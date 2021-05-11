Частина історії Wings for Life World Run 2021 Київ, Україна Деталі події

9 травня відбувся восьмий Wings for Life World Run. Ніколи раніше стільки людей одночасно не брали участі в біговій події: 184 236 учасників зі 195 країн бігли за тих, хто не може. Загалом на дослідження спинного мозку було зібрано 4,1 млн євро завдяки реєстраційним та додатковим внескам. Швед Арон Андерсон (66,8 км), учасник у кріслі колісному, втретє переміг у змаганні серед чоловіків після перемог у 2017 та 2018 роках, а росіянка Ніна Заріна (60,2 км) взяла свій третій поспіль титул після перемог у 2019 та 2020 роках. Бігуни та учасники на кріслах колісних подолали в середньому 12,3 км до того моменту, коли рухомий фініш наздогнав та перегнав їх. Та краса Wings for Life World Run полягає в тому, що усі стають фінішерами.

Американський спортсмен Девід Клігор біжить вулицями Нью-Йорка © Laura Barisonzi for Wings for Life World Run

Wings for Life World Run об’єднав світову спільноту бігунів та небайдужих: одні бігли наодинці або в незліченних невеликих групах по залитих сонцем країнах у Центральній Європі, часом із засніженими горами на задньому плані, тоді як інші долали кілометри уздовж берегів океану на світанку чи в сутінках. Одну жінку навіть помітили, коли та бігла крізь високу траву в Африці, коли на неї дивились жирафи. Погодні умови у 151 країні дуже різнились — від холодного дощу в Ірландії та Іспанії до снігопаду в Норвегії та сонячної спеки в Греції.

Кілька цифр

Екзотичний маршрут учасниці з Чорногорії © Predrag Vuckovic for Wings for Life World Run

Як ми вже написали, цього року Wings For Life World Run поставив кілька важливих рекордів, але деякі цифри вражають і самі по собі:

Загалом учасники пробігли 1,656,841 км

При цьому вони зробили 2,564,788,320 кроків

А ще — спалили 1,246,612,170 калорій і принаймні кілька днів можуть їсти спокійно ;)

У події взяли участь 195 національностей

Як пройшов забіг в Україні

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Україна долучилася до всесвітнього благодійного забігу Wings for Life World Run за допомогою мобільного додатку – у всій країні зареєструвалось майже 700 учасників.

Столичний Wings for Life World Run APP RUN Kyiv відбувся на ВДНГ. Майже 400 бігунів, серед яких початківці, досвідчені марафонці, професійні спортсмени та учасники на колясках намагалися втекти від віртуального автомобіля-кетчера. Серед відомих учасників цього року були українська паралімпійська лижниця Світлана Трифонова, переможець чемпіонату світу з фрірану Red Bull Art of Motion Олександр Титаренко, лідери руху активної реабілітації Уляна та Віталій Пчолкіни, депутатка ВРУ ветеранка-доброволець Яна Зінкевич та депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець.

Абсолютними переможцями київського забігу з мобільним додатком стали:

Переможець Сергій Попов © Mykyta Zavilinskyi for Wings for Life World Run

серед чоловіків – Сергій Попов з результатом 51,46 км. З цим результатом Сергій став 27-им серед чоловіків у світі:

«Чесно кажучи я навіть сам не очікував, що зможу показати такий результат. Найцікавіше, що цей формат він такий карантинний — в принципі ти можеш бігти в будь-якій точці планети, з дому, завантажити собі еппку і бігти, де тобі більше подобається. Я завжди кажу, що біг насправді це щось більше, ніж просто ліве-праве, коли ти біжиш, тобі важко. Біг аматорський насправді не про це, він завжди має якусь велику мету. Він повинен робити якість життя кращою. І це класно, коли біг покращує якість життя не тільки твого, а й інших людей, в тому числі тих, хто не може сам бігти».

серед жінок перемогу отримала Олена Шевченко, яка змогла утікати від віртуального автомобіля аж 35,76 км, і стала 35-ою серед жінок у світі.

Серед учасників на колясках переможцями стали паралімпієць Світлана Тріфонова (10,22 км) та Денис Майстренко (9,6 км).

Українські учасники забігу © Mykyta Zavilinskyi for Wings for Life World Run

«Сама атмосфера дуже позитивна, коли велика кількість людей налаштована на один забіг, на одній хвилі біжать – кожен з додатком, слідкує за автомобільчиком, який його наздоганяє. Коли їдеш, деякі бігуни професійні спортсмени тебе обганяють вже на друге коло і ти такий «Давай, ми вже на другому колі, ми зможемо, давай ще трішки». Це досить весело, тебе це також стимулює» – ділиться враженнями Денис Майстренко.

Враженнями про забіг також діляться амбасадори Wings for Life World Run

Уляна Пчолкіна (лідерка руху активної реабілітації): «Для мене цей забіг перестав бути про досягнення. Він для мене про те, аби залучити якомога більше уваги до цього питання, аби залучити людей. Я завжди розчулена до і після, в мене завжди навертаються сльози, саме через чуттєвість того, що відбувається».

Яна Зінкевич та Уляна Пчолкіна © Mykyta Zavilinskyi for Wings for Life World Run

Яна Зінкевич (депутатка, ветеранка-доброволець): «У світі дуже багато захворювань уже знайшли методи лікування, вони працюють. А саме для лікування спинного мозку досі ніякого методу не винайдено, і, на жаль, люди, які опиняються на кріслі колісному, здебільшого залишаються на ньому протягом всього життя. І було б чудово, щоб люди і я також мали шанс.»

Тетяна Гриньова (засновниця благодійної платформи Kind Challenge, марафонка): «Що мене привело сюди? Я думаю дуже класно, коли біг може приносити користь комусь ще, і Wings for Life World Run — це такий приклад благодійного забігу, в якому кожен переможець сам собі, але робить користь іншим, тим, хто бігати не може»

Від початківців до досвідчених ультрабігунів, усі охочі могли взяти участь: унікальний формат змагань дав змогу учасникам з абсолютно різним рівнем змагатись разом заради доброї справи. З 2014 року загалом 925 096 учасників взяли участь у глобальному благодійному забігу, подолано 9 034 954 кілометри та зібрано 33,3 мільйона євро. 100% усіх вступних внесків та пожертв надходить безпосередньо на дослідження спинного мозку.

Коли наступний забіг?

Дату дев'ятого Wings for Life World Run вже призначено. Наступний забіг відбудеться 8 травня 2022 р . Реєстрацію вже відкрито. Інформацію про те, як зареєструватись на забіг 2022 року, можна знайти на веб-сайті www.wingsforlifeworldrun.com .

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