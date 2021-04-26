Як легко пробігти 5 км? Відповідає ультрамарафонець

Команда Фло Нойшвандера п’ять років поспіль стає найкращою на Wings for Life World Run . Цього року його банда виведе на старт 1100 тіммейтів, хоча і не всі вони планують бити світові рекорди, як їхній капітан. Багато хто хоче підкорити найдоступнішу точку забігу — 5 км. Саме ця дистанція ідеальна для бігунів-початківців, які хочуть додати біг до повсякденних тренувань.

Команда Фло Нойшвандера п’ять років поспіль стає найкращою на WfLWR © Flo Hagena / Red Bull Content Pool

Фло Нойшвандер підготував для тебе кілька порад, які допоможуть підкорити 5 км і навіть пробігти їх швидше, ніж за пів години, поки авто-фінішер не почне тебе переслідувати.

Подружись із дистанціями у 2 і 10 км

«Пробігти 5 км» не означає «бігати постійно тільки по 5 км». Різний час та різні дистанції тільки покращать твою внутрішню батарейку.

«Поєднуй п’ятикілометрові пробіжки із дистанціями у 7, 10, а потім 2 і 3 кілометри. Це покращить твою витривалість і швидкість», — запевняє Нойшвандер.

Ефективні вправи та короткі перерви

Якщо ти хочеш якомога швидше подолати 5 км, не обов’язково щодня протирати підошви кросівок об асфальт. Краще спробуй високоефективні інтервальні тренування: поєднуй енергійні вправи, наприклад, спринт на місці чи швидку їзду на велосипеді з короткими відпочинками.

Ба більше, дослідження показують, що такі тренування будуть корисні для твоєї серцево-судинної системи.

Фло впевнений: іноді, аби бігти швидше, варто знизити темп © Armin Walcher / Red Bull Content Pool

«Велоспорт — це те, чим я займаюсь для крос-тренувань. Крім того, це ідеальний варіант, як втиснути спорт у щільний графік», — зазначає Нойшвандер.

Бігаючи, змінюй швидкість. Десь швидше, десь повільніше — і побачиш, як станеш бігати більше. Florian Neuschwander

Не біжи кожен раз «на рекорд»

«Іноді, аби бігти швидше, насправді варто бігати повільніше. Втім, робити це регулярно», — радить Нойшвандер. Легкі пробіжки — чудовий спосіб покращити фізичну форму. І, хоча завжди є величезна спокуса викинути їх з повсякденного графіка, вони важливі для твого здоров’я.

Не забувай про правильний темп

Є така штука, яку називають threshold running. Це коли, впродовж пробіжки, деякі ділянки ти долаєш швидше звичного темпу, а деякі — повільніше. При цьому добігаєш свою дистанцію до кінця.

Нойшвандер радить зробити забіг горбистим © Phil Pham / Red Bull

«Темп надзвичайно важливий! На сайті марафону є навіть спеціальний калькулятор , який допоможе вирахувати ідеальний час на дистанцію, — нагадує Фло. — Тренуючись, спробуй додати threshold running. Це допоможе зберігати власний темп для довших дистанцій».

Перетворюй гори на рівнини

Бігаючи пагорбами, ти вмикаєш купу м’язів. Це можна порівняти з присіданнями зі штангою, або спеціальною прокачкою ніг. Тому Нойшвандер радить зробити свій 5-кілометровий забіг горбистим — і ти побачиш, як легко станеш підкорювати сходи на будь-який поверх!

Сильні ноги = швидкий темп

Основний інструмент забігу в 5 км — це звісно ноги! Тому було б непогано привести їх у форму. «Але підтягнутих стегон буде замало, — жартує Нойшвандер. — Твої підколінні сухожилля і сідниці не менш важливі». Попрацюй ногами в спортзалі — і вони тобі віддячать.

Роби маршрути цікавішими

Нойшвандер зашнуровував свої кросівки у багатьох точках світу.

«Для мене цікавість на другому місці. На першому — бажання спробувати, вирватися, втекти», — каже ультрамарафонець.

Бетон, бруд, гравій, горби і рівнини — усе підійде для забігу © Ydwer van der Heide/Red Bull Content Pool

Бетон, бруд, гравій, горби і рівнини — нові маршрути допоможуть звикнути до будь-яких викликів. А ще можеш спробувати додаток для бігу , який підкаже, де на маршруті краще зберегти енергію, а де — викластися на повну.

Шукай мотивації не тільки у собі

Якщо ти хочеш бігати краще і довше, то Wings for Life World Run стане непоганим натхненням для цього! Біг «для себе» ніколи не зрівняється із забігом для важливої мети. Тим паче, коли мета — знайти ліки від травм спинного мозку.

«Навіть кщо у твоїй частині світу завжди літо — не розслабляйся» © www.marcstickler.at

«Той факт, що віртуальний автомобіль переслідує мене, поки я біжу і роблю це з поважної причини — драйвить рухатися вперед», — розповідає Нойшвандер.

Погода

Якщо відчуваєш, що під час перегонів буде прохолодно, — не турбуйся. Твої натреновані легені не дадуть погоді погіршити час забігу.

«Якщо у твоїй частині світу завжди літо — не розслабляйся! Погода любить робити сюрпризи саме у день перегонів», — жартує Нойшвандер.

Не завадить допомога друзів… і додатку!

Нещодавно Фло Нойшвандер встановив світовий рекорд . Він пробіг 100 км за 6 годин та 28 хвилин. Ультрамарафонець зробив це на біговій доріжці, заручившись підтримкою людей з усього світу, які стежили за ним онлайн. Щось подібне буде і 9 травня. Його команда бігтиме разом . У цьому їм допоможе додаток, щоб усі могли долати дистанцію окремо, залишаючись на зв’язку.

Завдяки додатку, 9 травня ти зможеш бігти разом з Фло © Pushing Limits

«Це дивовижно. Ти веселишся — і разом з усіма можеш подолати ці кілометри!», — підсумовує Нойшвандер.

Приєднатися до Фло Нойшвандера можна тут .

А ось тут можна завантажити необхідний додаток: iOS / Android .