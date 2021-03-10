77000 бігунів, 104 країни та інші цифри Wings for Life World Run

Щороку некомерційний фонд Wings for Life проводить забіг Wings for Life World Run , 100% коштів від якого ідуть на пошук засобів лікування травм спинного мозку. Ти також можеш долучитись до цієї глобальної ініціативи за допомогою мобільного додатку у режимі App RUN. Одночасний забіг пройде вже 9 травня. А поки ми згадуємо цікаві цифри та факти з попередніх років.

77 103 учасника у 104 країнах

Саме стільки людей об'єдналися минулого року, щоб одномоментно стартувати в забігу Wings for Life World Run. Це досягнення, яке здавалося неможливим у рамках теперішньої ситуації в більшості країн. Усі учасники стартувало окремо, але вони були об'єднані спільною метою.

2 800 000 євро

Таку суму вдалося зібрати бігунам для пошуку ліків від травм спинного мозку. Учасники бігли або крутили колеса так швидко, як тільки могли, перш ніж їх наздогнав віртуальний автомобіль-кетчер — рухома фінішна лінія.

Бігуни у Мілані © Damiano Levati/Red Bull Content Poll

54,23 км у жінок та 69,92 км у чоловіків

На даний момент ці результати є найкращими у світовому заліку Wings for Life World Run. Їх показали росіянка Ніна Заріна -- вона подолала 54,23 км, перш ніж її наздогнав віртуальний автомобіль-кетчер. А у чоловіків найдовшу дистанцію подолав британець Майкл Тейлор -- 69,92 км. Це був його перший тріумф в Wings for Life World Run.

Кращі результати в Україні на сьогодні: 44,17 км у чоловіків та 35,17 км у жінок

Найкращий результат в Україні в активі Дениса Микитюка з Полтави -- він подолав 44,17 км за 2:54.13 хв. А найкращою серед жінок стала Вероніка Калашнікова з результатом 35,17 км. Перевага Вероніки над найближчою суперницею в українському заліку склала понад 10 км. Якщо говорити про глобальний залік, то тут результат Вероніки 53 у світі. Поб'єш рекорд?

18 та 95 років

Це найменший та найбільший вік зареєстрованих бігунів. А усі учасники разом подолали приголомшливу сумарну відстань у 924 926 кілометрів.

9 травня

Збережи дату в календарі — саме у цей день пройде наступний забіг Wings for Life World Run, де увесь світ побіжить разом заради великої мети.