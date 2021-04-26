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Як легко пробігти 5 км? Відповідає ультрамарафонець
Німець Флоріан Нойшвандер має 10 порад, як допоможуть підзарядити внутрішню батарейку до травневого забігу Wings for Life World Run.
Команда Фло Нойшвандера п’ять років поспіль стає найкращою на Wings for Life World Run. Цього року його банда виведе на старт 1100 тіммейтів, хоча і не всі вони планують бити світові рекорди, як їхній капітан. Багато хто хоче підкорити найдоступнішу точку забігу — 5 км. Саме ця дистанція ідеальна для бігунів-початківців, які хочуть додати біг до повсякденних тренувань.
Фло Нойшвандер підготував для тебе кілька порад, які допоможуть підкорити 5 км і навіть пробігти їх швидше, ніж за пів години, поки авто-фінішер не почне тебе переслідувати.
Подружись із дистанціями у 2 і 10 км
«Пробігти 5 км» не означає «бігати постійно тільки по 5 км». Різний час та різні дистанції тільки покращать твою внутрішню батарейку.
«Поєднуй п’ятикілометрові пробіжки із дистанціями у 7, 10, а потім 2 і 3 кілометри. Це покращить твою витривалість і швидкість», — запевняє Нойшвандер.
Ефективні вправи та короткі перерви
Якщо ти хочеш якомога швидше подолати 5 км, не обов’язково щодня протирати підошви кросівок об асфальт. Краще спробуй високоефективні інтервальні тренування: поєднуй енергійні вправи, наприклад, спринт на місці чи швидку їзду на велосипеді з короткими відпочинками.
Ба більше, дослідження показують, що такі тренування будуть корисні для твоєї серцево-судинної системи.
«Велоспорт — це те, чим я займаюсь для крос-тренувань. Крім того, це ідеальний варіант, як втиснути спорт у щільний графік», — зазначає Нойшвандер.
Бігаючи, змінюй швидкість. Десь швидше, десь повільніше — і побачиш, як станеш бігати більше.
Не біжи кожен раз «на рекорд»
«Іноді, аби бігти швидше, насправді варто бігати повільніше. Втім, робити це регулярно», — радить Нойшвандер. Легкі пробіжки — чудовий спосіб покращити фізичну форму. І, хоча завжди є величезна спокуса викинути їх з повсякденного графіка, вони важливі для твого здоров’я.
Не забувай про правильний темп
Є така штука, яку називають threshold running. Це коли, впродовж пробіжки, деякі ділянки ти долаєш швидше звичного темпу, а деякі — повільніше. При цьому добігаєш свою дистанцію до кінця.
«Темп надзвичайно важливий! На сайті марафону є навіть спеціальний калькулятор, який допоможе вирахувати ідеальний час на дистанцію, — нагадує Фло. — Тренуючись, спробуй додати threshold running. Це допоможе зберігати власний темп для довших дистанцій».
Перетворюй гори на рівнини
Бігаючи пагорбами, ти вмикаєш купу м’язів. Це можна порівняти з присіданнями зі штангою, або спеціальною прокачкою ніг. Тому Нойшвандер радить зробити свій 5-кілометровий забіг горбистим — і ти побачиш, як легко станеш підкорювати сходи на будь-який поверх!
Сильні ноги = швидкий темп
Основний інструмент забігу в 5 км — це звісно ноги! Тому було б непогано привести їх у форму. «Але підтягнутих стегон буде замало, — жартує Нойшвандер. — Твої підколінні сухожилля і сідниці не менш важливі». Попрацюй ногами в спортзалі — і вони тобі віддячать.
Роби маршрути цікавішими
Нойшвандер зашнуровував свої кросівки у багатьох точках світу.
«Для мене цікавість на другому місці. На першому — бажання спробувати, вирватися, втекти», — каже ультрамарафонець.
Бетон, бруд, гравій, горби і рівнини — нові маршрути допоможуть звикнути до будь-яких викликів. А ще можеш спробувати додаток для бігу, який підкаже, де на маршруті краще зберегти енергію, а де — викластися на повну.
Шукай мотивації не тільки у собі
Якщо ти хочеш бігати краще і довше, то Wings for Life World Run стане непоганим натхненням для цього! Біг «для себе» ніколи не зрівняється із забігом для важливої мети. Тим паче, коли мета — знайти ліки від травм спинного мозку.
«Той факт, що віртуальний автомобіль переслідує мене, поки я біжу і роблю це з поважної причини — драйвить рухатися вперед», — розповідає Нойшвандер.
Погода
Якщо відчуваєш, що під час перегонів буде прохолодно, — не турбуйся. Твої натреновані легені не дадуть погоді погіршити час забігу.
«Якщо у твоїй частині світу завжди літо — не розслабляйся! Погода любить робити сюрпризи саме у день перегонів», — жартує Нойшвандер.
Не завадить допомога друзів… і додатку!
Нещодавно Фло Нойшвандер встановив світовий рекорд. Він пробіг 100 км за 6 годин та 28 хвилин. Ультрамарафонець зробив це на біговій доріжці, заручившись підтримкою людей з усього світу, які стежили за ним онлайн. Щось подібне буде і 9 травня. Його команда бігтиме разом. У цьому їм допоможе додаток, щоб усі могли долати дистанцію окремо, залишаючись на зв’язку.
«Це дивовижно. Ти веселишся — і разом з усіма можеш подолати ці кілометри!», — підсумовує Нойшвандер.
Приєднатися до Фло Нойшвандера можна тут.