстраційний внесок і кожна пожертва безпосередньо підтримують дослідження травм спинного мозку та клінічні випробування. Та цього дня важливими були не лише цифри, а й атмосфера: хвилювання на старті, рішучість на дистанції та відчуття єдності між усіма, хто біг заради тих, хто не може.

Серед учасників був Алехандро Аррієро-Кабаньєро — аспірант-дослідник Національної лікарні параплегіків у Толедо, Іспанія, чию роботу підтримує фонд Wings for Life. Він долучився до App Run у Валенсії та пережив особливий момент: під час забігу його мотивував власний голос у ролі іспаномовного віртуального автомобіля-фінішу .

Сонце та посмішки: Wings for Life World Run 2026 у Валенсії, Іспанія © Alberto Nevado for Wings for Life World Run

Розмірковуючи про подію, дослідник подякував усім, хто підтримав глобальну місію пошуку лікування травм спинного мозку.

«Моєю мотивацією було поєднати роботу в лабораторії для пацієнтів зі створенням цієї атмосфери, щоб і надалі допомагати людям у кріслах колісних», — сказав він.

Quotation Бігти поруч із ними сьогодні — бачити їх і думати: вони не здаються, і ти теж не повинен здаватися — ось що робить це чимось більшим, ніж просто забіг Алехандро Аррієро-Кабаньєро, науковець, якого підтримує фонд Wings for Life

«Фінансування від Wings for Life дало мені змогу написати докторську дисертацію, а нашій команді — протестувати препарат для лікування травм спинного мозку. Ми працюємо з наночастинками хітозану — лише за допомогою однієї ін'єкції ми могли б отримати регенеративну підтримку в спинному мозку. Кожен камінь може стати частиною гори, тому кожен бігун важливий для досліджень спинного мозку», — додав Алехандро.

02 Легенди спорту підтримують важливу справу

Відомі атлети за кермом автомобілів-фінішів додали особливої атмосфери цьогорічним флагманським забігам. Серед них — дворазова олімпійська чемпіонка зі сноубордингу Анна Гассер у Відні, спринтер світового рівня Чуранді Мартіна в Бреді, Адам Малиш у Познані та Домен Превц у Любляні.

Чуранді Мартіна оголошує про завершення забігу К'єльда Нуїса © Stijn de Winter for Wings for Life World Run

Уперше в історії Wings for Life World Run до ініціативи долучилися й дві команди Формули-1. Oracle Red Bull Racing відкрила двері свого кампусу в Мілтон-Кінсі для учасників забігу App Run, а Visa Cash App Racing Bulls приймала бігунів на базі у Фаенці, Італія.

Юкі Цунода вийшов на старт у Мілтон-Кінсі разом із місцевими жителями та членами колективу. Разом із ним участь у забігу взяли й інші відомі спортсмени з усього світу.

Юкі Цунода під час забігу біля штаб-квартири Oracle Red Bull Racing © Greg Coleman for Wings for Life World Run

Не озирайся! Автомобіль-фініш наздоганяє Домініка Тіма у Відні © Matthias Heschl for Wings for Life World Run

У Піттсбурзі, США, до підтримки долучився й колишній лайнбекер Раян Шейзір — людина, для якої ця тема має глибоко особисте значення.

«Для мене участь у цьому означає все. У своєму житті я не раз отримував допомогу, мав нагоду збирати кошти для інших, підтримувати дослідження та ресурси, необхідні для пошуку способів лікування травм спинного мозку. Я відчуваю себе частиною цього шляху та хочу й надалі допомагати», — зазначив він.

Сила спільноти: Раян Шейзір вважає, що за плечима завжди має бути команда © Emilee Fails for Wings for Life World Run

Після травми спинного мозку, якої Шейзір зазнав у 2017 році, він особливо гостро відчуває важливість таких заходів для людей, які досі живуть із подібними травмами.

Quotation Колись я не міг ходити, а тепер — можу. Тому можливість бігти, рухатися в кріслі колісному чи просто йти заради тих, хто не може, і водночас збирати для них кошти означає для мене все Раян Шейзір, колишній лайнбекер Піттсбург Стілерс

«У житті немає нічого, що ти можеш зробити самотужки. Можна боротися щосили, але поруч завжди потрібна команда... Усе тримається на підтримці спільноти. Саме тому Wings for Life World Run має таку силу. Тут об'єднуються люди з найрізноманітніших середовищ. Ми тут, у Піттсбурзі, але одночасно люди біжать в Австралії, Лондоні, Німеччині та по всьому світу. Ця справа важлива, і разом ми справді змінюємо світ на краще».

03 Переможці, рекордсмени та знакові моменти

Укотре Wings for Life World Run підтвердив статус одного з найінклюзивніших масових заходів у світі, об'єднавши людей різного віку, професій і фізичних можливостей. На старт виходили новачки, користувачі крісел колісних, аматори та елітні спортсмени. Серед учасників була навіть 100-річна Паула Аттвенгер із Гмундена, Австрія. Кожен із них зробив свій внесок у спільну справу.

100-річна Паула Аттвенгер готова до виклику © Red Bull Content Pool Преторія приєднується до забігу © Mpumelelo Macu for Wings for Life World Run

Разом із пройденими кілометрами розгорталася й напружена боротьба за чемпіонські звання серед чоловіків і жінок.

У чоловічому заліку японець Джо Фукуда від самого старту не залишав суперникам шансів. Він упевнено здобув свій четвертий глобальний титул і встановив новий рекорд — 78,9 км у Фукуоці, перш ніж його наздогнав автомобіль-фініш. Другим став поляк Даріуш Ножинський із результатом 67,9 км, а трійку призерів замкнув австрієць Андреас Войта.

«Я дуже щасливий і пишаюся своїм виступом. Підтримка глядачів дійсно допомогла мені викластися на повну — річ не лише в перемозі, а й у тому, щоб підштовхнути себе та насолодитися досвідом, — сказав Фукуда. — Нумо бігти разом. Дуже вам дякую!»

Чотириразовий чемпіон світу Джо Фукуда побив власний рекорд © Suguru Saito for Wings for Life World Run

Серед жінок справжній прорив здійснила Міккі Кетелс. Вона здобула титул чемпіонки та встановила новий світовий рекорд — 62,2 км у Бреді, Нідерланди. 27-річна спортсменка стала лише другою жінкою в історії, якій вдалося подолати позначку в 60 км. Перемогу вона вирвала наприкінці драматичного протистояння з німкенею Естер Пфайффер, яка лідирувала більшу частину дистанції в Мюнхені. Третє місце посіла Імке Заландер, встановивши особистий рекорд — 52,5 км.

«Приблизно на 50 км я просто подумала: "Не зупиняйся, просто продовжуй бігти"», — прокоментувала Кетелс.

Quotation Я продовжувала думати: "Біжи за тих, хто не може". Саме це змушувало мене рухатися далі Міккі Кетелс, чемпіонка світу 2026 року

Міккі Кетелс встановила новий рекорд © Stijn de Winter for Wings for Life World Run

04 Розширюючи межі та підтримуючи науку

Цьогорічний захід став ще одним важливим кроком для глобальної спільноти Wings for Life World Run. Від моменту першого забігу у 2014 році ініціатива перетворилася на потужний рушій досліджень травм спинного мозку. За цей час вдалося зібрати 69,7 млн євро на підтримку наукових проєктів і клінічних випробувань у різних країнах світу. Загалом уже профінансовано 344 проєкти.

Після завершення забігу 2026 року ця сума та наука, яку вона підтримує, продовжують зростати завдяки кожному учаснику.

Біжи, йди, їдь чи стрибай. Обирай свій спосіб участі сам © Flo Hagena for Wings for Life World Run

Аніта Герхардтер, голова виконавчого комітету Wings for Life, пояснює, як один день може сформувати майбутнє досліджень спинного мозку:

«Я пишаюся дивовижними цифрами, яких ми досягли разом: 346 527 учасників цього заходу допомогли нам зібрати 9,2 млн євро на дослідження спинного мозку. Це не просто статистика й цифри, це люди, яким не байдуже, які прийшли та підтримали нашу місію».

Quotation Кожен цент буде спрямовано на перспективні дослідницькі проєкти, даруючи надію тисячам людей. Тож дякуємо всім, хто долучився. Це був неймовірний день Аніта Герхардтер, голова виконавчого комітету Wings for Life

05 Результати

Чоловіки:

Джо Фукуда (Японія)

Даріуш Ножинський (Польща)

Андреас Войта (Австрія)

Жінки:

Міккі Кетелс (Нідерланди)

Естер Пфайффер (Німеччина)

Імке Заландер (Німеччина)

Wings for Life World Run 2026 у цифрах Кількість зареєстрованих учасників 346 527 Кількість країн-учасників 173

06 Як зареєструватися на Wings for Life World Run 2027

Якщо хочеш взути кросівки та стати частиною наступного Wings for Life World Run, збережи дату — 9 травня 2027 року. Реєстрація стартує 4 листопада 2026 року об 11:00 за Гринвічем (UTC). Детальнішу інформацію можна знайти на сайті wingsforlifeworldrun.com .

Переглянь найяскравіші моменти цьогорічного забігу:

Рекордна кількість учасників зі 173 країн світу вийшла на старт Wings for Life World Run 2026, щоб зібрати кошти на дослідження у сфері лікування травм спинного мозку.

Задар! Обирай з приголомшливого списку локацій © Predrag Vuckovic for Wings for Life World Run Об 11:00 за Гринвічем забіг стартував у всьому світі — зокрема у Токіо © Jason Halayko for Wings for Life World Run Гарний настрій у світовому масштабі — і все заради спільної мети © Bartek Wolinski for Wings for Life World Run Це відчуття, коли ти долучаєшся до зусиль всього світу © Aleksandra Szmigiel for Wings for Life World Run Бразилія сповнена енергії © Fabio Piva for Wings for Life World Run Агов, ти! Так, ти — реєструйся наступного року. Ти ж знаєш, що хочеш цього © JJ Marroquin for Wings for Life World Run Побити рекорд участі допомогли 648 забігів App Run, зокрема й у Мумбаї © Focus Sports for Wings for Life World Run Автомобілі-фініші в Задарі, Хорватія © Tomislav Moze for Wings for Life World Run Ділимося любов'ю в Познані, Польща © Aleksandra Szmigiel for Wings for Life World Run Лише на один день: Red Bull Ring в Австрії змінив шини на кросівки © Lucas Pripfl for Wings for Life World Run Зібрано 9,2 млн євро на пошук ліків проти травм спинного мозку © Philip Platzer for Wings for Life World Run